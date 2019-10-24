Комментарий: Россия - Африка - неравное партнерство?

В российском городе Сочи на черноморском побережье прошел первый в истории саммит Россия - Африка. Его участникам удалось обсудить множество тем, в особенности вопросы, касающиеся укрепления деловых связей и решения энергетических проблем африканского континента.

В числе прочего, Россия планирует экспортировать в Африку свои ядерные технологии, строя на всем континенте дорогие атомные электростанции. Москва также намерена активизировать военное сотрудничество с африканскими странами. Это неплохая идея - при условии, что это не приведет к появлению новых военных диктаторов в зонах конфликта.

Какие проекты действительно нужны Африке?

Африка в любом случае не нуждается в таких сделках и сотрудничестве, которые принесут ее населению еще больше страданий. Основной упор нужно делать на общие ценности и проекты развития - к примеру, программы профессионального обучения и повышения квалификации. Африке нужны именно такие проекты.

Исаак Мугаби

Африканские лидеры должны трезво оценить ситуацию, прежде чем подписывать соглашения и начинать импортировать оружие. В конце концов, мы уже знаем, что другие партнерства - к примеру, ЕС - Африка, Франция - Африка и Китай - Африка - так и не принесли в регионе желаемых результатов. Многие африканцы, особенно в странах южнее Сахары, живут впроголодь, поэтому военное сотрудничество и атомные электростанции не имеют для них никакого значения.

Цель России - удвоить экспорт вооружений в страны Африки

Да, защита территории страны от агрессии действительно является приоритетом. Однако разве лучшим способом предотвращения конфликта не стало бы мирное сосуществование различных общин, проживающих по разные стороны прозрачных границ между африканскими странами?

Как на открытии саммита заявил президент РФ Владимир Путин, его амбициозная цель заключается в том, чтобы Россия удвоила свой экспорт оружия в Африку, объем которого в данный момент составляет 15 млрд долларов. Он также отметил, что уже сегодня Россия реализует ряд совместных проектов с африканскими странами в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и образование.

В течение многих лет Россия оставалась основным поставщиком оружия на африканский континент. При этом посланником мира ни в одной из его стран Москву не считают. В кулуарах саммита Россия уже успела подписать соглашение о поставке ударных вертолетов Ми-35 в Нигерию. О деталях сделки пока мало что известно.

Африканские лидеры должны сдерживать амбиции мировых держав

Впрочем, в отличие от Китая и США, у России не хватит денег на то, чтобы выполнить многие из своих обещаний в других секторах, помимо поставок военной техники. В действительности Россия мало интересуется странами Африки, расположенными к югу от Сахары. Пожалуй, этим можно объяснить то, почему единственной страной данного региона, которую посетил Путин, стала ЮАР.

Одной из основных тем саммита стал поиск решения энергетических проблем стран Африки

Путин может попытаться сыграть в догонялки с Европой и Китаем, которому удалось заполучить контроль над африканской территорией с огромными природными ресурсами - в частности, в Демократической республике Конго (ДРК) - к досаде рядовых граждан страны.

В случае, если ведомые своей извечной алчностью африканские лидеры не сумеют сдержать амбиции так называемых сверхдержав, которые прикрываются красивыми словами о партнерстве для того, чтобы одурачить Африку, это может привести к катастрофе. При таком раскладе сложно сказать, какая из стран захочет стать следующим партнером Африки - быть может, Венесуэла?

Взаимовыгодный бизнес или мошенничество?

Старшему поколению остается лишь с благоговением вспоминать то время, когда СССР на основе взаимной дружбы поддерживал сторонников независимости и партизан, а также обучал правительственных чиновников из таких стран, как Ангола и Эфиопия. В современном мире же действует принцип "услуга за услугу".

На этом фоне возникает вопрос: может ли возобновившийся интерес России к Африке помочь возродить утраченные отношения, расцветшие в 1960-х и 70-х годах, или же речь действительно идет о налаживании новых взаимовыгодных партнерских отношений, в которых не будет места эксплуатации?

Если Россия намерена вести бизнес на взаимовыгодной основе, то все будет прекрасно. Если же речь идет об эксплуатации африканских ресурсов в обмен на строительство АЭС, то это просто мошенничество: такая сделка ни в коем случае не должна быть заключена.

Африка может производить электроэнергию без АЭС

Затраты на строительство АЭС в Африке и их обслуживание могут сильно повлиять на способность континента решать свои энергетические проблемы, используя более дешевые способы - в частности, возобновляемые источники энергии. Имея в своем распоряжении огромные природные ресурсы, Африка должна иметь возможность производить энергию без помощи атомных электростанций.

Существует риск, что к тому времени, когда правительства африканских стран поймут, что авантюра не оправдала себя, их долг перед Россией будет уже слишком большим для его обслуживания. Это означает, что африканские лидеры должны быстро добавить Россию в список своих будущих кредиторов - сразу после Китая.

