Комментарий: Смерть лидера ИГ не решит всех проблем Трампа

Президент США Дональд Трамп - мастер устраивать шоу. Вечером в субботу, 26 октября, он опубликовали в Twitter интригующее сообщение: "Только что произошло нечто очень важное!" Вскоре выяснилось, что Трамп имел в виду смерть главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Бакра аль-Багдади, который был убит в ходе спецоперации американских военнослужащих на северо-западе Сирии. В субботу американские войска высадились с нескольких вертолетов перед домом, в котором находился аль-Багдади. Террорист скрылся в туннеле, где привел в действие пояс смертника: вместе с ним погибли трое его детей.

"США привлекли в ответственности "террориста номер один" в мире, - заявил Трамп днем позже, 27 октября, выступая перед журналистами в Белом доме. - Я три года за ним охотился".

Смерть аль-Багдади - личный успех Трампа?

Президент США хотел бы, чтобы все восприняли смерть аль-Багдади как его личный успех - ведь успех на Ближнем Востоке сейчас, как никогда, сыграл бы ему на руку. Своим решением о выводе американских войск из северной части Сирии, о котором глава Белого дома объявил в начале октября и за которым последовала военная операция Турции против курдских отрядов, Трамп настроил против себя даже своих ближайших соратников из числа республиканцев.

Карла Блейкер

Курды, которые боролись с ИГ в регионе бок о бок с американцами, чувствуют себя обманутыми. К тому же многие опасаются того, что вывод американских войск приведет к усилению в Сирии террористических группировок. Так, министр обороны США Марк Эспер уже заявил, что во время наступления турецкой армии из тюрем на севере Сирии сбежали около ста боевиков ИГ.

Смерть аль-Багдади не станет волшебным решением всех проблем

На этом фоне смерть одного из самых разыскиваемых террористов пришлась Трампу как нельзя кстати. То, что кроме аль-Багдади в ходе операции лишились жизни и трое детей - весьма печально, но, в конце концов, ни один американец же не погиб! По всей видимости, именно так и думают в Вашингтоне, где операцию считают исключительно успешной. Однако, по крайней мере, военным стратегам должно быть понятно, что смерть Аль-Багдади не решит ни одной из проблем, стоящих перед США на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп хочет как можно скорее выйти из "бесконечных войн" в регионе. При этом похоже, что ему совершенно все равно, кого из своих близких союзников он обижает или даже теряет на длительный срок. Но один мертвый лидер ИГ не компенсирует бегство террористов из плена. Кроме того Трамп больше не сможет вернуть доверие курдов, оставленных американцами в одиночестве и потерявших во время операции турецкой армии своих друзей или близких.

Заслуживает ли Трамп похвалу?

В целом, американские военные выполнили задачу именно так, как это себе представлял их главнокомандующий - не считая, впрочем, остающихся в регионе нерешенных проблем. В своем воскресном выступлении Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию, Ирак и курдские отряды в Сирии. Однако бОльшую часть времени он хвалил сам себя. По данным издания Washington Post, вскоре после того, как новость о смерти аль-Багдади стала достоянием общественности, штаб по переизбранию Трампа разослал его потенциальным сторонникам электронное письмо с текстом: "Президент Трамп привлек к ответственности "террориста номер один" в мире".

Когда в 2011 году, во время президентства Барака Обамы, бойцы американского спецназа убили Усаму бен Ладена, Трамп говорил, что хвалить за это Обаму смешно. "Хватит хвалить Обаму за убийство бен Ладена. Его убили "морские котики" (так иногда называют силы специальных операций ВМС США Navy Seals. - Ред.)", - написал Трамп, бывший в то время звездой телевизионного реалити-шоу, в своем аккаунте в Twitter. В ряде телевизионных выступлений он тогда многократно заявлял, что Обама совершенно незаслуженно хвастается смертью главаря террористов.

После смерти аль-Багдади из Белого дома зазвучала другая песня.

Автор: обозреватель DW Карла Блейкер, Вашингтон

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