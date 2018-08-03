 Комментарий: Третий срок для Виктора Януковича | Авторская колонка Сергея Руденко | DW | 03.08.2018

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Сергей Руденко

Комментарий: Третий срок для Виктора Януковича

Суд над бывшим президентом Украины выходит на финишную прямую. Но даже если беглого политика посадят, созданная им система продолжит жить, уверен журналист Сергей Руденко.

Виктор Янукович, 28.02.2014

Виктор Янукович (фото из архива)

Суд в Украине над беглым экс-президентом Виктором Януковичем практически завершен. Более полусотни свидетелей дали показания по делу бывшего главы государства. 16 августа должна начаться финальная часть процесса - прения сторон. Однако этого может и не произойти. Адвокаты Януковича уже дважды срывали начало дебатов, настаивая на продолжении допроса свидетелей. Цель затягивания прозаична: максимально оттянуть оглашение приговора.

Защита экс-президента идет на уловки

Судебный процесс над Януковичем, длящийся с 4 мая 2017 года, обещал стать самым громким в новейшей истории Украины. Шутка ли - в качестве свидетелей выступали действующий президент Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко и другие. Все вышеупомянутые уверены: Янукович предал государственные интересы и способствовал разжиганию войны в Украине. Но теперь это должен подтвердить суд.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Виктор Янукович, которого обвиняют по статьям "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны", понимает, что шансов избежать обвинительного приговора у него немного. Да, суд заочный, он сидит где-то в России и не собирается в тюрьму. Но дважды судимый до этого экс-президент прекрасно понимает: пусть даже и заочный пожизненный срок, о котором заявляла сторона обвинения, - это все равно пожизненный срок. Поэтому защита Виктора Федоровича накануне финальных дебатов заняла круговую оборону. Адвокаты требуют продолжения допроса свидетелей, отказываются от участия в процессе. Назначенные государством бесплатные защитники также идут в отказ.

Словом, адвокаты демонстрируют целый арсенал уловок, чтобы затянуть дебаты и отсрочить оглашение приговора своему клиенту. На что надеется Виктор Янукович? Очевидно, он ждет смены власти в Украине. В марте 2019 года состоятся президентские, а еще через полгода - парламентские выборы. Да, они могут существенно изменить расстановку сил в государстве. Но будет ли она в пользу беглого президента - большой вопрос. Ведь приговора Януковичу ждут не только его противники, но и некоторые соратники, давно списавшие Виктора Федоровича в политический утиль. Для них он - битая карта.

Система Януковича процветает в Украине и дальше

Если кто-то считает, что с приговором Виктору Януковичу будет поставлена точка в деле "бывших", он сильно ошибается. Янукович - это не только фамилия. Беглый президент был лидером системы, которая долгое время существовала в Украине и продолжает существовать в постмайданном обществе. Янукович - это откаты, которыми чиновники обложили бизнесменов. Это попытки сохранять монополию на власть. В конце концов, это те, кто был рядом с экс-президентом и до сих пор активно участвует в украинской политике.

К сожалению, суд над Виктором Януковичем так и не превратился в процесс над его соратниками. Ведь они так же, как и их патрон, работали против интересов Украины. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Беглый президент не в одиночку создал предпосылки для сдачи Крыма России и войны в Донбассе. Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич и многие другие соратники Януковича продолжают заседать в Верховной раде. Им там комфортно, они клеймят позором нынешнюю власть и не скрывают наполеоновских планов по возвращению в высокие кабинеты.

Контекст

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Пока экс-президента Украины Виктора Януковича заочно судят за госизмену, в его бывшей охотничьей резиденции обустроили кемпинг. Статус земель остается неопределенным. Репортаж DW. (04.07.2018)

Почему те, кто был частью системы "Янукович", так и не сели на скамью подсудимых, должен объяснить генеральный прокурор Юрий Луценко. Одним из требований Евромайдана, напомню, было требование справедливости. За четыре с половиной года со дня бегства президента Януковича этот лозунг так и остался нереализованным. Система оказалась очень живучей. И даже высшая мера наказания в Украине - пожизненное заключение - не сможет ее сломить.

Как Москва использует Януковича в своих интересах

Будущее Виктора Януковича находится в руках не только судей Оболонского райсуда Киева, но и тех, у кого он нашел приют. Очевидно, что устами Виктора Федоровича сейчас говорит Москва. Экс-президент Украины давно уже превратился в пропагандистский рупор Кремля. А посему, все, что прозвучит в исполнении Януковича в финальной части судебного процесса, следует воспринимать не иначе как ответ российской стороны Украине. Ну, право же, кто поверит, что с последним словом Виктор Федорович будет выступать от себя?

Учитывая, что оглашение приговора совпадает с началом президентской кампании в Украине, Януковича, очевидно, используют для повышения (или понижения) шансов основных кандидатов на пост главы государства. Виктору Федоровичу терять ведь нечего, кроме своей свободы. А поэтому нельзя исключать, что пламенную речь Януковича в суде Россия использует в своих интересах. Да и сам экс-президент уже пытается предстать в роли жертвы, подавая иск против Луценко о защите чести и достоинства.

Сядет ли беглый президент третий раз в тюрьму, сказать трудно. Но и нынешняя власть, и оппозиция в лице бывших соратников Януковича, похоже, очень бы этого хотели. Обе стороны давно мечтают покончить с делом Виктора Федоровича, очевидно, надеясь безоблачно жить вместе и дальше. По крайней мере, до прихода нового президента Украины.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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