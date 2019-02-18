 Комментарий: Россия решила нанести Германии культурный удар | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Комментарий: Россия решила нанести Германии культурный удар

В течение всего 2019 года в Германии проходят "Russian Seasons" - масштабная культурная акция, деньги на которую нашлись в госбюджете РФ. В том, кому и зачем нужны "Русские сезоны", разбиралась Анастасия Буцко.

Балерина Анна Павлова. 1920 год

Балерина Анна Павлова. 1920 год

Вот уже три года под брендом"Russian Seasons" ("Русские сезоны") по миру странствует караван российской культуры. После Японии и Италии, где состоялись первые два "выпуска", с января 2019 года "сезоны" наступили на Германию.

В течение ближайших месяцев обещано более 400 мероприятий: от крупных концертных программ со звездами первой величины (Мацуев, Спиваков, Репин) до выступлений ансамблей песни и пляски народов России и русского рождественского рынка в центре Берлина в конце календарного года. Территориально предполагается охватить все федеральные земли Германии, мероприятия различного масштаба должны пройти в 77 городах. И все это - под "брендом", который некогда НЕ запатентовал Сергей Дягилев, познакомивший в свое время мир с Нижинским и Павловой (см. заглавный снимок).

Анастасия Буцко

Анастасия Буцко, музыкальный обозреватель DW

"Вот только радуется ли гениальный импресарио Дягилев реинкарнации своего детища или переворачивается в гробу в своей могиле на венецианском острове-кладбище Сан-Микеле?" - спрашивает, комментируя открытие "Сезонов" Керстин Хольм (Kerstin Holm), московская корреспондентка газеты Frankfurter Allgemeine, на страницах своего издания. Ведь под "Русскими сезонами" Дягилева 100 лет назад подразумевалось покорение Парижа авангардистскими балетными постановками. А сегодня, пишет Хольм, под соусом "сезонов" "преподносится государственная гастрольная программа, имеющая целью покорение целых стран при помощи soft power русской культуры".

Масштаб культурного десанта - 2019

Действительно, имманентно связанный с творческим порывом Дягилева финансовый риск не присущ программе "сезонов" 2019 года: так, в программе значатся гастроли Мариинского театра, "Александринки", "Геликон-оперы", Театра Вахтангова, Юрия Башмета с юношеским оркестром, артистами театра "Мюзик-Холл" и "Солистами Москвы" и так далее. Не "обижены" гастролями многие и многие государственные культурные учреждения РФ.

Валерий Гергиев на открытии Русских сезонов в Берлине

Валерий Гергиев на открытии "Русских сезонов" в Берлине

Центральной и связующей фигурой всего проекта является Валерий Гергиев, который со своим неутомимым Мариинским ансамблем и открывал год, и будет его закрывать, а в промежутках еще неоднократно выступит в различных городах Германии. Впрочем, нельзя сказать, чтобы российский музыкальный полководец избегал Германии и в иное время: балетный и оперный коллективы, симфонический оркестр и отдельные солисты из Петербурга уже пару десятилетий имеют фактически постоянную прописку на крупнейших сценах ФРГ, постоянные фестивали петербуржцев проходят в Баден-Бадене, сам маэстро Гергиев руководит еще и филармоническим оркестром Мюнхена, а нынешним летом дебютирует на фестивале музыки Вагнера в Байройте.

Контекст

Украинские активисты и авторы фильма "Мистер Джонс" вышли на красную дорожку с портретами Сенцова и плакатами с требованиями освободить всех украинских политзаключенных. (11.02.2019)

Вечером 8 сентября в Бонне открылся Бетховенский фестиваль. На открытии выступил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Репортаж DW о том, как это было. (09.09.2017)

Все билеты на первый концерт были распроданы, публика приветствовала музыкантов продолжительными овациями. Программа сезона 2015/2016 включает новый музыкальный фестиваль в Мюнхене и зарубежные гастроли оркестра. (18.09.2015)

15 июня в Москве открывается Международный конкурс имени Чайковского. Единственным его немецким победителем стал в 1990 году виолончелист Густав Ривиниус. (15.06.2015)

Последние два десятилетия своей жизни прославленная балерина провела, курсируя между Мюнхеном и Москвой. Ее выбор не был случайным. (04.05.2015)

В интервью DW музыковед Дмитрий Ренанский рассуждает о давлении власти на культуру, о природе конформизма, а также о сущности "дружбы" Путина с Гергиевым. (11.09.2017)

В Мариинском театре проходит показ картины Алексея Учителя. Активисты устроили у здания "православное стояние", неподалеку дежурят сотрудники полиции. (23.10.2017)

Кто заказывает музыку?

Напрашивается законный вопрос: кто заказывает всю эту музыку? И кто платит за нее? Как сообщила на пресс-конференции по поводу открытия "Сезонов" в Берлине зампред правительства РФ Ольга Голодец, осуществляющая личное попечительство над проектом, в госбюджете на "Сезоны" заложено 120 миллионов рублей. Ясно, что за эти деньги невозможно в течение года возить сотни артистов между двумя странами.

