 Комментарий: Украину опозорило отношение к эвакуированным из Уханя | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 21.02.2020

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Мнения

Комментарий: Украину опозорило отношение к эвакуированным из Уханя

Можно долго возмущаться бездушностью украинцев, встречавших доставленных из Уханя сограждан как прокаженных. Скоро им будет очень стыдно за свои поступки, уверен Сергей Руденко.

Полиция защищает автобус с эвакуированными из Уханя украинцами от протестующих в Новых Санжарах, 20 февраля

Полиция защищает автобус с эвакуированными из Уханя украинцами от протестующих в Новых Санжарах

20 февраля, в день, когда в Украине вспоминали погибших шесть лет назад на Майдане, из китайского Уханя на родину эвакуировали 45 украинцев, а вместе с ними - 27 иностранцев. Накануне против их возможного размещения на карантин в двух городках Западной Украины протестовали их жители.

А в день прилета массовую акцию протеста с горящими шинами, булыжниками, драками с полицией и Нацгвардией устроили жители города Новые Санжары на Полтавщине, где эвакуированных из Китая и поместили на 14-дневный карантин. День поминовения погибших на Майдане превратился в Украине в настоящий день позора страны, свидетелем которого стал весь мир.

С молитвой и шинами против коронавируса

Украина, в отличие от других европейских стран, очень долго готовилась к эвакуации своих граждан из Уханя. Сначала правительство искало средства для авиаперелета, затем Минздрав никак не мог определиться с местом для карантина эвакуированных. Но никто, наверняка, не мог даже предположить, что прилетевших из Китая соотечественников на родине будут встречать баррикадами. Жители Львовской и Тернопольской областей, напуганные сообщениями про китайский коронавирус, массово пели молитвы, протестуя против возможного размещения на карантин вывезенных из Китая соотечественников.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Врачи одного из санаториев попытались даже забаррикадироваться, а один из политиков, воспользовавшись ситуацией, заявил - ни много, ни мало - о попытке геноцида украинцев. Ситуация дошла до абсурда, когда работники госпиталя в Винниках, что на Львовщине, узнав о том, что прилетевших из Уханя у них размещать не будут, от радости вдруг запели гимн Украины.

Массовую истерию, которая развернулась в двух городах Западной Украины, а затем перекинулась еще и на Полтавщину, можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, полным отсутствием доверия граждан к властям, которые демонстрируют вопиющую некомпетентность. Ведь сколько бы Минздрав и президент Зеленский не заверяли, что государство держит ситуацию под контролем, никто в это уже не верит. Людям, действительно, страшно. И никто, как оказалось, ни в состоянии их успокоить.

Во-вторых, полуразрушенная система здравоохранения страны вызывает вполне объяснимую панику в обществе. Практически каждый знает: украинские государственные больницы с трудом справляются даже с лечением элементарных заболеваний. А что будет, если в Украину вдруг действительно придет коронавирус, вообще трудно даже себе представить. И, в-третьих, украинцы склонны поддаваться на информационные провокации. Большинство их привыкли к "мыльным операм" и бесконечным "битвам экстрасенсов" на ТВ. В результате они перестали критически мыслить и легко поддаются манипулированию.

На вопрос, кто бы мог успокоить украинцев, внезапно ответила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Для того, чтобы прекратить панику в обществе, она сама решила две недели провести на карантине в Новых Санжарах - рядом с теми, кто вернулся из Уханя. Более глупой выходки, право, нельзя и придумать.

Ведь вместо того, чтобы заниматься защитой Украины от коронавируса на уровне министерства, его глава будет участвовать в шоу, за которым наблюдает вся страна. Это может вызвать еще большую панику у большинства украинцев. Представьте себе, коронавирус на пороге Украины, а министр здравоохранения сама на двухнедельном карантине. О какой адекватности властей можно в данном случае говорить?

Уроки Новых Санжар для Украины

Конечно, можно бесконечно возмущаться бездушностью тех украинцев, которые поддались панике и встречали эвакуированных из Уханя как прокаженных. Да, Украина показала всему миру, что не способна цивилизованно решить вопрос со своими же соотечественниками, попавшими в непростую ситуацию в Китае.

Контекст

Протестующие в Полтавской области Украины забросали камнями полицейских и автобус с эвакуированными из Уханя. (20.02.2020)

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Президент Украины Зеленский получил на Мюнхенской конференции по безопасности то, чего не было у его предшественника, - отдельную дискуссию с трансляцией на CNN. Как это было? Репортаж DW. (15.02.2020)

Интернет полон различной информации о том, как защитить себя от нового опасного коронавируса. DW решила проверить, насколько соответствуют реальности самые распространенные слухи. (11.02.2020)

Да, со стороны выглядело просто ужасно и дико, когда булыжники летели в автобусы, где вместе с взрослыми были и дети, вывезенные из Уханя. Да, люди должны всегда оставаться людьми. Но я уверен, что очень скоро всем жителям Новых Санжар, как и отдельных городов Западной Украины, будет очень стыдно. И за себя, и за свои действия. Как нам было стыдно за них 20 февраля.

Надеюсь, что стыдно будет и представителям властей, которые из этой истории тоже извлекут свои уроки. Один из них - как надо правильно, доходчиво, а главное - вовремя объяснять людям суть сложных решений. Владимир Зеленский и его команда должны наконец-то понять, что публичные обещания президента отвезти в наказание отдельным политикам эвакуированных из Уханя в элитный городок под Киевом - Конча-Заспу - людьми воспринимаются как реальная угроза.

А желание депутата парламента Александра Дубинского, одного из соратников главы государства, не допустить размещения эвакуированных на территории его избирательного округа по-настоящему пугает жителей других регионов.

Как известно, у страха глаза велики. Люди, легко поддающиеся панике и манипулированию в условиях гибридной войны, которую ведет Россия против Украины, превращаются в настоящую угрозу для единства и безопасности страны. И в таких условиях еще надо подумать, кому больше необходим карантин - прилетевшим из Уханя или же тем, кто булыжниками встречал их на родине.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Елена Гункель


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