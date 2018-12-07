Комментарий: Россия постепенно теряет контроль над Украиной

Верховная рада Украины приняла решение не продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. 1 апреля 2019 года этот документ, определявший в последние 20 лет характер двусторонних отношений, утратит свою силу. Все обязательства, которые брали на себя Киев и Москва в рамках соглашения, де-юре перестанут существовать.

Если в Киеве этот шаг воспринимают как логический, но несколько запоздавший шаг, то в Москве - как личное оскорбление от украинского "режима". Россия вряд ли простит Украине этот демарш. А это значит, что от Кремля можно ожидать чего угодно, вплоть до попытки военным путем удержать возле себя украинское государство.

Развод по-украински

Де-факто договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве между Украиной и Россией, которым так в свое время гордились Леонид Кучма и Борис Ельцин - из-за взаимного признания государственных границ - Москва денонсировала еще в конце февраля 2014 года. Тогда, когда российский спецназ захватил административные здания в Крыму.

Сергей Руденко

Затем была аннексия полуострова, попытка создания "Новороссии" и война в Донбассе. Россия нарушила территориальную целостность Украины и попрала право украинцев на госсуверенитет. Поэтому последние 5 лет между странами существовала гибридная "дружба" со всеми этими "вежливыми человечками", обстрелами из российских "Градов", вооружением так называемых "ЛНР" и "ДНР", заявлениями МИД РФ о том, что "ихтамнет".

Начиная с 2014 года, украинские националисты требовали от Петра Порошенко денонсации договора о дружбе с Россией. Но глава государства упирался. Мол, делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку этот документ необходим для подачи исков против России в международные судебные инстанции. Но в сентябре 2018 года Порошенко и СНБО таки решились поставить точку в "дружбе" с Россией, не продлив действия этого договора. Четыре месяца спустя это решение поддержал парламент.

Этот "бракоразводный процесс", который инициировала Украина, окончательно разрушает миф, поддерживаемый Владимиром Путиным, о братстве и единстве украинцев и русских. Дружбы и добрососедских отношений между двумя народами нет ведь уже с 2014 года - с момента агрессии России против Украины. Де-юре теперь их не станет и на межгосударственном уровне. С 1 апреля 2019 года каждая сторона вольна поступать так, как считает нужным. Хотя, кажется, Россия себе в этом никогда и не отказывала.

Чем ответит Путин?

Пожалуй, один из самых главных вопросов, который возникают после разрыва договора о дружбе между двумя странами, - решится ли Владимир Путин пойти войной против Украины. Ведь Москва воспринимает как угрозу для себя и военное положение в 10 регионах украинского государства, и прекращение действия "большого договора", и создание единой православной церкви в Украине, и возможную перспективу разрыва дипотношений между двумя странами.

Очевидно, что Россия постепенно теряет контроль над Украиной. Единственный шанс для Кремля удержать в своей орбите соседнее государство - дестабилизировать ситуацию внутри страны. В том числе - и вооруженным путем. Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью Reuters заявил, что сегодня существует высокая вероятность нападения на Украину со стороны России. По его словам, РФ сосредоточила возле украинской границы военную группировку с 250 танками и около 100 тысяч военных.

Россия, вероятно, ждет результатов президентских выборов в Украине и смены власти в Киеве. По иронии судьбы, нового главу государства украинцы будут избирать 31 марта 2019 года - в последний день действия "большого договора" между Украиной и РФ. Можно предположить, что действия Кремля в отношении украинского государства будут определятся, в том числе, и итогами президентских выборов в Украине. Хотя Россия, надо сказать, это - непрогнозируемый и очень агрессивный сосед, от которого можно ждать чего угодно и в любую минуту. В том числе - и военное вторжение в Украину.

Что дальше после прекращение дружбы?

Со времени обретение независимости Украина заключила с Российской Федерации более 400 всевозможных соглашений. Прекращение действия рамочного "большого договора" вовсе не означает полный разрыв отношений между двумя государствами. Да, этот разрыв - звонкая оплеуха хозяину Кремля, но не всему российскому государству. Украина, понимаешь, не хочет с ним дружить!

По идее, следующими действиями официального Киева по отношению к Москве должны стать разрыв дипломатических отношений, закрытие украинско-российской границы, сворачивание в стране российского бизнеса, предание УПЦ МП статусу филиала РПЦ etc.

Решится ли на все это президент Петр Порошенко? Возможно. Главе украинского государства нужен рост рейтинга накануне президентских выборов. В условиях войны наиболее эффективный способ - пойти против агрессора если не на восточном, то, по крайней мере, на дипломатическом и экономическом фронтах. Для этого у Порошенко есть все возможности и полномочия. Вопрос лишь в том, поможет ли это Петру Алексеевичу.

Со стороны же украинского государства непродление "большого договора" - нужное, возможно, запоздалое решение, которое еще раз определяет роль и место России в происходящих событиях в Украине. В этом - очевидный плюс. Агрессия названа агрессией, нет разночтений и по поводу "дружбы". Минус же в том, что трудно спрогнозировать дальнейшие действия России вне этого "большого договора". Повлечет ли отсутствие взаимных обязательств дальнейшую эскалацию напряженности в двухсторонних отношениях или нет?

Как бы то ни было, но разрыв с Россией дает очередной шанс Украине стать по-настоящему независимым и крепким государством. По крайней мере, гибридная "дружба", которую до сих пор навязывала украинскому государству Москва, уходит в прошлое и никакой реванш пророссийских сил не в силах будет ее вернуть.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

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