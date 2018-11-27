Комментарий: Путин не уйдет - не только из пролива

На сомнения Трампа в возможности встречи с Путиным и предложения Австрии по новым санкциям Москва грозит отказом от доллара и предлагает американцам искать "точки соприкосновения", констатирует Иван Преображенский.
Дональду Трампу не нравится "агрессия" России в Азовском море. Именно так американский президент назвал нападение российских пограничников на украинские военные корабли, их захват и последовавший суд над моряками. Впрочем, американский лидер ждет от своей администрации более подробной информации, чтобы решить: хочет ли он встречаться с российским президентом во время саммита G20 30 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе.
В это время Франция и Германия в Европе притормаживают разогнавшуюся после шпионского скандала Австрию, которая выступила за введение новых санкций против властей РФ.
Чем отвечает на все это Кремль?
Негативный фон для встречи Трамп-Путин
Что означает заявление Трампа о его недовольстве обострением отношений России и Украины из-за Керченского пролива? Все привыкли к тому, что американский президент так торгуется накануне переговоров. Едет ли к нему глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер или самому Трампу надо собираться на встречу с северокорейским правителем Ким Чен Ыном, всегда накануне в Twitter появляется пара угрожающих сообщений.
Это часто называют "агрессивным стилем" ведения переговоров, часто принятом в бизнесе, но редко встречающемся в наше время в политике. Однако старого пса новым трюкам не научишь, и американский лидер постоянно прибегает во внешней политике к привычным приемам из своей многолетней предпринимательской практики.
Значит ли это однако, что кроме легкого шантажа в отношении Кремля в его новом заявлении ничего нет? Похоже, что не значит. Дональд Трамп едва ли не аккуратнее всех американских политиков комментировал нападение российских пограничников на украинских моряков сразу после инцидента. Он явно рассчитывал встретиться с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе. Особенно после того, как их встреча в Париже была отмена то ли из-за желания лидера США потянуть время, то ли из-за просьбы французского президента Эмманюэля Макрона, который, по версии Кремля, побоялся, что американо-российский саммит затмит торжества к столетию окончания Первой мировой войны.
Сейчас же момент настал - дальше оттягивать нельзя. Со дня на день США должны ввести в действие второй пакет санкций, связанных с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, что американцы расценивают как применение химоружия по указанию российских властей. И после этого встреча просто не будет иметь смысла - фон для нее будет слишком негативен.
Проблема в том, что хочет того Трамп или нет, но действия России уже сейчас создали достаточно негативный фон для каких бы то ни было переговоров, а уж тем более компромиссов с Кремлем. Так что раздражение американского лидера, похоже, неподдельное. И злость он, скорее всего, сорвет на главном виновнике произошедшего, то есть Владимире Путине.
Австрия отвернулась от России
Российская агрессивная политика - а именно это, скорее всего, судя по контексту, имел в виду Трамп в своем интервью The Washington Post - осложняет не только отношения с США. Пользуясь обострением в Керченском проливе, о своем новом, крайне негативном взгляде на агрессивную активность Кремля поспешили заявить власти Австрии. Эта нейтральная страна, где недавно обнаружили как минимум двух возможных российских шпионов, предложила ввести против России, из-за ее нового конфликта с Украиной новые же и санкции. И это при том, что совсем недавно Владимир Путин был желанным гостем на свадьбе главы МИД Австрии.
На счастье Кремля, в Париже и Берлине не поддержали пока резкую перемену австрийской внешней политики. Но все может измениться уже в ближайшее время. Ведь французы и немцы не просто отказались от ужесточения санкций, но предложили поискать способы для укрепления доверия между сторонами конфликта, то есть Москвой и Киевом.
Путин демонстрирует Западу жесткую позицию
В свою очередь, Кремль демонстрирует жесткую позицию и ни в каком доверии с Украиной, похоже, не заинтересован. Первым ответом на требования Запада и Киева вернуть задержанных моряков стал суд над ними. Затем Россия сообщила, что размещает в Крыму четвертый дивизион С-400.
Ну а потом к "укреплению доверия" подключился во время форума "Россия зовет" лично Владимир Путин. Он не скрывал готовности к дальнейшей конфронтации, называя действия Украины "провокацией", а США посоветовал поискать с РФ "точки соприкосновения", пугая отказом от доллара. Также, чтоб ни у кого уже вообще никаких сомнений не оставалось в твердости позиции и намерений российского лидера, он, отвечая на вопрос о том, как будет выглядеть Россия после истечения срока его президентских полномочий, сообщил: "Я пока никуда не собираюсь". Исчерпывающий ответ на любые претензии США и ЕС, если учитывать, что в окружении российского лидера многие уверены, что отставка Путина - это и есть главная цель коллективного Запада.
Проблема только в том, что с такими ответами никакого доверия явно не наладишь, с Трампом в Буэнос-Айресе, скорее всего, не встретишься и даже ужесточения европейских санкций, как бы благожелательно ни были настроены Париж и Берлин, не избежишь. Непредсказуемый партнер чаще всего быстро превращается в потенциального противника.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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