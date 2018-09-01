 Комментарий: Справимся ли мы? Найдем ли снова общий язык? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 01.09.2018

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Германия

Комментарий: Справимся ли мы? Найдем ли снова общий язык?

Ровно три года назад Ангела Меркель произнесла короткую фразу "Мы справимся", которая стала знаменитой. И изменила страну, считает Йенс Турау.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Если когда-нибудь в отдаленном будущем наши потомки станут вспоминать эру Ангелы Меркель и попробуют отыскать главный слоган, суммирующий суть этого времени, то самые большие шансы у слов "Мы справимся". Ровно три года назад канцлер ФРГ произнесла эту короткую фразу, и с тех пор она сделалась наиболее обсуждаемым, анализируемым и интерпретируемым политическим высказыванием в Германии.

Фраза, которая изменила страну

Неужели это случилось лишь три года назад? Ощущение такое, будто с тех пор миновала целая вечность. Это вызвано тем, что слова, сказанные Ангелой Меркель, и увязываемая с ними миграционная политика и массовые потоки беженцев основательно изменили Германию. Не с точки зрения существующих здесь институций или экономики, но в политическом, общественном, а более всего - в ментальном отношении.

Обозреватель DW Йенс Турау

Йенс Турау

Удалось ли нам справиться с тех пор? И да, и нет. В 2015 году в Германию прибыли почти миллион беженцев. Как минимум в начале этого процесса их сердечно приветствовали, в соответствии с широко распространенной культурой гостеприимства, которую поддерживали волонтеры-помощники, коммунальные общины и церковь, различные организации и объединения. Большинство беженцев получили достойный прием и себя вели соответственно. В этом смысле, да, мы справились.

Но в течение долгого времени многие люди проникали в страну совершенно бесконтрольно, и вскоре из самых разных городов и общин громко зазвучали опасения, что так уж просто справиться со всем этим не получится. Распространилось ощущение, что государство и немецкие политики даже если и хотели бы, все равно не в состоянии обеспечить безопасность и упорядочить положение дел. И постепенно, шаг за шагом правительство Меркель ужесточило миграционную политику.

Принятые стандарты сдвигаются

Канцлер была вынуждена пойти на такой шаг еще и потому, что для другого, более либерального курса она не могла найти поддерживающее ее большинство - ни в Европе, ни в самой ФРГ, ни в рядах ее собственной партии Христианско-демократический союз (ХДС).

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А теперь речь уже давно не идет о том, какой должна быть миграционная политика, не обсуждается вопрос о том, какое количество беженцев и на протяжении какого времени сможет вынести такая большая страна, как Германия. Нет, речь теперь идет по сути о том, что тема миграции и прибытия беженцев сработала как спусковой механизм и запустила в общественное сознание целый ряд проблем, грубо говоря, в коммуникации между политическим истеблишментом и населением страны.

Казалось, что эти раны прошлого давно залечены,  зависть и затаенные обиды преодолены, как вдруг, нате, пожалуйста: конфликт между востоком и западом, городом и селом, правым и левым.  Самые разные группы общества уже не могут, кажется, договориться о том, какая политика в отношении беженцев была бы правильной. Тон разговора становится агрессивным, и правые популисты вкупе с неонацистами используют это в своих целях. Табу нарушены, принятые стандарты постоянно сдвигаются - и в том, что касается приемлемого лексикона, и в выборе аргументации.

А кто подразумевался под этим "мы"?

Немало находится и тех, кто сегодня интерпретирует слова, сказанные Ангелой Меркель три года назад, следующим образом: под этим "мы", которые с чем-то должны справиться, подразумевались отнюдь не все. С этой точки зрения, главную тяжесть миграционной политики несут на себе сотрудники полиции и административных учреждений, жители в тех окрестностях, где расположены убежища для мигрантов, а также, на коммунальном уровне, города и общины. Но, конечно же, не федеральные политики из Берлина, обитающие в их башнях из слоновой кости.

А некоторые уже оседлали любимого конька, утверждая: политики вообще не интересуются нами, простыми гражданами и гражданками Германии. И тем, как мы тут вообще справляемся с этой глобализацией, со все более нестабильными условиями на рынке труда, и социальной неуверенностью.

Так что в будущем эта фраза - "Мы справимся!" - должна включить в себя и дополнительные смысловые аспекты, например, такие: удастся ли обществу, политическому истеблишменту, гражданским организациям и просто рядовым политикам и гражданам вступить друг с другом в конструктивную дискуссию? Чтобы, в числе прочего, договориться о краеугольных камнях нашего общественного устройства, которые всем нам стоило бы ценить в равной степени? О правовой государственности, о демократии, о социальном компромиссе? И да, конечно, и о будущем миграционной политики.

Вполне возможно, что все это окажется куда более трудным, чем сами по себе достаточно сложные и многоуровневые задачи по приему и интеграции беженцев.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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