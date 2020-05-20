Комментарий: Российские власти считают людей виноватыми в их же проблемах

"Новая искренность" российских чиновников на фоне пандемии коронавируса заиграла новыми красками. Если раньше пренебрежительные высказывания некоторых из них касались разных оппозиционеров, критиков, тех, кто вздумал чего-то требовать и вообще проявляющих какую-то активность, так сказать "бузотеров", то в последнее время виноватыми, с точки зрения властей, оказываются самые обычные люди, никак себя не проявляющие ни на политическом, на на социальном полях. Просто само по себе их существование высветило неработоспособность или ущербность системы и, тем самым, разозлило тех, кто ее обслуживает.

Россияне сами во всем виноваты

Вот три новости за один и тот же день, 18 мая. "В департаменте здравоохранения Москвы заявляют, что скопление пациентов у поликлиники №175 и филиала № 1 городской поликлиники №64 было связано с тем, что количество пришедших превысило число предварительно записавшихся на это время". "Начальник главного контрольного управления Москвы утверждает, что данные нарушителей карантина могли попасть в открытый доступ из-за того, что они публиковали скриншоты со своими штрафами". "Причиной роста смертности в Дагестане Владимир Путин назвал то, что люди пытаются заниматься самолечением и слишком поздно обращаются к врачам".

Александр Плющев

Месяцем ранее москвичей обвиняли в том, что они якобы не озаботились вовремя пропусками и поэтому создали толчею в метро. Позже официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала безответственными россиян, которые в трудный для родины момент оказались за границей и теперь их приходится как-то вывозить.

Иными словами, как ни крути, какая бы жизненная ситуация между государством и гражданином ни возникла, человек всюду окажется сам виноватым в своих проблемах. Я бы не удивился, если бы как-то выяснилось, что медики, недополучившие обещанных денег, оказались в такой ситуации исключительно в результате собственных неразумных действий.

По сути - издевательство

Пандемия коронавируса обострила восприятие российскими чиновниками остальных людей как чего-то лишнего, мешающего их созидательной деятельности. То они повально болеют и их надо лечить, то требуют денег или хотя бы каких-нибудь послаблений или льгот, сидя на самоизоляции. Да и сидят-то они на ней неохотно, то и дело норовя как-нибудь обмануть пропускную систему.

Теперь вот еще медики, которые повадились записывать видеообращения к президенту. И хотя некоторых из них могут даже проверить на экстремизм, в целом системе хватает разумности не быть показательно пренебрежительным в отношение героев, которые на своих плечах выносят основную тяжесть сложившегося положения. Тех, кто в буквальном смысле умирает, спасая чьи-то жизни.

Приходится даже созывать специальное совещание, на котором президент-молодец уже не первый раз распекает назначенных им же подчиненных-бюрократов, которые не могут с первого раза выполнить его распоряжение так, чтобы оно худо-бедно работало, а не выглядело насмешкой. Но ведь подобное положение вещей сложилось не вчера и не накануне эпидемии. Пресловутые майские указы Владимира Путина именно так, буквально по-ленински и исполнялись: по форме правильно, а по сути - издевательство.

Сбой в системе

Радует, что система государственного виктимблейминга сбоит хотя бы в самых очевидных и вопиющих случаях, когда жертвы априори не могут быть виноваты, как это случилось с прикованной к постели москвичкой Ириной Карабулатовой, которой пришел штраф за нарушение режима самоизоляции. Тогда приходится неохотно, без публичных извинений и разъяснений давать задний ход. Причем очень показательно, что сам механизм этому противится: бедной женщине приходит второй штраф, выписанной бездушной машиной.

Многие комментаторы противопоставляют московскую власть федеральной или некоторой ее части: дескать, они, скажем так, конкурируют, укрепляя свое влияние, в том числе и с помощью противоэпидемических мер. Однако стиль и отношение к населению у них практически одинаковый, и ни одна из сторон, если они действительно есть, не стремится в этот, казалось бы, очень удобный момент заручиться поддержкой людей.

Вот ведь самое время проявить эмпатию и сочувствие к испытывающему трудности населению, но эти категории, похоже, не знакомы российским чиновникам. А московским еще и удается монетизировать борьбу с коронавирусом, штрафуя несчастных заболевших или тех, кто неправильно оформил пропуск.

Страна, где люди под страхом штрафов загнаны по квартирам, более чем устраивает власти: никто не мешает ненужными выступлениями. И дело здесь не только в политических демонстрациях или пикетах - их с лета минувшего года на фоне в любом смысле этого слова потрясающих событий уже успели подзабыть. Возобновились стройки, в том числе и спорные, такие как Юго-Восточная хорда в Москве - и уже тебе никакого протеста, только попробуй выйти, сразу загремишь за нарушение самоизоляции.

Системе, где власть с каждым годом, с каждым новым законом все меньше зависит от избирателей, точнее, тех людей, которые по привычке таковыми называются, все труднее скрывать свое раздражение ими. Рано или поздно такое отношение обречено на ответную реакцию людей.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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