Комментарий: "Санкционный четверг" для Ангелы Меркель в Киеве

Официальный визит Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Киев состоялся 1 ноября - в день оглашения Россией санкций против украинских компаний, политиков и бизнесменов. Обнародование Кремлем этого списка, конечно же, повлияло на общую атмосферу переговоров канцлера ФРГ с политической элитой Украины. Большая ее часть в этот день ощущала себя настоящими героями. Получение "черной метки" из Москвы те, кто попал в санкционный список, восприняли как индульгенцию от иных грехов. Хотя для Меркель, наверное, это штрих в общем портрете, а не аргумент в определении тех, с кем она готова вести переговоры в Украине.

Друзья и враги Путина в Украине

Обнародование Россией санкций против Украины в день визита в Украину Ангелы Меркель вряд ли было случайным. По большому счету список Кремля - своеобразный "привет" не только украинцам, но и европейцам. Мол, на каждые санкции мы ответим контрсанкциями. И хотя список из 322 украинских политиков, бизнесменов и общественных деятелей, попавших под санкции РФ, сегодня вызывает больше вопросов, нежели дает ответов, его существование уже поделило элиту в Киеве на два лагеря - врагов Путина и тех, кто не удостоился такой чести.

Сергей Руденко

Во время пресс-конференции с Ангелой Меркель президент Петр Порошенко с гордостью заявил, что в список РФ вошло много порядочных людей, среди которых оказался и его сын Алексей - депутат Верховной рады. Словом, глава украинского государства пытался дать понять канцлеру ФРГ, что он и его команда - злейшие враги Владимира Путина. Правда, среди последних почему-то не оказалось Виктора Медведчука, который по поручению именно Порошенко ведет переговоры с Путиным, по совместительству являясь кумом президента РФ, и еще многих других "порядочных" людей.

На этом фоне канцлер Германии тоже упоминала о санкциях, но только в отношении России. Меркель дала четко понять Москве, что без прогресса по реализации минских соглашений действие ограничительных мер ЕС против РФ будет продлено. Это в очередной раз продемонстрировало твердость позиции Берлина относительно будущего Крыма и Донбасса. А проще говоря - отсутствие прогресса в реализации минских соглашений и откровенный саботаж их реализации со стороны России не снимает ответственности Москвы за ранее взятые на себя обязательства.

Псевдовыборы в псевдореспубликах

В Кремле, очевидно, сидят люди, обладающие редким цинизмом. Посудите сами: 1 ноября, в день приезда Меркель в Киев, они ввели санкции против Украины, а 11 ноября, когда в Париже запланирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, должны состояться псевдовыборы в фейковых "ДНР" и "ЛНР". Все это напоминает достаточно грубый троллинг Москвой Запада. Путин открыто демонстрирует свое наплевательское отношение к европейским и американским партнерам.

Ангела Меркель осудила возможность проведения псевдовыборов на оккупированной части Донбасса. Канцлер ФРГ говорит, что это противоречит минским договоренностям. Правда, она, к сожалению, не уточнила, кто, когда и как может заставить Россию вернуться к выполнению взятых на себя обязательств по Донбассу. Меркель, конечно же, прекрасно понимает, что Москве необходима сейчас легитимизация власти через псевдовыборы в так называемых "ДНР" и "ЛНР". И вряд ли что-то может остановить Путина в движении по этому пути.

К сожалению, в Киеве так и не прозвучала реакция Ангелы Меркель на предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о возможном участии белорусской армии в урегулировании ситуации в Донбассе. О них Лукашенко публично дважды говорил на протяжении последней недели. То ли миротворческие инициативы белорусского лидера не понравились канцлеру ФРГ, то ли сам инициатор - точно не известно. Но в заявлениях Меркель ни разу не были упомянуты предложения президента Беларуси. Из чего можно сделать вывод: реальная политика это - не то, о чем говорит Лукашенко, а то, о чем молчит Меркель.

Адвокат для Украины в Европе

До недавнего времени адвокатом Украины в Европе позиционировала себя Польша. Но в последние два года отношения между двумя странами немного испортились. Сегодня в роли адвоката и надежного партнера Украины выступает Германия во главе с Ангелой Меркель.

Начиная с 2014 года, Берлин стал одним из активных участников переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Позиция Меркель во многом определила и отношение европейцев к Владимиру Путину и к тому, что происходит на востоке страны. Да, Германия и Украина сейчас имеют разные взгляды на строительство "Северного потока-2". Но в остальном позиции Киева и Берлина совпадают.

Объявленный уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ в 2021 году может лишить Украину самого верного ее защитника на международной арене. Впереди еще три года. Германия хочет видеть Украину прогнозируемым и активно развивающимся партнером. Да, с уходом Меркель теплые отношения между руководителями двух стран, возможно, исчезнут. Но будущее отношений между Германией и Украиной во многом зависит от Киева.

Украинские политики должны наконец-то понять, что мало быть врагом Путина. Надо быть еще и патриотом своей страны. Не на словах, а на деле проводить реформы в государстве, бороться с коррупцией и отвечать на вызовы общества. Если всего этого не будет, то Украине вряд ли кто-то поможет, в том числе и Меркель. Похоже, это и пыталась донести канцлер ФРГ в Киеве на встречах с президентом, правительством и лидерами парламентских фракций.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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