"Акт благотворительности" со стороны Москвы

Для того чтобы континент процветал, страны, расположенные к югу от Сахары, должны перестать переоценивать свои возможности. Как и Китай, Россия начала со списания странам Африки внешнего долга на сумму 20 млрд долларов.

Эфиопия - некогда близкий союзник России - извлекла из этого "акта благотворительности" огромную выгоду: ей списали долг в размере свыше 160 млн долларов. Это означает, что Россия будет иметь преимущество на переговорах в рамках саммита с этой страной.

В свою очередь Замбия - одна из стран, где Россия хочет провести эксперимент с проектами АЭС, - похоже, не извлекла уроков из своих прежних ошибок. По данным Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года объем внешнего долга Замбии достиг 10 млрд долларов. Ничто не говорит о том, что страна погасит его в ближайшее время.

Вместо того чтобы налаживать партнерские отношения с развитыми странами, Африка должна укреплять региональное сотрудничество и устранять существующие торговые барьеры. Возможно, это спасет континент и выведет его из нищеты, а его лидеры больше не будут всем скопом мчаться в столицы западных стран только лишь для того, чтобы послушать речи и подписать соглашения, которые не окажут прямого влияния на их население.

Автор: обозреватель DW Исаак Мугаби

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Автопортрет художника с сыном Питер Хьюго любит фотографировать аутсайдеров: бродяг, попрошаек, наркоманов. Собственно и себя, белокожего африканца, он считает аутсайдером. На этой фотографии - он сам вместе со своим сыном. Эту и другие работы Питера Хьюго можно увидеть в Вольфсбурге, где проходит выставка художника. Одна из тем экспозиции - критический взгляд на воспитание детей в стране, где долго царил режим апартеида.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Без клише Туман, дерево, спящий под ним человек… Эта фотография сделана в парке Green Point Common в Кейптауне, который другие фотографы часто изображают как солнечное, оживленное место. А работа Питера Хьюго передает одиночество и бесприютность. Дерево символизирует ЮАР, которая, несмотря на экономический рост, еще не преодолела все проблемы и несет на плечах тяжелый груз истории.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Что нас объединяет Что такое семья? Какие хрупкие взаимоотношения объединяют людей в обществе? Что их разделяет? Ответы на эти вопросы пытается найти Питер Хьюго в своей серии фотографий под названием "Kin", что означает "родство", "родня", "клан".

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Дома в Соуэто Этот натюрморт из серии фотографий "Kin" был снят в Соуэто, окраине Йоханнесбурга, где проживает чернокожее население. Пепельница, пачка сигарет, банкнота и несколько монет, два пульта дистанционного управления для телевизора на потертой салфетке. Эта грустная, почти жалостливая картина передает чувство одиночества и безысходности.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Гиены и люди Это фотография из серии "Гиена и другие люди". Чтобы заснять ее, Питер Хьюго путешествовал по Нигерии с бродячими укротителями гиен, которые зарабатывают себе на жизнь, развлекая людей своими номерами. Фотографии документируют парадоксальное смешение городских пейзажей и дикой природы, а также доминирование человека над укрощенными животными.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго На такси с обезьяной Во время путешествия по Нигерии Питер Хьюго побывал и в Кано, на севере страны. Там он стал свидетелем забавной сцены, когда вся группа укротителей гиен вместе с гиенами, питонами и обезьянами уместилась в одном такси.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Следы колониализма Ботсвана была британской колонией, а в 1966 году стала независимой страной. Ее правовая система до сих пор сохранила британские традиции и символы. Поэтому судьи носят парики и мантии, как во времена колониализма. На этой фотографии из серии "Судьи Ботсваны" изображен судья Моатлходи Марумо.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Киноиндустрия в Нигерии Киноиндустрия Нигерии является третьей по величине в мире после США и Индии. Какие темы освещают местные продюсеры? Какой изображает эту страну ее поп-культура? Эти вопросы послужили отправной точкой для серии "Nollywood", представляющей портреты нигерийских актеров.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго В фокусе - индивидуальность Для этой серии Питер Хьюго фотографировал своих друзей. Он отредактировал фотографии так, что особенно отчетливо проявился эффект, который производит содержащийся в коже пигмент меланина. В результате стали видны, например, подкожные сосуды или поражения кожи. Различия между темной и светлой кожей ушли на второй план, отчего еще более ярко проявилась индивидуальность портретируемых людей.

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго После геноцида В 1994 году завершился режим апартеида в ЮАР. Но это был и год геноцида в Руанде. Как относятся к истории страны ее дети, родившиеся уже после этих страшных событий? Этим вопросом Питер Хьюго задается в серии портретов, которая так и называется: "1994".

Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго Взгляд на другой континент Серию "Flat Noodle Soup Talk" Питер Хьюго отснял в Пекине. И на сей раз его интересовали противоречия между разными поколениями: с одной стороны старшим поколением, хорошо помнящим времена культурной революции, а с другой - молодежью, выросшей в контролируемом государством обществе потребления. Выставка фотографий Питера Хьюго в Вольфсбурге продлится до 23.07.2017. Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь

