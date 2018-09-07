Комментарий: Россия (с)читает всё

В преддверии Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая, надо отдать ей должное, в этом году прекрасно организована, Российская книжная палата подсчитала, сколько книг и какие именно читает Россия. Официальные комментарии вполне оптимистичны, во многих подчеркивается пусть незначительный, но прирост. Увы, все не так уж лучезарно.

Ведь что именно считает Российская книжная палата? По ее данным, в РФ в первом полугодии 2018 года было выпущено около 58 тысяч названий книг и брошюр, и это - примерно столько же, сколько за тот же период в прошлом и позапрошлом годах. Но данная статистика учитывает, в частности, и брошюры, а брошюрой считается любое непериодическое издание объемом свыше четырех страниц, но меньше 48. И эти мини-издания (возможно, нормативно-производственного характера) составляют сейчас свыше 15 процентов общего числа публикаций в России. К чтению, литературе, книжной отрасли, развитию культуры это никакого отношения не имеет.

Причины проблем в книжной отрасли

Но настоящая катастрофа - это тиражи. Никакая цифровая эквилибристика не может скрыть того, как они падают. За последние 10-12 лет тиражи книг в России сократились вдвое.Эксперты обычно ссылаются в этой связи на объективные общемировые тенденции, демографические факторы, растущую конкуренцию со стороны электронных версий книг и интернета. Но издатели уже на протяжении многих лет говорят и о другой причине: общая неблагоприятная экономическая ситуация в стране приводит к необходимости экономить. И люди экономят на книгах.

А книги становятся все дороже, несмотря на то, что многие российские издатели совершают настоящий подвиг подвижников (простите за каламбур), чтобы хотя бы приостановить рост себестоимости выпускаемых ими книг. Но растут типографские расходы, цены на бумагу, и из-за этого отдельные издательства печатают книги, к примеру, в Финляндии (там дешевле).

А аренда помещений? Из-за ее постоянного роста все меньше становится в российской провинции книжных магазинов, которые в лучшем случае переезжают на окраины. Как сказано в отчете "Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития", подготовленном Управлением периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям совместно с журналом "Книжная индустрия", "в период с 2008 по 2017 годы книготорговая сеть страны сократилась примерно с 3 тыс. до 1,5 тыс. магазинов". В Германии, например, население которой чуть ли не вдвое меньше, - 6 тысяч книжных магазинов.

Как государство могло бы помочь книгам

Могло бы помочь государство: например, снизить НДС на книги или помочь в организации и финансировании системы распространения, развалившейся вместе с Советским Союзом. Ведь одна из серьезных болезней российской книжной отрасли - ее централизованность. Свыше 80 процентов книг, судя по статистике Россиской книжной палаты за первое полугодие 2018 года, издается в Москве, и отсюда их, в основном, и развозят.

И хотя в рейтинге самых читаемых в России авторов, помимо неизменных Донцовой, Устиновой, Марининой, Стивена Кинга, мы находим Достоевского, Булгакова, Ремарка и Оруэлла, общего печального положения это не меняет. Художественная литература составляет в общей статистической массе Российской книжной палаты меньше 17 процентов (для сравнения: в Германии - почти 50 процентов). Однако российских книгоиздателей и книгораспространителей тоже можно понять: литература нон-фикшн расходится быстрее, а без быстрого оборота отрасль вообще рухнет.

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