Комментарий: Процесс по делу Титиева, или Фарс по-чеченски

Неужели чеченские власти действительно хотят верить лишь тем доказательствам, которые они сами же и сфабриковали? В январе 2018 года во время задержания Оюба Титиева ему подбросили 200 граммов марихуаны. Цель властей республики - заставить главу грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" замолчать. По крайней мере, 61-летний Титиев с тех пор находится в СИЗО. В понедельник, 19 ноября, возобновился показательный процесс по его делу. В то же время мировая общественность сейчас следит за происходящим в Чечне пристальнее, чем когда-либо.

Титиев фиксировал нарушения прав человека в Чечне

Титиев уже много лет изобличает местных полицейских, которые - как правило, среди ночи - арестовывают людей, после чего те "бесследно исчезают", а именно - оказываются убитыми. Титиев утверждает, что в Чечне широко применяются пытки. "Мемориал" фиксирует нарушения прав человека, помогает жертвам.

Миодраг Шорич

Это последняя независимая неправительственная организация, работающая на территории Чечни. Все остальные НКО оттуда выгнал лидер республики Рамзан Кадыров. Он не спрашивает на это разрешения у Москвы - даже у российской ФСБ: похоже, что в Чечне она бессильна. Это империя Кадырова. Здесь правит он и его приспешники.

Но Оюб Титиев - один из немногих людей, которые до сих пор не позволяли себя запугать. Вот почему он сейчас находится в тюрьме. Между тем тот, кто подбросил порядочному человеку наркотики, многое поведал, в первую очередь, о самом себе: в частности, что он нарушает закон и является неверующим, бесчестным человеком.

Происходящее в суде - самый настоящий фарс

Понятие чести играет важную роль в чеченском обществе. Поэтому (выступление на судебном процессе в защиту Титиева. - Ред.) также стало для многих делом чести: в ходе слушаний многие свидетели рассказывали, каким Оюб был замечательным человеком - молился по пять раз в день и соблюдал пост, как и подобает мусульманину; что он отзывчив, скромен, не курит и не пьет.

На суде выступили многие из тех, кто знает Титиева с детства, жил с ним по соседству, видел, как он каждый день ходил в спортзал. Когда один старик спросил у судьи, как властям в голову могла прийти столь нелепая мысль, что Оюб Титиев употребляет наркотики, в зале суда засмеялись даже охранники. Прокурор выглядела растерянной. Самый настоящий фарс - если бы только на кону не стояла судьба честного человека.

Кремль должен оказать давление на чеченские власти

Присуждение Титиеву правозащитной премии Совета Европы имени Вацлава Гавела стало мудрым решением. Хорошо и правильно и то, что за этим судебным процессом пристально следят западные политики, дипломаты и журналисты. Они - единственная защита правозащитника.

Кремль должен использовать свое небольшое влияние, которым он все еще обладает в Чечне, чтобы освободить Титиева - не из-за давления со стороны Запада, а исходя из своих собственных интересов. Ведь две войны, в которых погибли более 160 000 человек, ожесточили и травмировали чеченский народ. Экономика республики находится в плачевном положении: здесь только покупают и продают, но ничего не производят. Грозный живет за счет российских налогоплательщиков. Работать в Чечне можно лишь при наличии связей, тесных отношений с властями. Многие забывают - или же никогда и не знали - о том, что существует такая вещь, как закон, а не только право сильного.

Чеченцы могут и должны гордиться тем, что после войны, страданий и лишений в их маленькой республике еще находятся такие самоотверженные люди, как Оюб Титиев. Бросить его в тюрьму - это позор.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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