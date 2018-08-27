Комментарий: Стратегические шаги Меркель в Закавказье

В Закавказье никто не может по-настоящему найти общий язык со своими соседями. Европа воспринимает это как проблему, а Россия - как шанс. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) провела три дня в так называемом "палисаднике российских интересов", и ей успешно удалось убедить каждую из трех стран - Грузию, Армению и Азербайджан - в том, что именно она находится в центре внимания. Это убеждение разделяют во всех трех столицах. Для Меркель речь шла, прежде всего, о стабильности в регионе, а у нее есть своя цена.

Едва ли какая другая страна в Закавказье чувствует себя такой же покинутой в геостратегической борьбе за сферы влияния в регионе, как Грузия. Во время дискуссии со студентами в Тбилиси Ангелу Меркель нетерпеливо спрашивали, когда же Грузия станет, наконец, полноправным членом Евросоюза и НАТО. В конце концов грузины выполнили "домашнее задание": добились и экономического прогресса, и успехов в борьбе с коррупцией. В Афганистане грузинские солдаты стояли плечом к плечу с товарищами из НАТО. Один из студентов назвал Меркель "предводителем свободного мира". И как следует из этих слов - как раз от нее грузины ожидали большего.

Грузия: поддержка и глубокое сотрудничество

В свою очередь грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе отнесся ко всему с гораздо большим пониманием. У него не вызвало удивления заявление Меркель, сделанное еще в начале визита. Тогда канцлер подчеркнула, что за соглашением о свободной торговле и ассоциации с ЕС, введением безвизового режима и принципиальным согласием на будущее членство в НАТО, еще долго ничего больше не последует. Вместо этого Европа хочет "укрепить отношения" и продолжить поддерживать Грузию на пути ее дальнейшего экономического развития.

Михаэла Кюфнер

Очевидным в ходе визита стало и то, что даже у образцовой ученицы Грузии есть невидимый предел собственных возможностей. Меркель жестко раскритиковала весьма реальную, де-факто существующую границу с Россией вдоль территории непризнанной Южной Осетии, и ее слова в Грузии восприняли с благодарностью. Однако слово "оккупация" канцлер ФРГ произнесла лишь во время встречи со студентами, которые буквально вытянули его из Меркель силой. В ходе пресс-конференции с Бахтадзе канцлер говорила лишь о "чудовищной несправедливости" - и это о ситуации в регионе, который занимает 20 процентов территории Грузии.

Армения: успешное лавирование между Евросоюзом и Россией

В Армении Меркель весьма искусно удержалась от того, чтобы использовать в своей речи непосредственно слово "геноцид". Вместо этого канцлер сказала, что, посетив мемориальный комплекс, созданный в память о 1,5 миллионах погибших армян, она совершила поступок, который "соответствует духу" резолюции бундестага, принятой в 2016 году. В резолюции же ясно говорится о геноциде (документ квалифицирует как геноцид массовое уничтожение армян в Османской империи в 1915-16 годах. - Ред.). Таким образом Меркель дала понять, что речь шла о геноциде, но сделала это без риска раздуть новый скандал с Турцией.

Все же в Ереване Меркель была "звездой" в меньшей степени, чем недавно избранный парламентом на должность премьер-министра Армении оппозиционер Никол Пашинян. Когда лидер так называемой "бархатной революции", на которого сейчас возлагают большие надежды, и канцлер ФРГ приехали вечером к ее отелю, собравшиеся у здания люди выкрикивали его, а не ее имя. И это знак того, что после десятилетий управления из Москвы, страна теперь делает ставку на собственный курс.

Новый премьер Армении осознанно стремится не слишком менять взаимоотношения с Россией, от которой республика в любом случае полностью зависит в сфере энергетической политики. Ереван не ставит под вопрос свое дальнейшее членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), однако продолжит добиваться соглашения о свободной торговле с Европой. Меркель положительно оценила тактику Армении, которая маневрирует между переходом к демократии и зависимостью от России. По словам канцлера ФРГ, Армения могла бы стать примером того, как можно сохранить хорошие отношения одновременно и с Евросоюзом, и с РФ. На будущее Меркель пожелала Армении счастья. И Еревану оно понадобится.

Азербайджан: разные взгляды на свободу прессы и права человека

И в Армении, и в Азербайджане Ангела Меркель особо отметила, что Германия готова "взять на себя ответственность" и усилить поддержку мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Впрочем, еще до прибытия канцлера в Азербайджан карабахский конфликт стал причиной скандала между Берлином и Баку. Визит чуть не отменили в связи с тем, что сопровождавшему канцлера депутату Альберту Вайлеру (Albert Weiler), который занимает в бундестаге пост зампредседателя парламентской группы по Закавказью, запретили въезд в Азербайджан. Причиной стала совершенная им в свое время поездка в Нагорный Карабах. Меркель, несмотря на скандал, все же приехала в Азербайджан.

В Баку убеждены: Москва, если бы захотела, могла бы за ночь решить конфликт в Нагорном Карабахе. Однако это не входит в круг российских интересов, как раз наоборот: если бы конфликта между Азербайджаном и Арменией не существовало, России бы, пожалуй, пришлось его придумать, чтобы укрепить сферу своего влияния. А так Армении и дальше требуется стабилизирующее воздействие Москвы, а Азербайджану не приходит в голову слишком много собственных мыслей по поводу внешней политики.

Кстати, свободомыслие и свободу прессы охотно подавляет в стране президент Ильхам Алиев. Десятки журналистов находятся здесь за решеткой. Во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Меркель не стала стандартно кивать головой, когда Алиев на вопрос о политзаключенных торжественно объявил, что в стране царит абсолютная свобода СМИ.

Канцлер терпеливо выслушала азербайджанского президента, однако в конце указала на то, что в стране еще многое необходимо сделать для достижения демократических стандартов - например, в том, что касается допуска наблюдателей на выборы. Говорят, что тет-а-тет Меркель и Алиев весьма открыто поговорили о соблюдении прав человека. Равно как и о стратегических интересах, которые их объединяют. Возможно, в будущем газ из Азербайджана будет поступать по Трансанатолийскому газопроводу через Турцию в ЕС. И это создаст определенную конкуренцию строящемуся российскому "Северному потоку-2". Алиев заверил, что Азербайджан намерен полностью осуществить этот проект. Евросоюз хочет стать менее зависимым от российских поставок газа - и у этого желания есть своя цена.

Автор: Михаэла Кюфнер, обозреватель DW

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