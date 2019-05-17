 Комментарий: Протест перетекает из Москвы в российские регионы | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 17.05.2019

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Мнения

Комментарий: Протест перетекает из Москвы в российские регионы

Почему акции протеста из столицы России перемещаются в провинцию? Для людей, лишенных других инструментов, - это единственный способ воздействовать на власть, считает Александр Плющев.

Акция протеста против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, 14 мая

Акция протеста против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, 14 мая

Протестная неделя в Екатеринбурге стала главным общественно-политическим событием в России. Спроси мы еще несколько недель назад, мыслимое ли дело, чтобы страна день за днем неотрывно наблюдала за тем, как люди в не самом большом городе России, за Уралом отстаивают небольшой сквер, то, наверное, практически любой ответил бы, что это совершенно немыслимо. А сегодня с происходящим не могут не считаться ни власти (что местные, что федеральные), ни телеканалы, тщательно оберегающие население от подобных новостей.

Столицы российского протеста

Это уже третья крупная серия региональных протестов в России за последние месяцы: с конца прошлого года лихорадило Ингушетию из-за территориального спора с Чечней, а в Архангельской области продолжаются протесты против строительства мусорного полигона возле поселка Шиес. Самые заметные события в столицах в это время - санкционированный митинг в защиту интернета в Москве и несанкционированный митинг внутри "санкционированного" в Санкт-Петербурге - не идут ни в какое сравнение с протестами региональными.

Александр Плющев

Александр Плющев

Понадобилось не так уж много времени, чтобы существенно подорвать репутацию двух крупнейших городов России как главных оппозиционно настроенных регионов. Если у Санкт-Петербурга есть шанс поправить мятежный имидж перед предстоящими выборами губернатора, то невероятно похорошевшая при нынешнем мэре Москва сейчас кажется неспособной генерировать сколько-нибудь активную протестную повестку, вялые дискуссии о допустимости сотрудничества с властью на выборах в Мосгордуму - не в счет.

Еще совсем недавно восприятие столичных протестов как "бесящейся с жиру Москвы, не представляющей, чем живет Россия", было практически общепринятым. Помните, "рассерженным горожанам" угрожали рабочими с "Уралвагонзавода"? Дескать, возмущенные трудяги приедут на очередную несанкционированную акцию и без особых нежностей научат белоручек родину любить.

В Москве их так и не дождались и, видимо, уже не дождутся: события, которые вроде бы должны вызывать возмущение патриотически настроенных пролетариев, происходят теперь чуть ли не в шаговой доступности. Не придут они и в ставший известным на всю страну сквер, но это уже другой разговор - о пассионарности (или ее отсутствии) региональных сторонников властей.

Земля и туземцы

Как же получилось, что протест из центра перетек во вполне лояльную еще недавно провинцию? В регионы, поставляющие отличные или хотя бы сносные цифры партии власти и лично Путину на любых выборах? Вроде бы всех все устраивало: Россия становится великой державой, мы держим в напряжении весь мир, Крым - наш, Украина - под нами, весело отбиваемся от насевших врагов, а власти - вороватые, но свои. И вдруг что-то как будто подломилось.

У каждого из трех протестных регионов свои причины для выступлений. Но есть и кое-что объединяющее. Во всех трех случаях речь так или иначе идет о земле, на которую покусились власти. В ходе ее отъема они относятся к местным жителям примерно так, как колонизаторы относились к туземцам. Эта земля и связанные с ней причины ее ценить и любить - от могил предков до возможности просто прогуляться - становятся для местных жителей последним бастионом, который они готовы отстаивать до последнего.

Справедливости ради нужно сказать, что подобный отъем земли происходит и в столицах: в Москве противостояние типа "сквер - храм" есть сразу в нескольких районах, однако все это носит локальный характер и беспокоит в основном лишь жильцов окрестных домов.

Контекст

Протестные акции против строительства новой церкви в столице Урала - следствие "глухоты" местной власти, считает Федор Крашенинников, который сам участвует в этих гражданских протестах. (15.05.2019)

Федор Крашенинников о том, почему вокруг строительства новых православных церквей в России все чаще возникают конфликты и как их подогревает позиция властей. (13.04.2019)

Недовольство жителей Ингушетии изменением границы с Чечней необычно интенсивно для сегодняшней России. Но любые уличные протесты заканчиваются одинаково во всех регионах РФ, напоминает Федор Крашенинников. (04.04.2019)

К чему может привести возобновление протестов в Ингушетии, уйдет ли в отставку глава республики и почему Москва опасается этих митингов, DW объяснил эксперт РАН Ахмет Ярлыкапов. (27.03.2019)

Жители одного из самых аполитичных регионов, где почти не митингуют, впервые столь массово вышли на улицу. Причина - московский мусор. Репортаж DW с протестующего русского севера. (02.12.2018)

Оппозиционным политикам будет сложно вписаться в набирающие силу социальные протесты, считает Александр Плющев, побывавший на митинге против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга. (04.04.2018)

У московских властей в избытке возможностей залить деньгами любое социальное недовольство - тут в парке церковь построили, зато десять спортплощадок во дворах соорудили, Wi-Fi с вареньем везде дали и чуть ли не на каждом шагу какое-нибудь транспортное кольцо.

Обращение в Москву

Социальный договор с жителями на региональном уровне с точки зрения московских властей выглядит сейчас примерно так: вы не лезете в политику, включая вопросы распределения собственности, а мы - благоустраиваем вашу жизнь как никогда прежде.

И он выполняется обеими сторонами: даже столь скандальная история как дизентерия в детсадах и школах Москвы не может стать причиной для массовых протестов, тем более власть на нее пусть и недостаточно оперативно и эффективно, но реагирует.

Но в том и дело, что Москва - это далеко не вся Россия, и за ее пределами властям тоже хочется ресурсов и успехов как у Собянина, но обычно возможностей нет. Даже в относительно богатом и промышленно развитом Екатеринбурге вторая ветка метро может строиться годами.

Средств выполнять свою часть обязательств по социальному договору у региональных властей нет. Неудивительно, что жители не готовы мириться и тут же подают заявку на более активное участие в жизни своего региона - если не платите благами, платите правами.

При нынешнем политическом устройстве России протест против местных властей становится все более эффективным инструментом. Массовые выступления - единственное, что серьезно пугает центральные власти, поэтому через митинги они обращаются напрямую в Москву: "Смотрите, ваши ставленники не могут с нами справиться". И Москва, как мы видим, отлично слышит.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

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    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

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    Денис, 30 лет, Москва

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    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


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Что происходит в Екатеринбурге: свидетельства очевидца

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Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

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