Комментарий: Утешение Универсиадами

О том, почему студенческие соревнования приобрели такую важность для современной России, в специальном комментарии для DW пишет Федор Крашенинников.
Открытие и ход зимней Универсиады в Красноярске освещается СМИ России с таким невероятным энтузиазмом, что от этого даже немного неловко. Казалось бы, в самом лучше случае это новость регионального масштаба и тема для специализированной спортивной прессы - но ее подают как важное событие в жизни не только России, но и мира. Но стоит ли этому удивляться?
Будни изоляции России
Международная изоляция - это суровая реальность современной России. Как бы пропаганда не изворачивалась, выискивая доказательства ее отсутствия или скорого прорыва, но пока изоляция только усиливается. Единственным работающим в прежнем режиме каналом связи с внешним миром остаются международные спортивные соревнования, которые все еще проходят в России. Но и здесь есть определенные проблемы: триумфальная для России и Владимира Путина сочинская зимняя Олимпиада 2014 года обернулась чередой допинговых скандалов и оспариванием ее результатов, да и вообще весь эффект оказался смазанным событиями, начавшимися сразу после ее окончания в Киеве и на территории восточной Украины.
Тем не менее, проведение в России крупных спортивных мероприятий явно нравится Владимиру Путину и приносит большую выгоду пропагандистской машине - не говоря про вполне ясный финансовый интерес непосредственных организаторов всех этих праздников спорта. Весьма полезным оказался, к примеру, чемпионат мира по футболу 2018 года: в условиях нарастающей международной изоляции Россию все-таки посетили сотни тысяч иностранных болельщиков и лидеры ряда влиятельных государств, что позволило какое-то время вполне убедительно рассуждать о "прорыве международной блокады".
Универсиада - это, конечно, не чемпионат миру по футболу и тем более не Олимпийские игры. Но с некоторой натяжкой это все-таки что-то очень похожее на Олимпиаду, при том что заполучить Универсиаду проще, а проводить - дешевле.
Универсиада как метафора пути России
В этом кроется секрет внезапной популярности любительских студенческих соревнований в России и Китае в 21 веке. Если за весь 20 век Китай вообще не провел ни одной универсиады, а в Москве она была лишь однажды, летом 1973 года, то в 21 веке Россия претендует уже на третью Универсиаду, а КНР готовится провести четвертую!
Но есть, как говорится, нюансы. Если Китай с помощью участия во всевозможных международных мероприятиях, в том числе и универсиадах, повышает свой престиж, последние 40 лет целенаправленно выходя из изоляции, то Россия движется в совершенно ином направлении: с вершины мирового признания - в сторону КНДР, где приезд любой иностранной делегации воспринимается как огромный успех, а международные студенческие соревнования - и вовсе первополосная новость.
В 2006 году Владимир Путин принимал в родном Санкт-Петербурге саммит "большой восьмерки", самого престижного политического клуба мира, куда КНР, кстати, так и не вошла до сих пор, а спустя 13 лет он с энтузиазмом пиарится на вполне себе проходных студенческих состязаниях - это ли не метафора того пути, который прошла за эти годы Россия?
Идеальное соревнование для спортивного функционера
Универсиада - это во всех смыслах идеальные соревнования для российских спортивных функционеров и пропагандистов. Количество разыгрываемых на них комплектов медалей впечатляет, а страна-организатор (особенно если это Россия или Китай) традиционно оказывается лидером по полученным наградам. Причем, с этим никто потом не спорит, не отбирает награды и не трясет допинговыми пробами!
Например, в 2013 году в Казани был разыгран 351 комплект медалей в 27 видах спорта, включая традиционную для тюркских народов борьбу на поясах "Куреш". В итоге Россия тогда получила 292 медали из которых 155 - золотые. Можно ли такое представить на классической Олимпиаде или каком-то крупном международном соревновании? Для сравнения, на предстоящей в этом же году летней Универсиаде в Неаполе будет разыграно всего 250 комплектов медалей в 18 видах спорта. Куда делись 9 видов спорта и какова реальная ценность 101 комплекта медалей, со всей серьезностью разыгранного в Казани - вопросы, на которые каждый сам может попытаться найти ответ.
Олимпиада вместо коммунизма
С зимними Универсиадами все примерно также, хоть и скромнее: в 2017 году в Алма-Ате было разыграно 68 комплектов медалей, а в Красноярске, при тех же 11 видах спорта, комплектов медалей уже 76. И это не говоря о том, что низкий уровень международного интереса к соревнованиям позволяет проворачивать всевозможные малоспортивные трюки - например, выставлять против студентов профессиональных спортсменов, а потом со всей серьезностью чествовать победы последних.
Судя по новостям из Сибири, никаких сюрпризов ждать не приходится - сборная России предсказуемо лидирует по количеству медалей, о чем восторженно информируют аудиторию и крупные федеральные СМИ, и весь медиа-холдинг, традиционно связываемый с "фабрикой ботов" господина Пригожина.
В самом начале 80-х годов в СССР был популярен анекдот о том, что вместо обещанного к 1980 году коммунизма будет проведена Олимпиада в Москве. В каком-то смысле история повторяется: вместо всего того, что Путин обещает населению России последние 20 лет, получилась международная Универсиада в Красноярске. А в утешение тем, кому и этого мало, в 2023 году наметили еще одну - но уже летнюю - и в Екатеринбурге. Очевидно, так теперь и будем жить - от универсиады к универсиаде.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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