Комментарий: Скандал вокруг Долгополова - попытка загнать юмор в рамки

Скандал с комиком Александром Долгополовым - самый громкий случай, касающийся оскорбления чувств верующих со времен видеоблогеров Руслана Соколовского и Ильи Мэддисона. Учитывая их весьма печальный опыт всего лишь трехлетней давности, решение Долгополова на какое-то время покинуть страну не выглядит чрезмерной перестраховкой. Тем более что чувства верующих запросто могут быть всего лишь предлогом.

Основания для отъезда Долгополова

Было бы, наверное, не так плохо, окажись все банальным доносом бдительного гражданина, которому система дала ход. Дескать, так это работает: раз есть жалоба, надо рассмотреть, проверить, разобраться. Подобные случаи тоже бывали, в том числе и с коллегами Александра Долгополова. Доносы, проверки, скандалы в СМИ, но через какое-то время все успокаивалось и заканчивалось ничем. Возможно, так было бы и здесь, но Долгополов придал максимальное звучание произошедшему, и, в конце концов, уехал из России.

Александр Плющев

И это, хочешь не хочешь, приходится принимать во внимание: отъезд, даже ненадолго и даже с имеющимися материальными возможностями - дело не самое приятное, на него не так-то просто решиться, а значит, нужны основания. Особенно, если твой заработок напрямую связан с Россией, где у тебя зрители, концерты, билеты и доходы. Можно сколько угодно считать тщеславие и желание дальнейшей раскрутки мотивацией подобных поступков, но на самом деле, образ гонимого в нынешней России не приносит больших дивидендов. Много ли заработали на своих скандалах те же Соколовский и Мэддисон?

Попытка загнать в рамки

Стендап - это зачастую довольно жесткий юмор, несравнимый не только с причесанным КВНом, где пародия на Путина возможна только в том случае, если он в ней самый умный и удалой персонаж, но и с Comedy Club, который хоть и всегда сторонился политики, но нет-нет, да и покусывает. Правда, в основном, не первых лиц, а, скажем так, ситуацию в целом, но на это у нас, вне федеральных каналов телевидения, никаких запретов нет.

Стендап - это своего рода интернет десятилетней давности, на который до поры до времени просто не обращали особого внимания. Но по истории с интернетом мы хорошо знаем, что такая свобода имеет свойство быстро заканчиваться. Причем, это происходит тем быстрее, чем больше растет влияние на общественно-политическую жизнь.

Возможно, мы прямо сейчас наблюдаем, как выставляют рамки стендапу. Провластные блогеры особо и не скрывают, что Долгополову "прилетело" вовсе не из-за верующих, а из-за жестких шуток в адрес Владимира Путина, в которых фигурируют не только он сам, но и люди, с которыми его связывает молва, например, Алина Кабаева. И если уж Владимир Путин, пусть и привычно не называя имен, комментирует высказывание в Instagram экс-ведущей шоу "Дом-2" Алены Водонаевой, то почему бы ему не знать, как о нем нынче шутят стендаперы.

Красная линия для стендапа

Как и интернет, стендап - территория молодых. Тех, чья Библия - "Рик и Морти, чей лидер - Юрий Дудь, а не Владимир Путин. Разговор с этим поколением у власти не получается катастрофически, она то пытается создать под них какую-то очередную партию, то пачками бросает в СИЗО. И не так важно, является ли случай с Долгополовым спецоперацией по укрощению конкретно его, он тоже становится частью этого сбивчивого разговора. И даже если в нем не было этого произнесено, то те, кто до сих пор не понял, поймут: шутить про Путина нужно, по меньшей мере, осторожнее.

Александр Долгополов не единственный, кто использует жесткий политический юмор, но вот приходят далеко не ко всем. Но как раз в подобной избирательности нет ничего удивительного: мы наблюдаем ее во всех чувствительных для властей сферах. Система вовсе не стремится наказывать тотально, но достаточно пару примеров, чтобы выставить флажки, за которые, по ее мнению нельзя заходить.

Закон же в таких случаях используется не как ограничитель, а как возможность наказать за то, что в нем совсем не прописано. Вот, скажем, Егор Жуков получил условное наказание лишь за то, что был политически активен, и даже после обнаружившейся ошибки полицейских, его не отпустили на все четыре стороны, а показательно наказали, хоть и, возможно, не столь жестко, как хотелось бы.

Никто не поручится

По нынешним законам административное дело за оскорбление власти против стендап-комика может действительно лишь добавить ему популярности. И статья модная, и наказание небольшое, что приведет только к тому, что зрители отправятся смотреть ролики со всеми этим "оскорблениями", а от желающих посетить живой концерт не будет отбоя. Совсем другое дело - религиозные чувства: маячит уголовное преследование, публике такая тематика поднадоела, да и репрессиями назвать сложно: за ними же не власти стоят, а ранимые верующие!

Никто в 2020-м году не может поручиться за то, что донос какого-то неуравновешенного человека, которому не понравилось чье-то высказывание, не превратится в уголовное дело. Никто не может поручиться за то, что привлеченные следствием эксперты не дадут самые абсурдные заключения. Никто не может поручиться за то, что такой процесс закончится штрафом или хотя бы условным сроком. Это главный и очень неприятный вывод из обсуждения происходящего вокруг Александра Долгополова. И вряд ли у меня есть право осуждать его решение отсидеться за границей, пока все не уляжется. Даже если бояться, на самом деле, особо и нечего.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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