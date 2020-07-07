Комментарий: Российской оппозиции шьют дело о втором паспорте

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело в связи с наличием у него канадского гражданства. Теперь Верзилову грозит штраф до 200 тыс рублей, удержание доходов на срок до года в пользу государства или, как альтернативный вариант, обязательные работы на срок до 400 часов.

До этого журналиста и общественного деятеля задерживали по обвинению в организации массовых беспорядков, но не смогли его подтвердить. Затем, сразу на выходе из суда, - за мелкое хулиганство. Теперь вот, наконец, открыто уголовное дело. Может ли оно быть сигналом для всей оппозиции?

Репрессивная норма закона пробуждается

Достаточно вспомнить, что формальным автором закона, обязывающего обладателя второго гражданства или вида на жительство за границей доносить на себя, был депутат Андрей Луговой, экс-сотрудник спецслужб, которого в Великобритании считают причастным к убийству бывшего коллеги Александра Литвиненко. Уже этот символический факт говорит о том, что закон этот не был проходным для российских властей. В 2014 году в июне документ подписал Владимир Путин.

Иван Преображенский

По первоначальным подсчетам российских властей, в стране должно было набраться тогда около 5 млн обладателей видов на жительство или второго гражданства, которые должны были уведомить об этом государство. Те, из них, кто этого не сделал, считаются скрывающими данную информацию. Правда, за несвоевременное уведомление или неверное оформление этого формуляра им грозит только административное наказание, от 500 до 1000 рублей. Уголовный срок, как тогда разъясняли, - только для "злостных уклонистов".

В итоге, уже в 2015 году более 70 тыс человек были оштрафованы по административной статье. Более миллиона - зарегистрировались, как и требовал закон. Уголовных же дел за это время было всего несколько, и особого резонанса они не вызвали, поскольку речь не шла о медийно и общественно значимых персонах. Теперь вдруг уголовное обвинение выдвинуто против Петра Верзилова, который является издателем одного из лучших современных российских медиа, независимых от Кремля. И это отчетливый сигнал, что спавшая последнюю пятилетку репрессивная норма закона пробуждается.

Паспортизация российской оппозиции

Не секрет, что сегодня из России репрессивными мерами со стороны властей выдавлена значительная часть независимых, профессиональных журналистов и представителей политической оппозиции. Как показывает пример Ивана Сафронова, которого задержали по обвинению в госизмене сразу после вызова Верзилова на допрос, опасения этих людей за свою жизни и свободу не безосновательны.

Некоторым, как чеченскому блогеру Мамихану Умарову, не удается спрятаться даже в Австрии, их убивают и за границей. Многие из них, таким образом, оказываются обладателями второго паспорта или вида на жительство. Доносить сами на себя они опасаются, не желая попасть в составляемые российскими властями реестры, которые всегда могут лечь в основу уголовных дел. Тем самым эти люди попадают теперь в другой реестр. Они, если не проживают постоянно за границей и приезжают регулярно в Россию, попадают под действие той же статьи, по которой сейчас намереваются судить Петра Верзилова.

Его дело явно стоит воспринимать как знак. Принятие поправок в Конституцию РФ фактически превращает Владимира Путина в бессменного правителя, а набор придуманных им для России "традиционных ценностей" - фактически в обязательный для всех кодекс, вроде "Морального кодекса строителя коммунизма". И дальше, похоже, в ход пойдут ранее заготовленные в течение последних лет инструменты, которые до этого многими воспринимались как спящие нормы законодательства. Нормы, которые, казалось, власти сами приняли второпях и были не готовы применять.

От издателей к блогерам

С точки зрения закона, если наличие второго гражданства у Верзилова будет доказано, он, конечно, будет признан виновным. Наказание - в лучшем случае штраф, в худшем - обязательные работы. И активной общественной поддержки он, наверняка, не получит - на фоне более резонансных уголовных дел против его коллег по журналистскому цеху.

Для властей же, весьма вероятно, это будет сигнал о том, что пора пробуждать и задействовать и другие спящие нормы. Это может быть и признание физических лиц "иностранными агентами", и применение санкций против блогеров, приравненных к СМИ.

Но в целом все идет к новой попытке ввести в России институт лишения гражданства. Его несколько раз пробовали создать при старой конституции, но эти атаки удавалось отразить усилиями представителей гражданского общества и здравой части госаппарата. Теперь повышаются шансы не только на то, что такая идея вновь будет предложена псевдопатриотической общественностью, но и на ее воплощение в жизнь.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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