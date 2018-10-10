 Комментарий: Что Европе и Германии делать с Россией? | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 10.10.2018

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Мнения

Комментарий: Что Европе и Германии делать с Россией?

Может ли Москва поступать с Берлином так, как ей заблагорассудится? Позиция немецкой делегации в ПАСЕ и на форуме "Петербургский диалог" вызывает много вопросов, пишет Йорг Химмельрайх.

Сопредседатели Петербургского диалога Рональд Пофалла и Виктор Зубков

Сопредседатели "Петербургского диалога" Рональд Пофалла и Виктор Зубков

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 9 октября, отказалась внести в свой регламент изменения, которые сделали бы введение санкций в отношении отдельных государств-членов ПАСЕ практически невозможным. Этим бы ассамблея исполнила желание Кремля. 

После аннексии Россией Крыма в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. С тех пор россияне больше не участвуют в пленарных заседаниях ассамблеи. А с июня 2017 года Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы, размер которых составлял почти 10 процентов от общего бюджета организации. Москва готова возобновить выплаты только при условии восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ.

Хорошо, что Парламентская ассамблея не позволила России шантажировать себя таким способом. Впрочем, против возвращения делегации РФ в основном выступили депутаты из Польши, Украины и других бывших республик СССР. В свою очередь большинство представителей Германии были готовы пойти Москве навстречу. Неужели они действительно готовы позволить Кремлю делать с собой все, что угодно?

ФРГ идет на поводу у путинских пропагандистов

Тот же самый вопрос возник и в контексте форума "Петербургский диалог", который прошел 7 и 8 октября в Москве и на который не был допущен один из представителей Германии. Должна ли немецкая сторона на главном дискуссионном форуме гражданских обществ ФРГ и России позволять Кремлю определять, кто является членом немецкой делегации, а кто - нет? Ни в коем случае!

Йорг Химмельрайх

Йорг Химмельрайх

Это последнее оскорбление, нанесенное немецкой делегации, служит очередным доказательством того, в какой фарс превратился "Петербургский диалог". Форум, созданный в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и его друга, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), уже изначально был неудачной затеей. В его рамках представители правительств, СМИ, науки, культуры и общественности обеих стран должны вести дискуссии на тему развития гражданского общества. Однако в России его практически нет, и Путин делает все для того, чтобы пресечь его возникновение в зародыше. Продолжая играть в этот фарс вместе с Россией, немецкая сторона превращается в покорную слугу путинских пропагандистов.

Немецкие дипломаты проявили на форуме слабость

В Совете Европе, равно как и на форуме "Петербургский диалог", немецкие дипломаты снова проявили свою традиционную слабость - разговаривать с Россией только ради поддержания беседы. А тем временем Путин все агрессивнее ведет борьбу с европейскими демократиями и миропорядком, используя для этой цели все возможные средства.

Контекст

ПАСЕ отложила до января вопрос об изменении регламента, что позволило бы делегации РФ вновь принимать участие в сессиях ассамблеи. DW о том, почему депутаты не стали голосовать. (09.10.2018)

В Москве открылся форум гражданских обществ ФРГ и РФ "Петербургский диалог". Главная тема этого года - доверие. Очевидно, что страны по-разному понимают, на чем это доверие можно развивать. Репортаж DW с открытия форума. (08.10.2018)

Координаторы форума Зубков и Пофалла затмили своими дискуссиями обсуждения в рабочих группах. Репортаж DW со второго и заключительного дня работы форума гражданских обществ Германии и РФ. (08.10.2018)

Чего может добиться "Петербургский диалог" в условиях напряженности между РФ и ФРГ, и почему перемирие в Донбассе могло бы стать шагом к отмене санкций, рассказал Рональд Пофалла. (05.10.2018)

Российские спецслужбы открыли для себя возможность ведения войны в виртуальном пространстве и все глубже и беспардоннее вторгаются в сети европейских организаций и правительств. Более того, они отравляют и убивают оппонентов Путина за границей. Немецкая сторона должна, наконец, понять, что ее сговорчивость и замалчивание всех недружественных шагов Москвы лишь укрепляют позиции Путина. Это подтверждает и тот факт, что Западная Европа слишком слаба, чтобы защищаться.

Россия уже давно распрощалась с Европой

На этом фоне немецкой стороне следовало отменить "Петербургский диалог" - 2018 сразу же после отказа российской стороны выдать визу члену делегации ФРГ. А немецкой делегации в ПАСЕ не мешало бы четко высказаться в пользу решения не изменять регламент организации вопреки желанию Москвы.

Совет Европы выступает за все, что включает в себя понятия верховенства права и европейской либеральной демократии. Те, кто не хочет признавать эти ценности, не должны быть членами этой организации. К слову говоря, это бы в гораздо большей степени соответствовало фактической политической ситуации в сегодняшней России, которая уже давно распрощалась с либеральной, демократической и правовой Европой. Германия и другие европейские демократии должны быть готовы, наконец, себя защитить - не только от  внутренних, но и внешних недругов.

Автор: Йорг Химмельрайх - эксперт по России, преподаватель истории в берлинском отделении парижской Высшей школы экономики (École Supérieure de Commerce à Paris).

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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