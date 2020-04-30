Комментарий: Украина искусственно пытается сдержать трудовую миграцию

Правительство Украины временно запретило выезд за пределы государства трудовых мигрантов. Официальная версия - забота о здоровье "заробитчан" в условиях пандемии коронавируса. Сотни тысяч украинцев, которые работали в Европе и вернулись в страну из-за пандемии COVID-19, оказались вдруг заложниками политики властей в Киеве, суть которой можно описать как "никого не впускать и никого не выпускать". Игнорируя конституционное право украинцев на выезд за границу и просьбы европейских стран позволить выехать гастарбайтерам, Украина превращается в мини-СССР со своим "железным занавесом".

Сбывшаяся мечта Зеленского

Год назад в инаугурационной речи Владимир Зеленский поделился своей мечтой - чтобы украинцы, которые вынуждены были уехать из страны в поисках лучшей доли, вернулись домой. Тогда президент обещал превратить Украину в страну больших возможностей, в которой свое место найдут и трудовые мигранты. Но в мае 2019 года Зеленский наверняка даже и не мог себе представить, что его мечта сбудется всего через несколько месяцев, когда "заробитчане" вернутся домой из-за пандемии коронавируса.

Сергей Руденко

Казалось бы, вот, Владимир Александрович, вам и карты в руки. Но родина встретила трудовых мигрантов не совсем приветливо - с очередями на западной границе (и это в разгар эпидемии), с неопределенностью, отсутствием помощи от государства для временно безработных и так далее. Словом, мечта Зеленского сбылась, но, похоже, сам он не очень-то и рад был этому. Ведь инаугурационный пафос ушел, а программы по возвращению трудовых мигрантов в Украине никто так и не подготовил. Никто палец об палец не ударил для того, чтобы сделать шаг им навстречу.

Да, предыдущий премьер-министр Алексей Гончарук обещал создать в Украине за пять лет миллион рабочих мест и сулил льготные кредиты. Да, его преемник Денис Шмыгаль взял на себя обязательства обеспечить 500 тысяч украинцев работой после карантина. Первый свое обещания не выполнил. Второй объяснил, что намерен трудоустроить украинцев, дав им месячную зарплату в 6000-8000 гривен (220-290 евро). Вопрос, интересно ли это предложение гастарбайтерам, которые вынуждены временно находиться в Украине, по-моему, риторический. Плохо то, что Шмыгаль продолжает делать вид, что не понимает этого.

Кто и зачем закрыл небо для "заробитчан"

За последнюю неделю Украина дважды запрещала вылетать за границу трудовым мигрантам. Вначале их не выпустили в Финляндию, которая нуждается в гастарбайтерах. А 29 апреля Госавиаслужба вначале отменила вылет самолета с украинцами на борту в Великобританию, а потом через восемь часов, когда скандал приобрел публичный характер, все же его разрешила. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что это временные ограничения и их цель - обезопасить граждан Украины от заражения коронавирусной инфекцией, в том числе и по пути следования.

Иными словами, руководство страны, в которой практически разрушена медицина, а каждый пятый больной COVID-19 - медик, уверяет, что "заробитчанам" безопаснее находится дома, а не в той же Финляндии или Великобритании, которые сами приглашают украинцев к себе на работу. Позицию "не пущать" правительство Дениса Шмыгаля посчитало единственно правильной, наплевав при этом и на интересы европейских партнеров, и на самых трудовых мигрантов, которым президент Зеленский обещал золотые горы в родной стране.

А премьер Шмыгаль решил пойти дальше и на встрече с послом Евросоюза в Киеве Матти Маасикасом пообещал, что границы для украинцев будут открыты, если только европейские партнеры обеспечат их легальным трудоустройством сроком на три месяца с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда. До сих пор эти вопросы, надо сказать, не сильно волновали власти в Киеве, которые теперь решили игнорировать статью 33 Конституции Украины, гарантирующую ее гражданам право свободного выезда за границу.

То, что сейчас происходит в стране, очень похоже на попытку правительства административным путем остановить трудовую миграцию из Украины. Да, государству нужны рабочие руки. Да, власти должна бороться за трудовые ресурсы. Но выглядит все это по-дурацки. Потому что лишить человека права выезда за границу или аннулировать его заграничный паспорт - это из эпохи СССР. Миллионы украинцев, которые на протяжении последних 30 лет вынуждены были себе искать работу за рубежом, отвыкли от советских порядков. А люди из власти, которым едва исполнилось по 35-40 лет, пытаются убедить украинцев, что все эти их запреты отвечают духу времени и ситуации в мире.

Что получит и потеряет Украина

Если кто-то в украинской власти считает, что "заробитчане" из чувства безысходности начнут-таки работать на родине за несколько сот евро в месяц, то он сильно ошибается. Запрет на выезд за границу - даже временный - создает сильное напряжение в обществе, которое способно привести к социальному взрыву. Шутка ли - только в прошлом году трудовые мигранты, по разным оценкам, перевели в страну около 13 миллиардов долларов. За счет этих денег живут целые семьи, покупают квартиры, дома и автомобили. А теперь представьте себе, что всего этого украинцы будут лишены. Ибо так решило государство, которое при этом неспособно обеспечить "заробитчан" достойно оплачиваемой работой дома.

Вместе с прогнозируемым бунтом трудовых мигрантов и их родственников команда Зеленского может получить еще и статус ненадежного и непредсказуемого партнера для Европы. Только в одной Польше до начала пандемии коронавируса работали около 1 миллиона украинцев. Нетрудно представить, что произойдет в странах Евросоюза, если украинцы и дальше будут сидеть дома под замком. Европейский путь Украины в итоге может оказаться не таким уж и европейским, учитывая то, что на украинских трудовых мигрантов рассчитывает еще и Россия.

Временный запрет на выезд для них - ошибка нынешних украинских власти. И чем скорее официальный Киев это признает, тем будет лучше для всех. Прежде всего для самих властей.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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