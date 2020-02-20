Комментарий: Украину опозорило отношение к эвакуированным из Уханя

Можно долго возмущаться бездушностью украинцев, встречавших доставленных из Уханя сограждан как прокаженных. Скоро им будет очень стыдно за свои поступки, уверен Сергей Руденко.
20 февраля, в день, когда в Украине вспоминали погибших шесть лет назад на Майдане, из китайского Уханя на родину эвакуировали 45 украинцев, а вместе с ними - 27 иностранцев. Накануне против их возможного размещения на карантин в двух городках Западной Украины протестовали их жители.
А в день прилета массовую акцию протеста с горящими шинами, булыжниками, драками с полицией и Нацгвардией устроили жители города Новые Санжары на Полтавщине, где эвакуированных из Китая и поместили на 14-дневный карантин. День поминовения погибших на Майдане превратился в Украине в настоящий день позора страны, свидетелем которого стал весь мир.
С молитвой и шинами против коронавируса
Украина, в отличие от других европейских стран, очень долго готовилась к эвакуации своих граждан из Уханя. Сначала правительство искало средства для авиаперелета, затем Минздрав никак не мог определиться с местом для карантина эвакуированных. Но никто, наверняка, не мог даже предположить, что прилетевших из Китая соотечественников на родине будут встречать баррикадами. Жители Львовской и Тернопольской областей, напуганные сообщениями про китайский коронавирус, массово пели молитвы, протестуя против возможного размещения на карантин вывезенных из Китая соотечественников.
Врачи одного из санаториев попытались даже забаррикадироваться, а один из политиков, воспользовавшись ситуацией, заявил - ни много, ни мало - о попытке геноцида украинцев. Ситуация дошла до абсурда, когда работники госпиталя в Винниках, что на Львовщине, узнав о том, что прилетевших из Уханя у них размещать не будут, от радости вдруг запели гимн Украины.
Массовую истерию, которая развернулась в двух городах Западной Украины, а затем перекинулась еще и на Полтавщину, можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, полным отсутствием доверия граждан к властям, которые демонстрируют вопиющую некомпетентность. Ведь сколько бы Минздрав и президент Зеленский не заверяли, что государство держит ситуацию под контролем, никто в это уже не верит. Людям, действительно, страшно. И никто, как оказалось, ни в состоянии их успокоить.
Во-вторых, полуразрушенная система здравоохранения страны вызывает вполне объяснимую панику в обществе. Практически каждый знает: украинские государственные больницы с трудом справляются даже с лечением элементарных заболеваний. А что будет, если в Украину вдруг действительно придет коронавирус, вообще трудно даже себе представить. И, в-третьих, украинцы склонны поддаваться на информационные провокации. Большинство их привыкли к "мыльным операм" и бесконечным "битвам экстрасенсов" на ТВ. В результате они перестали критически мыслить и легко поддаются манипулированию.
На вопрос, кто бы мог успокоить украинцев, внезапно ответила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Для того, чтобы прекратить панику в обществе, она сама решила две недели провести на карантине в Новых Санжарах - рядом с теми, кто вернулся из Уханя. Более глупой выходки, право, нельзя и придумать.
Ведь вместо того, чтобы заниматься защитой Украины от коронавируса на уровне министерства, его глава будет участвовать в шоу, за которым наблюдает вся страна. Это может вызвать еще большую панику у большинства украинцев. Представьте себе, коронавирус на пороге Украины, а министр здравоохранения сама на двухнедельном карантине. О какой адекватности властей можно в данном случае говорить?
Уроки Новых Санжар для Украины
Конечно, можно бесконечно возмущаться бездушностью тех украинцев, которые поддались панике и встречали эвакуированных из Уханя как прокаженных. Да, Украина показала всему миру, что не способна цивилизованно решить вопрос со своими же соотечественниками, попавшими в непростую ситуацию в Китае.
Да, со стороны выглядело просто ужасно и дико, когда булыжники летели в автобусы, где вместе с взрослыми были и дети, вывезенные из Уханя. Да, люди должны всегда оставаться людьми. Но я уверен, что очень скоро всем жителям Новых Санжар, как и отдельных городов Западной Украины, будет очень стыдно. И за себя, и за свои действия. Как нам было стыдно за них 20 февраля.
Надеюсь, что стыдно будет и представителям властей, которые из этой истории тоже извлекут свои уроки. Один из них - как надо правильно, доходчиво, а главное - вовремя объяснять людям суть сложных решений. Владимир Зеленский и его команда должны наконец-то понять, что публичные обещания президента отвезти в наказание отдельным политикам эвакуированных из Уханя в элитный городок под Киевом - Конча-Заспу - людьми воспринимаются как реальная угроза.
А желание депутата парламента Александра Дубинского, одного из соратников главы государства, не допустить размещения эвакуированных на территории его избирательного округа по-настоящему пугает жителей других регионов.
Как известно, у страха глаза велики. Люди, легко поддающиеся панике и манипулированию в условиях гибридной войны, которую ведет Россия против Украины, превращаются в настоящую угрозу для единства и безопасности страны. И в таких условиях еще надо подумать, кому больше необходим карантин - прилетевшим из Уханя или же тем, кто булыжниками встречал их на родине.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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