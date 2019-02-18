Комментарий: Россия решила нанести Германии культурный удар

Вот уже три года под брендом"Russian Seasons" ("Русские сезоны") по миру странствует караван российской культуры. После Японии и Италии, где состоялись первые два "выпуска", с января 2019 года "сезоны" наступили на Германию.
В течение ближайших месяцев обещано более 400 мероприятий: от крупных концертных программ со звездами первой величины (Мацуев, Спиваков, Репин) до выступлений ансамблей песни и пляски народов России и русского рождественского рынка в центре Берлина в конце календарного года. Территориально предполагается охватить все федеральные земли Германии, мероприятия различного масштаба должны пройти в 77 городах. И все это - под "брендом", который некогда НЕ запатентовал Сергей Дягилев, познакомивший в свое время мир с Нижинским и Павловой (см. заглавный снимок).
Анастасия Буцко, музыкальный обозреватель DW
"Вот только радуется ли гениальный импресарио Дягилев реинкарнации своего детища или переворачивается в гробу в своей могиле на венецианском острове-кладбище Сан-Микеле?" - спрашивает, комментируя открытие "Сезонов" Керстин Хольм (Kerstin Holm), московская корреспондентка газеты Frankfurter Allgemeine, на страницах своего издания. Ведь под "Русскими сезонами" Дягилева 100 лет назад подразумевалось покорение Парижа авангардистскими балетными постановками. А сегодня, пишет Хольм, под соусом "сезонов" "преподносится государственная гастрольная программа, имеющая целью покорение целых стран при помощи soft power русской культуры".
Масштаб культурного десанта - 2019
Действительно, имманентно связанный с творческим порывом Дягилева финансовый риск не присущ программе "сезонов" 2019 года: так, в программе значатся гастроли Мариинского театра, "Александринки", "Геликон-оперы", Театра Вахтангова, Юрия Башмета с юношеским оркестром, артистами театра "Мюзик-Холл" и "Солистами Москвы" и так далее. Не "обижены" гастролями многие и многие государственные культурные учреждения РФ.
Валерий Гергиев на открытии "Русских сезонов" в Берлине
Центральной и связующей фигурой всего проекта является Валерий Гергиев, который со своим неутомимым Мариинским ансамблем и открывал год, и будет его закрывать, а в промежутках еще неоднократно выступит в различных городах Германии. Впрочем, нельзя сказать, чтобы российский музыкальный полководец избегал Германии и в иное время: балетный и оперный коллективы, симфонический оркестр и отдельные солисты из Петербурга уже пару десятилетий имеют фактически постоянную прописку на крупнейших сценах ФРГ, постоянные фестивали петербуржцев проходят в Баден-Бадене, сам маэстро Гергиев руководит еще и филармоническим оркестром Мюнхена, а нынешним летом дебютирует на фестивале музыки Вагнера в Байройте.
Кто заказывает музыку?
Напрашивается законный вопрос: кто заказывает всю эту музыку? И кто платит за нее? Как сообщила на пресс-конференции по поводу открытия "Сезонов" в Берлине зампред правительства РФ Ольга Голодец, осуществляющая личное попечительство над проектом, в госбюджете на "Сезоны" заложено 120 миллионов рублей. Ясно, что за эти деньги невозможно в течение года возить сотни артистов между двумя странами.
Как подтвердил в неформальной беседе с DW неунывающий Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, бюджетные средства составляют не более 10 - 20 процентов от общей стоимости. На вопрос, откуда поступают остальные деньги, Михаил Ефимович мудро улыбнулся и напомнил об участниках Восточного комитета германской экономики и их российских партнерах.
На пресс-конференции в Берлине прозвучал вопрос о том, почему среди сотен мероприятий "Русских сезонов" не нашлось места для Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, известного своими постановками по всей Европе? Последовавшая за этим вопросом одной из журналисток минута молчания напомнила многим немую сцену из финала "Ревизора". "Означенный ансамбль, - уточнила Ольга Голодец, - не подавал заявки на участие в проекте"...
Вывод
Вроде бы ничего плохого не происходит: хорошие и разные артисты из России выступят в течение года в Германии, получат, будем надеяться, гонорары. Публике в Гамбурге и Мюнхене, Гютерсло и Квакенбрюке не придется расставаться с консервативной доминантой своих вкусов. Едва ли немцы валом повалят на "Кармен на льду" и выступление ансамбля "Гжель", но в Германии живет достаточно выходцев из бывшего Советского Союза.
Шостакович (слева) и Караян (справа) в Москве. 1969 год
Однако одна мысль не покидает: по активизации культурного фронта во все времена можно было судить о положении в политическом и экономическом тылу. Культуре, как известно, неизменно приходится вытягивать телегу двусторонних отношений, когда та начинает буксовать на политическом бездорожье. Вспомнить хотя бы легендарные гастроли Большого театра в Лондоне в 1956-м или выступление Караяна (Herbert von Karajan) и Берлинского филармонического оркестра в Москве в 1969 году.
Видимо, опять пришло время цитировать пословицу "Худой мир лучше доброй ссоры". Вот только Дягилева, наверное, не надо было во всю эту историю впутывать. Пусть покоился бы себе с миром под небом своей любимой Италии…
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Автор: Наталия Королева