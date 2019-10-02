Комментарий: Пугая Востоком, Кремль смотрит на Запад

В Сочи прошел международный дискуссионный клуб "Валдай", куда Владимир Путин пригласил на этот раз сразу несколько глав государств: короля Иордании Абдаллу II, филиппинского лидера Родриго Дутерте, известного своими экстремистскими заявлениями, а также президентов Азербайджана и Казахстана. Формальной темой форума, как говорили сами организаторы, был Восток в самом широком его понимании и, естественно, роль России в его жизни. Однако в конце президент Путин скатился в итоге к тем вопросам, которые его сейчас явно волнуют сильнее: к Украине и Донбассу.

Кремль в предвкушении хаоса

Ключевой доклад последнего форума "Валдай", составленный российскими экспертами, неслучайно был назван "Время взрослеть, или оправдание анархии". Взрослеть, по мнению россиян, явно надо, в первую очередь, их западным партнерам, а анархия оправдана тем, что Россия от этого состояния мировой политики может выиграть. Роль Кремля и других центров силы, альтернативных США, возрастает. Об этом в Москве говорят уже не первый десяток лет, но как раз в 2019 году с такой же точкой зрения выступил, например, и президент Франции Эмманюэль Макрон .

Иван Преображенский

В Москве ожидают, что в новом хаосе, который, очевидно, уже наступает, Россия станет одним из островов стабильности. Это выражение очень любят в Кремле. Его повторяли и в 2008 году, но тогда мировой кризис все же накрыл российскую экономику. Вот и теперь, несмотря на то, что как раз Россия, аннексировав Крым, стала одним из инициаторов этой новой анархии, вовсе нет никакой уверенности, что у страны хватит запаса прочности, чтобы от нее выиграть.

Тем не менее выступление Владимира Путина на форуме "Валдай" было выдержано именно в стиле мудрого правителя, поучающего слишком беспокойную молодежь. Он снисходительно похвалил американского коллегу Дональда Трампа за начало прямых переговоров с Северной Кореей, и рассказал, как Россия стабилизирует ситуацию в других странах.

При этом, говоря о международной политике, кремлевские эксперты и сам президент РФ не вспоминали о внутренней ситуации на родине. Они нарисовали Кремлю одну из ведущих ролей, никак не ответив на вопрос, соответствует ли ей современная Россия по своему потенциалу, например, экономическому.

Россия демонстрирует разворот на Восток?

Солидность форуму явно должны были придать зарубежные гости. Объясняя принцип, по которому, разумеется, после Путина, им будет предоставлено слово, модератор "президентской" сессии "Валдая" объяснил, что выступать лидеры будут с Запада на Восток. Правда, ни одного гостя западнее Иордании на этой встрече не обнаружилось. Это можно, при желании, понять как сигнал Евросоюзу и США - пресловутый разворот на Восток состоялся.

В зале собрались "младшие" партнеры России, но и к старшим если кто-то и относится, то уже скорее Китай, которому россияне помогают создать свою систему предупреждения ракетной угрозы, а не США, с чьей стороны, очевидно, эта угроза для КНР потенциально и исходит. Так в Кремле явно старались раскрыть тему форума "Заря Востока и мировое политическое устройство".

Но есть у этой демонстрации "разворота на Восток" и оборотная сторона. Кремль явно видит, что продуктивное сотрудничество в военной сфере с КНР никак не перерастает в экономическое. Несмотря на борьбу с США, Китай все равно считает их главным торговым партнером, который Россия не в силах заменить по причине слабости и неэффективности своей экономики. Даже с Сингапуром, о котором тоже много говорилось на форуме в Сочи, все пока сводится к набору договоров о сотрудничестве и намерениях.

Реальные же экономические интересы России, такие как проект "Северный поток-2", остаются на Западе. От западных финансовых учреждений ждет Москва и новые кредиты, если, наконец, удастся добиться частичной отмены или пересмотра введенных из-за Крыма и Донбасса санкций.

Путина больше интересует Украина

Неудивительно, что начав с Востока, Владимир Путин к концу форума все равно плавно перешел к наиболее, видимо, его сейчас интересующей теме - к теме Украины. Он не только демонстративно встретился с бывшим главным редактором "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским, которого Россия, в числе других задержанных и заключенных, недавно обменяла на украинских заключенных. Путин также неожиданно для многих осудил и "очернение" Украины и украинцев на центральных российских телеканалах.

Шок, сенсация - украинцы, видимо, больше не "бандеровцы" - вот сигнал российским пропагандистам. Это логично, в момент, когда активно идут переговоры по Донбассу и только что подписана "формула Штайнмайера". Нельзя же отдать в лапы "нелюдей" так называемые "народные" республики. Значит, пропагандистскую декорацию надо скорее сменить. И тогда станет возможно снова обсудить с Западом разворот на Восток и, возможно, перестать пугать его этой геополитической химерой.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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