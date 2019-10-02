Комментарий: Российскую оппозицию власти пытаются оставить без денег

1 октября Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к целой группе оппозиционных политиков, обязав их выплатить 3,4 млн рублей в качестве возмещения этому учреждению ущерба, якобы понесенного в ходе протестных акций.

Очередное финансовое взыскание, наложенное судом на оппозиционеров, не оставляет сомнений: изъятие денег у своих критиков воспринимается властями России как действенный способ борьбы с ними.

Политическая философия властей РФ

Деньги лежат в основе всей политической философии нынешних российских властей и вполне логично, что в своей борьбе с оппозицией они пытаются использовать именно финансовый рычаг давления. Какова же эта политическая философия?

Федор Крашенинников

Она сводится к тому, что деньги - это самое важное в политике, а сама политика - всего лишь один из способов заработать деньги. Поэтому занимаются политикой или те, кого наняли за деньги, или те, кто вкладывает в нее деньги, чтоб прийти к власти и компенсировать затраты безудержным воровством.

Следовательно, если оставить своих критиков совсем без денег или хотя бы минимизировать доступные им финансовые потоки, то проблем с оппозиционными активистами будет меньше. Кроме того, если раз за разом изымать уже собранные деньги, то жертвователям это рано или поздно должно надоесть, что, в свою очередь, тоже приведет к сокращению поступлений - так, судя по всему, рассуждают в Кремле.

Деньги российской оппозиции

Одним из самых раздражающих власти факторов в деятельности Алексея Навального (вместе с Любовью Соболь, Ильей Яшиным и другими он фигурирует в решении Коптеловского суда) стало его умение собирать деньги для своих проектов. К началу 10-х годов 21 века, когда звезда Навального только восходила, несистемная оппозиция в России была вытеснена на обочину общественной жизни: у нее не было ни денег на ведение сколько-нибудь заметной деятельности, ни понимания, где эти деньги взять и как вообще действовать в условиях крепчающего авторитаризма.

Но оказалось, что краудфандинг и активная работа в социальных сетях решают эти проблемы: нашлись и деньги, и эффективные способы вложить их в противостояние с властью. Мало того, что Навальный сам научился собирать деньги для своих проектов, так он еще и широко разрекламировал свой метод, и во многом благодаря ему в последние годы возникла целая сеть независимых от власти и крупных спонсоров оппозиционных структур.

По итогам обысков у активистов штабов Назального по всей стране и целенаправленного изучения всей их финансовой отчетности у властей должно, наконец, сложиться понимание, что деньги на оппозиционную деятельность шлют вовсе не Госдеп США и Джордж Сорос, а недовольные существующими порядками российские же граждане.

Конечно же, и после этого открытия спецслужбы Путина продолжат искать заграничный след в финансировании оппозиции, но какие-то поправки в свою картину мира в Кремле, как кажется, уже внесли и принялись искать способы борьбы не только с мифическими "деньгами Запада", но и с реальными источниками существования оппозиции.

Тщетные надежды российских властей

Не надо быть гением финансового анализа, чтобы вычислить примерную стоимость содержания не только инфраструктуры ФБК и политических штабов Навального, но и общий бюджет всей российской оппозиции. И скорее всего, для людей, свободно оперирующих миллиардами евро и владеющих впечатляющими личными состояниями, эти суммы не кажутся такими уж фантастическими.

В теории, зная примерную сумму необходимых расходов, не так сложно постоянно отбирать у критиков режима больше денег, чем они успевают собирать, и тем самым парализовать или, как минимум, существенно затруднить оппозиционную активность, а также деморализовать жертвователей и сочувствующих.

Практическая цель атаки властей на финансы и организационные структуры российской оппозиции вполне очевидна: сделать так, чтобы к думским выборам 2021 года и тем более к президентским выборам 2024-го не было ни людей, ни ресурсов для организации "умного голосования", наблюдения на выборах, протестных акций и всего того, что превратило недавние выборы в Мосгордуму в кошмар для властей.

Но удастся ли Кремлю бесконечными штрафами и обысками довести оппозицию до финансового и организационного краха и тем самым решить все свои проблемы накануне судьбоносного электорального цикла?

Едва ли. Во-первых, людей, которым в силу разных причин не нравится нынешняя власть и нравятся ее критики, в России не становится меньше, и скорее мы наблюдаем обратный процесс. Во-вторых, истеричная реакция властей на деятельность оппозиции лишний раз доказывает, что смысл в ее существовании и работе есть, а потому всем несогласным с нынешним положением вещей в России логичнее не снижать помощь, а наоборот, наращивать ее.

В-третьих, дело вообще не в деньгах, а в идеях и принципах, которые не позволяют многим людям в России смириться с двадцатилетним правлением Путина и приводят их к оппозиционной деятельности. А с идеями и принципами ни судами, ни штрафами, ни обысками еще никому и никогда не удавалось справиться.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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