 Комментарий: Саммит НАТО в параллельной вселенной Трампа | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 12.07.2018

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Мнения

Комментарий: Саммит НАТО в параллельной вселенной Трампа

Разрыва США с НАТО не произошло. Но на саммите в Брюсселе Дональд Трамп показал, на что он способен, вселив в союзников чувство неуверенности в будущем альянса, считает Барбара Везель.

Дональд Трамп

Достаточно только еще раз вспомнить, как Дональд Трамп вел себя на этом саммите НАТО. Утром за завтраком он, как коршун, набросился на Германию, заявив, что из-за импорта энергии она превратилась в "заложницу" России, и приведя в качестве аргумента, как обычно, не соответствующие действительности цифры. На пленарном заседании он внезапно потребовал от стран-членов альянса тратить на оборону четыре процента от ВВП вместо традиционных двух. Вскоре после этого президент США на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель говорил о немецком машиностроении, миграции и российском президенте Владимире Путине и назвал отношения между США и ФРГ великими. А час спустя, незадолго до ужина, умиротворенное настроение покинуло Трампа, и на своей странице в Twitter он снова раскритиковал союзников по НАТО.

Политические "американские горки" президента США

Полностью противоречащие друг другу заявления, сделанные президентом США в течение одного дня, крайне сложно оценить и понять с точки зрения нормальных политических отношений. На важнейших встречах саммита Североатлантического альянса Трамп ведет себя так, будто поочередно примеряет роли героя и злодея на подмостках театра. Вначале он оскорбляет Германию, а спустя несколько часов передает канцлеру ФРГ приветы от членов своей семьи. Наблюдая подобное поведение, крайне сложно сдержаться от употребления психиатрических терминов.

Барбара Везель

Барбара Везель

И как будто всего вышесказанного было недостаточно, в первом же твите, опубликованном после окончания официальных встреч на саммите, Трамп снова упрекает Германию в том, что она экспортирует энергоносители из России, и увязывает эту ситуацию с обстановкой в НАТО. Примерно так же он связывает защиту Европы Соединенными Штатами с миллиардными убытками в торговле. Наконец, Трамп требует, чтобы два процента расходов на вооружение были выплачены немедленно, а  не в 2024 году, как было запланировано союзниками по НАТО.

С этого момента создается твердое впечатление, что президент США, похоже, не понимает: расходы на вооружение стран-членов НАТО - это не членские взносы в фитнес-клубе. У Североатлантического альянса нет общей кассы, каждая страна вкладывает деньги в свою собственную оборону и при необходимости готова предоставить военную помощь другим союзникам. Но Трамп, похоже, живет в параллельной вселенной и ведет себя как мафиози, который ходит от двери к двери, собирая деньги за "крышевание" и угрожая наказанием тем, кто отказывается платить.

НАТО - это альянса не частная охранная компания

Помимо капризов Трампа, его непредсказуемости, которая постоянно становится предметом нареканий, и почти что предательской изменчивости по отношению к своим союзникам, стало очевидно, что президент США считает военную безопасность товаром, который имеет рыночную ценность и который можно продать. Похоже, он хочет, чтобы ему заплатили за то, чтобы американские войска по-прежнему оставались в Европе, а военная мощь США использовалась для охраны восточных границ НАТО. 

При этом слово "союзники" в этом контексте понимается Трампом неверно, поскольку ему чужда сама концепция НАТО. Трамп понимает лишь, что такое деловое партнерство и деньги на собственном счету. В глобальной борьбе он видит себя в роли сильного игрока, для которого не имеет значения, если слабые оказываются под колесами автомобиля. Поэтому заявления Трампа не без оснований вселили глубокую неуверенность в страны Балтии или Норвегию.

Контекст

На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США. (12.07.2018)

Вашингтон может якобы решиться на "действия в одностороннем порядке", если государства-члены альянса не подтвердят свою приверженность цели в два процента ВВП на оборону, передало dpa. (12.07.2018)

Главы МИД трех стран Балтии обратились к советнику Трампа Джону Болтону с просьбой уделить больше внимания их противовоздушной обороне. (17.05.2018)

НАТО надеется, что ее важнейший член - США - не нанесет слишком большого ущерба альянсу на саммите в Брюсселе 11 июля. Да, трансатлантические связи явно ослабли, сетует Бернд Ригерт. (09.07.2018)

Президент США направил послание восьми европейским членам НАТО. В нем Трамп вновь призвал партнеров повысить расходы на оборону. (30.06.2018)

Впрочем, чрезвычайной ситуации на этом саммите НАТО все же не возникло, поскольку президент США воздержался от того, чтобы напрямую ставить под сомнение ценности НАТО или не подписать совместное итоговое заявление. Апокалиптические опасения по поводу того, что Трамп решит выйти из альянса, не оправдались. Но причин вздохнуть с облегчением нет, потому что уже завтра все может измениться. 

Чувство глубокой неуверенности

Политические "американские горки" Дональда Трампа оставляют глубокий след у стран НАТО: они начинают понимать, как именно президент США относится к Североатлантическому альянсу. Общие ценности, традиции или общая история не имеют для Трампа никакого значения. Каждым следующим твитом он в любой момент может перечеркнуть все свои предыдущие заявления, оскорбить союзников или шантажировать их с помощью экономических санкций так, как он делает это в отношении Германии, угрожая запретить экспорт немецких автомобилей.

При всем при этом за всеми безумными метаниями в разные стороны просматривается определенный метод. В Брюсселе Трамп еще раз продемонстрировал, что он действительно прилагает все усилия к тому, чтобы уничтожить систему международных договоров и организаций. Просто, на его взгляд, подходящий момент для того, чтобы отвернуться от НАТО, еще не настал. Возможно, крах альянса отложен на неопределенное время. Будь то ВТО или ООН - Трамп стремится к тому, чтобы заменить эти организации двусторонними соглашениями, в которых США занимают более сильную позицию. А тем, кто до сих пор считал себя союзником США, остается лишь с ужасом наблюдать за политическим курсом американского правительства и испытывать чувство глубочайшей неуверенности.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Александра Елкина


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