Как подтвердил в неформальной беседе с DW неунывающий Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, бюджетные средства составляют не более 10 - 20 процентов от общей стоимости. На вопрос, откуда поступают остальные деньги, Михаил Ефимович мудро улыбнулся и напомнил об участниках Восточного комитета германской экономики и их российских партнерах.

На пресс-конференции в Берлине прозвучал вопрос о том, почему среди сотен мероприятий "Русских сезонов" не нашлось места для Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, известного своими постановками по всей Европе? Последовавшая за этим вопросом одной из журналисток минута молчания напомнила многим немую сцену из финала "Ревизора". "Означенный ансамбль, - уточнила Ольга Голодец, - не подавал заявки на участие в проекте"...

Вывод

Вроде бы ничего плохого не происходит: хорошие и разные артисты из России выступят в течение года в Германии, получат, будем надеяться, гонорары. Публике в Гамбурге и Мюнхене, Гютерсло и Квакенбрюке не придется расставаться с консервативной доминантой своих вкусов. Едва ли немцы валом повалят на "Кармен на льду" и выступление ансамбля "Гжель", но в Германии живет достаточно выходцев из бывшего Советского Союза.

Шостакович (в центре слева) и Караян (в центре справа) в Москве. 1969 год

Шостакович (слева) и Караян (справа) в Москве. 1969 год

Однако одна мысль не покидает: по активизации культурного фронта во все времена можно было судить о положении в политическом и экономическом тылу. Культуре, как известно, неизменно приходится вытягивать телегу двусторонних отношений, когда та начинает буксовать на политическом бездорожье. Вспомнить хотя бы легендарные гастроли Большого театра в Лондоне в 1956-м или выступление Караяна (Herbert von Karajan) и Берлинского филармонического оркестра в Москве в 1969 году.

Видимо, опять пришло время цитировать пословицу "Худой мир лучше доброй ссоры". Вот только Дягилева, наверное, не надо было во всю эту историю впутывать. Пусть покоился бы себе с миром под небом своей любимой Италии…

Смотрите также:

  • Русские сезоны в Германии

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    "Русские сезоны" в Германии

    Фестиваль "Русские сезоны" в 2019-м проходит в Германии. В течение года немецкой публике на разных площадках представят перформансы, концерты, выставки. Всего - свыше 450 мероприятий. 7 января в Берлине проект открыли солисты оперы, хор и симфонический оркестр Мариинского театра, исполнившие под управлением Валерия Гергиева "Иоланту" Чайковского, и юная российская пианистка Александра Довгань.

  • Концерты Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Концерты Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

    Любителей классической музыки ожидает яркий праздник: 29 апреля во Франкфурте-на-Майне стартует тур Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова по Германии. Творческий и семейный дуэт, покоривший величайшие сцены мира, исполнит лучшие оперные арии. Но настоящей изюминкой станет исполнение написанных специально для их голосов песен из "Romanza" - первого совместного альбома этой звездной оперной пары.

  • 830-летие гамбургского порта

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    830-летие гамбургского порта

    Около 300 морских судов со всего света прибудут в мае в гамбургский порт на праздник в честь его 830-го дня рождения. В период с 10 по 12 мая набережная ганзейского города станет сценой, где пройдут концерты, перформансы, дегустации блюд. Открывать и закрывать праздник будут впечатляющие парады морских судов, среди участников которых - легендарный российский парусник "Крузенштерн" (на фото).

  • Российский фильм на кинофестивале в Берлине

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Российский фильм на кинофестивале в Берлине

    Берлинале пройдет с 7 по 17 февраля. Пока известны семь фильмов его основной программы. Среди них работы Фатиха Акина, Франсуа Озона, Мари Кройцер. В "Панораму", вторую по значимости программу Берлинале, включен дебютный фильм российского режиссера Александра Горчилина "Кислота". Жюри возглавит французская актриса Жюльет Бинош.

  • 30-летие падения Берлинской стены

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    30-летие падения Берлинской стены

    В этом году отмечается 30-летие падения Берлинской стены. В немецкой столице намечено множество праздничных мероприятий, концертов, а также выставок, отражающих период, когда Германия была разделена на две части. А 3 октября в центре Берлина пройдет концерт с участием Дитера Болена (Dieter Bohlen), группы Boney M, других звезд.

  • Русская классика в Германии

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Русская классика в Германии

    В планах немецких издательств на 2019 год - выпуск около полутора десятков книг, переведенных с русского. Это и "Война и мир" Толстого (всего этот роман переводился на немецкий 23 раза!), и "Скучная история" Чехова, и "Сон смешного человека" Достоевского. Но есть и новые книги, ранее на немецком не выходившие - например, "Маленькая девочка из "Метрополя" Людмилы Петрушевской .

