Комментарий: Фильм Дудя о ВИЧ в России эффективнее целого государства

Юрий Дудь с удивительным упорством берется за темы, которые не назовешь потенциально хайповыми, но он каким-то чудом делает их таковыми. Сталинские репрессии, теракт в Беслане, а теперь вот и эпидемия ВИЧ - все это, казалось бы, совсем не те сюжеты, на которых собираются лайки и просмотры. Даже среди публики, которую волнуют общественно-политические и социальные процессы, в конце концов, всегда можно найти что-то более актуальное: кейс Голунова, московские протесты, Шиес, да мало ли что еще.

Хотя на самом деле все это должно было бы делать российское государство, поскольку мы платим налоги, которые должны идти не только на обеспечение внешней защиты и внутреннего порядка, здравоохранение и культуру, но и на образование и просвещение. И с этим у нас, пожалуй, дела обстоят хуже всего. Поразительно при этом, что запрос на просвещение, вопреки расхожим представлениям, оказывается, есть, и он весьма высок.

"Пересказ Википедии" о самых острых проблемах

Юрию Дудю в его фильмах приходится в популярной форме "пересказывать Википедию" - повторять общеизвестные, казалось бы, факты, рискуя растерять или разочаровать свою аудиторию - главный и, собственно, единственный ресурс независимого журналиста, работающего в YouTube. Аудиторию, которую он нарабатывал уже, можно сказать, годами и, как бы это ни банально прозвучало, упорным трудом.

Александр Плющев

Все три упомянутых фильма, попадают в лакуны, оставленные государством: с его точки зрения, нет проблемы с пониманием и памятью о репрессиях, оно неохотно вспоминает теракт в Беслане, а серьезность или даже катастрофичность проблемы ВИЧ/СПИДа отрицает, пытаясь решить ее в моральной, можно даже сказать, в морализаторской плоскости.

Спустя двое суток с момента появления фильма "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят", его просмотрели более 8 млн раз, и мало сомнений в том, что посмотрят не меньше, чем "Беслан. Помни" или "Колыма - родина нашего страха" (по 19 млн). Я не просто так заостряю внимание на этих цифрах, они свидетельствуют не только о том, что аудитория Дудя сравнима с числом зрителей иных федеральных каналов. А еще и о том, что ей уже интереснее вот такие фильмы, нежели интервью, благодаря которым он стал российской суперзвездой YouTube. Последний раз интервью набирало больше 19 млн просмотров 8 месяцев назад, а всего таких интервью - три из почти сотни.

В наш век не так уж трудно измерить эффективность слова. После фильма Дудя про ВИЧ, число запросов о нем в поисковиках выросло многократно: по статистике Google Trends, такого интереса к запросам "ВИЧ" и "тест на ВИЧ" не было в течение последних пяти лет. И все это сделала небольшая команда одного человека, уложившись в хронометраж 108 минут. Населению России это не стоило ни копейки.

Без особых усилий охватить всех

Несмотря на то, что интернет с каждым днем отвоевывает у традиционных СМИ все новые и новые рубежи, государство по-прежнему обладает гигантским информационным ресурсом, с помощью которого можно без особых усилий охватить все население России. Слова "без особых усилий" вообще ключевые: чтобы добиться просветительского эффекта не нужно разрабатывать никаких программ или, упаси боже, национальных проектов. Достаточно просто купить у Дудя права на показ его фильма, продемонстрировать его по нескольким каналам в прайм-тайм и устроить нормальное обсуждение с экспертами.

Конечно, фильм Дудя, даже если его крутить круглосуточно, не сможет сам по себе победить эпидемию ВИЧ, но тут же важно совсем другое. Показать заинтересованность государства в дестигматизации проблемы, готовность открыто и честно говорить о ней, на близком и понятном людям языке, и уже это открывает путь к эффективной борьбе. Ответ на вопрос, почему бы, действительно, так не сделать, дает в самом фильме один из его героев - журналист и директор благотворительного фонда "СПИД.Центр" Антон Красовский.

Политика неразумных

По его словам, в Минздраве - вполне разумные люди, и действительно, буквально на следующий день после выхода фильма стало известно о том, что ведомство тратит рекордную сумму - 15 миллиардов рублей за неделю на закупку необходимых препаратов, тех самых, на нехватку которых в ролике сетует академик Вадим Покровский.

Но политику, продолжает Красовский, в том числе и в плане борьбы с ВИЧ, определяют не медики и не чиновники профильного министерства. Страна, а вместе с ней и средства массовой информации, находятся в руках тех людей, которые сами придумывают, и сами верят в довольно нелепые конструкции. Но и без конспирологии очевидно: в России Владимира Путина, в принципе, не может быть даже признания того, что, как писал Илья Кормильцев "страна умирает, как древний ящер с новым вирусом в клетках". А без такого признания никакая эффективная кампания невозможна, даже если государство будет тратить по 100 миллиардов на таблетки.

Примечательно, сам Антон Красовский - один из немногих, кто занимается просвещением, можно сказать, от лица государства. Он делает цикл программ "Эпидемия" для канала RT на русском, за которую, по его словам, получает 540 тысяч рублей в месяц. И хотя его программу смотрят в десятки раз меньше людей, чем фильмы Дудя, пожалуй, это самая осмысленная и эффективная трата из всех примерно 20 миллиардов народных рублей, которые выделяются RT российским бюджетом.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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