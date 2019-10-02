 Комментарий: Российскую оппозицию власти пытаются оставить без денег | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 02.10.2019

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Мнения

Комментарий: Российскую оппозицию власти пытаются оставить без денег

Власти России, борясь с оппозицией, все активнее использует финансовое давление на ее активистов и структуры. Может ли это принести успех, рассуждает Федор Крашенинников.

Алексей Навальный и члены его команды

Алексей Навальный и его команда научились собирать деньги для своих проектов

1 октября Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к целой группе оппозиционных политиков, обязав их выплатить 3,4 млн рублей в качестве возмещения этому учреждению ущерба, якобы понесенного в ходе протестных акций.

Очередное финансовое взыскание, наложенное судом на оппозиционеров, не оставляет сомнений: изъятие денег у своих критиков воспринимается властями России как действенный способ борьбы с ними.

Политическая философия властей РФ

Деньги лежат в основе всей политической философии нынешних российских властей и вполне логично, что в своей борьбе с оппозицией они пытаются использовать именно финансовый рычаг давления. Какова же эта политическая философия?

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Она сводится к тому, что деньги - это самое важное в политике, а сама политика - всего лишь один из способов заработать деньги. Поэтому занимаются политикой или те, кого наняли за деньги, или те, кто вкладывает в нее деньги, чтоб прийти к власти и компенсировать затраты безудержным воровством.

Следовательно, если оставить своих критиков совсем без денег или хотя бы минимизировать доступные им финансовые потоки, то проблем с оппозиционными активистами будет меньше. Кроме того, если раз за разом изымать уже собранные деньги, то жертвователям это рано или поздно должно надоесть, что, в свою очередь, тоже приведет к сокращению поступлений - так, судя по всему, рассуждают в Кремле.

Деньги российской оппозиции

Одним из самых раздражающих власти факторов в деятельности Алексея Навального (вместе с Любовью Соболь, Ильей Яшиным и другими он фигурирует в решении Коптеловского суда) стало его умение собирать деньги для своих проектов. К началу 10-х годов 21 века, когда звезда Навального только восходила, несистемная оппозиция в России была вытеснена на обочину общественной жизни: у нее не было ни денег на ведение сколько-нибудь заметной деятельности, ни понимания, где эти деньги взять и как вообще действовать в условиях крепчающего авторитаризма.

Но оказалось, что краудфандинг и активная работа в социальных сетях решают эти проблемы: нашлись и деньги, и эффективные способы вложить их в противостояние с властью. Мало того, что Навальный сам научился собирать деньги для своих проектов, так он еще и широко разрекламировал свой метод, и во многом благодаря ему в последние годы возникла целая сеть независимых от власти и крупных спонсоров оппозиционных структур.

По итогам обысков у активистов штабов Назального по всей стране и целенаправленного изучения всей их финансовой отчетности у властей должно, наконец, сложиться понимание, что деньги на оппозиционную деятельность шлют вовсе не Госдеп США и Джордж Сорос, а недовольные существующими порядками российские же граждане.

Конечно же, и после этого открытия спецслужбы Путина продолжат искать заграничный след в финансировании оппозиции, но какие-то поправки в свою картину мира в Кремле, как кажется, уже внесли и принялись искать способы борьбы не только с мифическими "деньгами Запада", но и с реальными источниками существования оппозиции.

Тщетные надежды российских властей

Не надо быть гением финансового анализа, чтобы вычислить примерную стоимость содержания не только инфраструктуры ФБК и политических штабов Навального, но и общий бюджет всей российской оппозиции. И скорее всего, для людей, свободно оперирующих миллиардами евро и владеющих впечатляющими личными состояниями, эти суммы не кажутся такими уж фантастическими.

Контекст

"Черные шапочки" Навального, разговоры о страхе и призывы к люстрациям - как и за что митингуют москвичи, когда выборы закончились, а часть фигурантов "московского дела" отпустили. Репортаж DW. (29.09.2019)

Юрист ФБК Любовь Соболь прокомментировала DW обыски в региональных штабах Алексея Навального. Она считает, что активистов хотят наказать за успех "умного голосования". (12.09.2019)

Владимир Путин, похоже, готовит шумное судилище над российской оппозицией. Такой судебный процесс может стать важнейшей политической вехой для Кремля и всей России, считает Константин Эггерт. (12.09.2019)

"Умное голосование" предлагает поддержать кандидатов, способных победить "единороссов". Федор Крашенинников о том, почему местные выборы становятся "окном возможностей" для недовольных властью. (24.04.2019)

Суд в Петербурге обязал двух гражданских активистов заплатить более 7 млн рублей за вытоптанный во время антипутинской акции протеста газон. Репортаж DW из зала суда. (05.02.2019)

Главу юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова признали виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга в связи с акциями 9 сентября. (27.10.2018)

В теории, зная примерную сумму необходимых расходов, не так сложно постоянно отбирать у критиков режима больше денег, чем они успевают собирать, и тем самым парализовать или, как минимум, существенно затруднить оппозиционную активность, а также деморализовать жертвователей и сочувствующих.

Практическая цель атаки властей на финансы и организационные структуры российской оппозиции вполне очевидна: сделать так, чтобы к думским выборам 2021 года и тем более к президентским выборам 2024-го не было ни людей, ни ресурсов для организации "умного голосования", наблюдения на выборах, протестных акций и всего того, что превратило недавние выборы в Мосгордуму в кошмар для властей.

Но удастся ли Кремлю бесконечными штрафами и обысками довести оппозицию до финансового и организационного краха и тем самым решить все свои проблемы накануне судьбоносного электорального цикла?

Едва ли. Во-первых, людей, которым в силу разных причин не нравится нынешняя власть и нравятся ее критики, в России не становится меньше, и скорее мы наблюдаем обратный процесс. Во-вторых, истеричная реакция властей на деятельность оппозиции лишний раз доказывает, что смысл в ее существовании и работе есть, а потому всем несогласным с нынешним положением вещей в России логичнее не снижать помощь, а наоборот, наращивать ее.

В-третьих, дело вообще не в деньгах, а в идеях и принципах, которые не позволяют многим людям в России смириться с двадцатилетним правлением Путина и приводят их к оппозиционной деятельности. А с идеями и принципами ни судами, ни штрафами, ни обысками еще никому и никогда не удавалось справиться.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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