Комментарий: Репрессии не сломят российскую оппозицию

Российские власти предприняли бесцеремонную и беспрецедентную по масштабу атаку на оппозицию и - в первую очередь - на структуры Алексея Навального. Сотрудников ФБК задерживают, у них проводят обыски, их допрашивают. Офис разгромлен сотрудниками спецслужб в масках.

Сам Алексей Навальный отбывает тридцатидневный арест. Под разными предлогами изолированы его соратники, которые намеревались поучаствовать в выборах в Мосгордуму, и другие независимые кандидаты. На свободе остается только голодающая в знак протеста Любовь Соболь: она избежала ареста лишь потому, что у нее есть маленькая дочь.

Дело ФБК - новый этап борьбы с оппозицией

Но если в гонениях на Навального и его соратников нет ничего нового, то возбуждение Следственным комитетом уголовного дела об отмывании через ФБК денег и арест десятков счетов организаций и частных лиц свидетельствуют о начале качественно нового этапа борьбы путинского режима с Алексеем Навальным. Похоже, власть вознамерилась полностью уничтожить инфраструктуру ФБК и лишить внепарламентскую оппозицию любой возможности продолжать свою антикоррупционную деятельность. Сможет ли Кремль решить поставленную перед собой задачу?

Федор Крашенинников

Громко анонсированное уголовное дело против ФБК начало разваливаться в первые же часы. Вместо первоначального миллиарда якобы отмытых рублей в документах следствия фигурирует только 75 миллионов. Леонид Волков, руководитель сети штабов Навального, уже вполне ясно объяснил их происхождение: это деньги, полученные от конвертации в рубли пожертвований в биткойнах.

Но очевидная юридическая несостоятельность очередного "дела ФБК" едва ли может стать помехой для дальнейших репрессий против сотрудников Навального и его самого. От произвола власти в России и раньше никто не был застрахован. Сейчас, однако, новая волна репрессий поднялась на фоне вызванного выборами в Мосгордуму политического обострения ситуации. Пытаясь остановить протестную активность, российская власть заметно паникует, что заставляет ее делать все новые и новые глупости, вызывая тем самым возрастающее негодование общества.

У Кремля сдали нервы

Удивительно не то, что власть пытается уничтожить ФБК, а то, что происходит это только теперь, после нескольких лет активной и успешной работы структур Навального по всей России. Основатель ФБК смог наладить регулярный сбор пожертвований и создать общенациональную оппозиционную сеть активистов, существующую независимо не только от власти, но и от крупных спонсоров. Это уже само по себе примечательны факт в общественной и политической жизни страны.

Все это время структуры Навального работали открыто, под контролем Росфинмониторинга, который так и не смог обнаружить в их деятельности ничего противозаконного. Оппозиционеры исправно платили налоги, оставаясь даже в этом полностью законопослушными гражданами.

Возможно, именно это больше всего раздражало путинские спецслужбы: они-то надеялись, что вот-вот поймают Навального за руку на получении денег от иностранных разведок, террористов, преступников или коварных олигархов, а вместо этого были вынуждены лишь фиксировать постоянный рост объемов пожертвований от тысяч рядовых россиян.

Более того, по словам Леонида Волкова, пожертвования продолжают поступать и сейчас, а социальные сети полнятся признаниями людей в том, что они финансировали и собираются дальше финансировать деятельность Навального.

Чашу терпения властей переполнили последние события в Москве. Структуры Навального и его союзники смогли так мобилизовать недовольных граждан, что вместо тихих и предсказуемых выборов в Москве Кремль неожиданно для себя оказался перед лицом угрозы полномасштабного политического кризиса. Из-за этого, похоже, у кого-то на самом верху властной вертикали сдали нервы, и силовики получили отмашку на активные действия.

Что будет дальше с ФБК?

Но репрессии властей не смогут ни уничтожить структуры Навального, ни хотя бы парализовать их деятельность. Для этого пришлось бы полностью запретить в России интернет и переводы денег между частными лицам, что только создало бы дополнительные риски для существующей политической системы.

Безусловно, сейчас - трудный период для всех, кто попал под каток гонений, для их родных и близких. Но эти смелые люди знали, на что шли, и были готовы к такому развитию событий - готовы настолько, насколько нормальный человек в ХХI веке вообще может быть готов противостоять государственной репрессивной машине. Схемы работы в кризисных условиях были созданы и отработаны заранее.

Сколь бы тяжелым ни был нынешний удар по внепарламентской оппозиции, он не вызвал ее паралича: уже вечером 8 августа, несмотря на аресты, допросы и разгром штаба ФБК, Любовь Соболь вышла в эфир на YouTube-канале Навальный Live.

Но главная гарантия выживания структур Навального и продолжения работы всех оппозиционных сил - это их растущая поддержка со стороны граждан России, все яснее понимающих, что Путин и его окружение неспособны дать ответ на актуальные политические, социально-экономические и экологические вызовы.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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