  • 500 статуй Бетховена

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    500 статуй Бетховена

    Под знаком 250-летнего юбилея великого композитора будет проходить 2020 год, но отмечать его в Германии начинают уже теперь. "Unser Ludwig" ("Наш Людвиг") назвали необычную экспозицию, которая будет проходить с 18 мая по 2 июня на Соборной площади Бонна. 500 статуй родившегося в этом городе великого композитора выставят вокруг возвышающегося здесь памятника Бетховену.

  • Новый проект с участием Кирилла Серебренникова

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Новый проект с участием Кирилла Серебренникова

    Гамбургский оперный театр ищет среди проживающих в Германии беженцев желающих принять участие в новом оперном спектакле, который ставит на его сцене российский режиссер Кирилл Серебренников, с лета 2017 года пребывающий в Москве под домашним арестом. Премьера постановки оперы Джузеппе Верди "Набукко" намечена на 10 марта. Место за дирижерским пультом займет Паоло Кариньяни.

  • Проект Константина Хабенского и Александра Цыпкина

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Проект Константина Хабенского и Александра Цыпкина

    Сатирическую программу под названием "Женщины непреклонного возраста" представят в Германии артист Константин Хабенский и публицист Александр Цыпкин. В ней прозвучат рассказы из одноименной книги, написанной Цыпкиным на основе историй из соцсетей. Первое выступление пройдет в мюнхенском зале Carl-Orff-Saal 27 февраля. Следующие перформансы намечены в Нюрнберге и Штутгарте.

  • По следам Александра фон Гумбольдта

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    По следам Александра фон Гумбольдта

    Этот год проходит и под знаком 250-летия знаменитого ученого и путешественника. Одно из самых ярких событий праздничной программы - открытие выставки "12 mal Humboldt" ("12 раз Гумбольдт") 1 мая в ботаническом саду Берлина. А мероприятие, проводимое Берлинской академией искусств и посольством РФ в ФРГ 14 сентября, посвящено путешествию Гумбольдта по России.

  • Открытие Музея Баухауса

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Открытие Музея Баухауса

    В этом году в Германии широко отмечают 100-летие Баухауса - знаменитой на весь мир школы дизайна и архитектуры. В честь этого юбилея 8 сентября в Дессау открывается Музей Баухауса. Его собрание, насчитывающее без малого 50 тысяч экспонатов, - вторая по величине такого рода коллекция после Архива Баухауса в Берлине.

  • К 100-летию Молодого Рейнланда

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    К 100-летию "Молодого Рейнланда"

    Выставка "Zu schön um wahr zu sein" ("Слишком хорошо, чтобы быть правдой") открывается в музее Kunstpalast в Дюссельдорфе 7 февраля. Она посвящена 100-летию союза "Молодой Рейнланд", объединившего около 300 художников-модернистов, скульпторов, архитекторов и поэтов Рейнской области, среди которых были Макс Эрнст (Max Ernst) и Отто Дикс (Otto Dix). Союз был запрещен нацистами (фото) в 1933 году.

  • Беспрецедентная выставка Ван Гога

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Беспрецедентная выставка Ван Гога

    Беспрецедентная выставка Винсента Ван Гога открывается 23 октября во франкфуртском музее Städel: около 140 произведений живописи и графики великого мастера. В истории Städel это самая масштабная экспозиция, посвященная творчеству Ван Гога. Одна из тем выставки - влияние нидерландского художника на немецких экспрессионистов.

  • Фестиваль африканской музыки и культуры

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Фестиваль африканской музыки и культуры

    Крупнейший в Европе фестиваль африканской музыки и культуры пройдет с 30 мая по 2 июня в баварском Вюрцбурге. Помимо концертов с участием звезд из африканских стран, намечается разнообразная рамочная программа: фотовыставка, базар, демонстрация моделей одежды, масса других ярких мероприятий.

  • Основоположнику оперетты посвящается

    Культура: афиша по Германии на 2019 год

    Оффенбаху посвящается

    "Yes, we CanCan!" - девиз мероприятий, приуроченных к 200-летнему юбилею немецко-французского композитора, дирижера и виолончелиста, основоположника и наиболее яркого представителя французской оперетты Жака Оффенбаха. Кульминацией станет масштабный праздник, который пройдет в июне на родине композитора - в Кельне.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Культура: афиша по Германии на 2019 год

И в этом году в Германии будет много интересного. (08.01.2019)  

Ссылки в интернете

Сайт "Русских сезонов" с программой мероприятий

Аудио- и видеофайлы по теме

Гоголь-центр в Гамбурге и спектакль " Кому на Руси жить хорошо" (28.01.2019)  

Большой театр: балет после больших скандалов  

Пуанты для примы-балерины  

Владимир Малахов прощается с Берлином (27.01.2014)  

Премьера "Нуреева" в Большом театре: слишком смело для России? (08.12.2017)  

Валерий Гергиев: "Вагнер - особая часть моего репертуара"  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Умер знаменитый актер Бруно Ганц

Бруно Ганц в Небе над Берлином

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера