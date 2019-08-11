Комментарий: Протесты в Москве пробудили звезд российского шоу-бизнеса

Все больше звезд интернета и шоу-бизнеса поддерживают протестное движение или, по меньшей мере, осуждают полицейский произвол, творящийся на улицах Москвы и других городов России. Блогер Юрий Дудь, рэперы Face и Оксимирон, стендап-комик Данила Поперечный выступили на 60-тысячном митинге на проспекте Сахарова. Эстрадные певцы Егор Крид и Сергей Лазарев в своих аккаунтах в Instagram возмутились попавшим на видео полицейским, который бьет задержанную девушку во время несогласованной акции в Москве. В комментариях их возмущение поддержали многие коллеги по сцене.

Если полицейский избивает девушку…

В те минуты, когда я писал эту колонку, в интернете как раз обсуждали появление данных о том самом полицейском. Телеграм-канал Baza, который с подачи лживых полицейских первым показал "нарколабораторию", якобы обнаруженную в квартире Ивана Голунова, на этот раз получил и опубликовал имя и фотографию того стража порядка. На разоблачение казавшегося анонимным полицейского в шлеме и черной форме без опознавательных знаков ушло чуть более суток.

Александр Плющев

Такая оперативность предъявления подозреваемого публике - результат большого общественного резонанса, созданного не в последнюю очередь "звездами", подавляющее большинство которых еще совсем недавно демонстративно сторонились политики. Очень хочется верить, что чаша их терпения переполнилась, что они один за другим открыли глаза на происходящее, ну или хотя бы - начали их открывать. Ведь подобных случаев за последние годы было много. Поищите в YouTube по словам "Полицейский бьет девушку" или "ОМОН бьет девушку". Найдете немало.

Вы найдете даже Владимира Путина, отвечающего на вопрос журналистки Екатерины Винокуровой. Путин тогда сказал, что просто не верит, что омоновец может ударить девушку. Ну, а раз сам Путин не верит, значит, этого нет, дорогие товарищи, и быть не может, врут все ваши интернеты. Было это еще в 2013 году, и с тех пор мало кто из кумиров публики был в этом плане наблюдательнее Путина. Еще совсем недавно, 27 июля, они не заметили, например, как Константину Коновалову, который совершал пробежку возле мэрии за два часа до несогласованной акции, полицейские сломали ногу. Но тут произошло что-то такое, что заставило их хоть немного прозреть.

Протесты с точек зрения романтика и пессимиста

Если быть романтиком-оптимистом, то можно подумать, что Егору Криду пусть не стыдно, но хотя бы несколько неуютно за его недавнее участие в спойлерском концерте, спешно организованном мэрией Москвы, чтобы в лучших советских традициях "отвлечь молодежь от протеста". Что отзывы и вопросы части поклонников заставили его задуматься и хотя бы в такой форме, через акцентирование внимания на вопиющий беспредел, несколько подправить свой имидж. Если быть оптимистом можно подумать, что и коллегам Егора Крида, отметившихся в комментариях, до смерти надоели бесчинства, когда полицейские избивают людей не только на протестных акциях с непонятными им требованиями, но и просто на концертах.

Но мой внутренний пессимист говорит мне, что артисты редко поддаются таким эмоциям, особенно, когда дело касается политики, и уж тем более, когда их доходы напрямую зависят от властей, которые, как мы теперь знаем, запросто могут поставить крест на любой концертной деятельности. Не говоря уж о приглашениях на различные фестивали.

Мой внутренний пессимист призывает вспомнить 2012-й год и появление некоторых "звезд", прежде всего, Ксении Собчак. Ее роль в оппозиционном движении, мягко говоря, сомнительна. Он также напоминает мне недавнюю историю с Иваном Голуновым. Тогда разные известные люди и даже телепропагандисты вдруг начали призывать разобраться в этой истории. Крик души? Заела совесть, наличие которой у них не бесспорно?

Чрезмерная жестокость - угроза режиму

Мой внутренний пессимист, скорее, полагает, что это одна из пресловутых "башен" таким образом шлет сигнал другой - зарвавшейся и оборзевшей. Сигнал о том, что граница допустимого все еще существуют. И проходит она сейчас через это: нельзя избивать женщин или инвалидов, нельзя отнимать у задержанного диабетика инсулин, словом, ставшая привычной жестокость не должна перерастать в зверство. Потому что потенциальный инцидент, сравнимый с "делом Магнитского", стал бы угрозой режиму не меньшей, чем независимые кандидаты на выборах в Мосгордуму или мерещащийся на каждом углу антиправительственный Майдан в России.

Мое раздвоение личности пока не очень болезненное, и внутренний романтик-оптимист запросто может договориться с циником-пессимистом. Потому что, как и в случае с Иваном Голуновым, не так уж важно, что в конечном счете оказывается решающим: акции на улицах, флешмобы и петиции в интернете, кулуарные переговоры "контактеров" с "людьми в кабинетах" или гневные публикации "звезд" в Instagram.

Важно, что это работает: из железной хватки все-таки можно выдернуть невинного человека, можно добиться, чтобы человека не замучили в больнице, можно найти безымянного полицейского, ударившего девушку. А если есть работающая модель, то рано или поздно можно добиться, чтобы она работала не только в отдельных так задевающих наших "звезд" случаях.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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