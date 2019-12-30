Комментарий: Россияне рады любым деньгам от власти

Россияне, которым много лет обещают повышение уровня жизни, рады любым подачкам. Приспособиться проще, чем попытаться изменить ситуацию - например, на выборах, считает Александр Плющев.
Бессменный, в любом смысле слова, многолетний лидер ЛДПР Владимир Жириновский на днях ходил по огороженному центру Москвы и раздавал людям тысячерублевки, попутно бормоча что-то под нос про инвалидов, сирот, холопов и крепостных. Одариваемые особо не возмущались, и деньги охотно брали, временами норовя ухватить и по второму разу. Вполне закономерная картинка для осоловевшей от зимних праздничных каникул Москвы на рубеже двадцать первого года правления Владимира Путина.
Необидные оскорбления
Когда думская комиссия по этике, как и вся Госдума, вернется с тех же самых каникул, что и все остальные россияне, возможно, она рассмотрит поведение своего едва ли не самого частого клиента. Но если уж он отделался извинениями за случай с журналисткой, которую он предложил изнасиловать своим охранникам, то и здесь каких-то серьезных дисциплинарных взысканий ждать не приходится. Кого вообще в 2020 году волнуют все более безобидные выходки Жириновского, работающего по вызову для создания ситуативных информационных поводов сродни "вечнозеленым" выносу Ленина из Мавзолея или возвращения смертной казни?
Слова о холопах и крепостных, возможно, вовсе не обидны людям, которые не сочли унизительным потолкаться друг с другом плечами за тысячу, а то и другую из рук ветерана российской политики. В конце концов, рассуждал же еще один далеко не последний в стране человек, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин о крепостном праве в качестве скрепы общества. Чего ж обидного, если тебя назвали носителем скрепы, или, как говорил другой классик жанра, "глубинным народом"?
Само законодательство пока не предусматривает наказания за оскорбление граждан чиновником или политиком, хотя в обратную сторону недавно принятый закон заработал на полную катушку. Владимир Путин вроде бы предложил его отзеркалить, но, по совершенно непонятной причине, Госдума не торопится его принимать.
Тыщонка к празднику
Не швырнул никто в лицо Жириновскому и полученную купюру. У нас это не только не принято, вовсе наоборот. Население страны привыкло, что так в общем-то и должно быть. Возможно, не в форме прямой передачи наличных денег из рук в руки, хотя почему нет, даже удобнее. Но власти отлично знают этот способ и время от времени не гнушаются им, особенно в предвыборную кампанию, поднимая социальные выплаты и зарплаты бюджетникам. Бывшего столичного мэра Лужкова до сих пор вспоминают добрым словом пережившие его московские пенсионеры.
Чтобы на большее, чем тыщонка-другая к празднику не было никаких претензий, Патриарх регулярно призывает к нестяжательству, так было и в нынешнем рождественском обращении. Предстоятель РПЦ не уличен в излишнем аскетизме, но диссонанс между его словами и образом жизни типичного чиновника "категории А" мало кого волнует, особенно среди тех, для кого его слова действительно имеют значение. Не убеждает он и тех, кто из года в год на рождественских и пасхальных службах стоит бок о бок с Патриархом и крестится на камеру: их потребление никоим образом не сокращается.
Бедность как скрепа
Человека, довольного подачкой от вышедшего погулять чудного барина или перечисленными распоряжением дородного чиновника деньгами, можно понять: часто взять денег больше неоткуда, заработать особо и негде, купить ребенку шоколадку к празднику просто не на что. Росстат не даст соврать: у 48% жителей великой страны денег хватает только на еду и одежду.
Люди приспосабливаются, как могут, и если для этого нужно изобразить лояльное население, отчего ж нет. Можно допустить, что они подозревают, что архитектор этой ситуации и ситуативный благодетель - это примерно одно и то же лицо. Но их опыт говорит о том, что попытка как-то изменить это положение вещей, допустим, с помощью выборов, не принесет желаемых результатов. Поэтому и приспосабливаются, как могут.
На следующей неделе Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. И, как он сам сказал, речь пойдет о преодолении бедности. Довольно красноречивая характеристика для двадцатилетнего правления, в ходе которого какие только прогнозы о росте благосостояния ни строились, какие только обещания ни давались. Никаких стимулов всерьез бороться за повышение уровня доходов граждан у власти и сейчас нет. У нее-то с доходами все в порядке, а населению богатеть незачем - бедными управлять гораздо легче. Выпуская время от времени Жириновского на потеху жадной до зрелищ и даровых грошей толпе.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
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