Комментарий: Протестующих в Москве преследуют, но без резких движений

Курс на неэскалацию в последние дни перед голосованием, который был взят российской властью во время несогласованного марша 31 августа, продолжился. С некоторыми оговорками - и даже весьма нервозными, впрочем, характерными для нынешней России отклонениями - в целом очевидна установка на "нераскачивание лодки". Запугивание участников московских протестов переведено в фоновый режим.

"Детский" фактор в подавлении протестов

Суды по "родительским" делам завершились весьма благополучно для ответчиков - семей Хомских и Проказовых - у которых грозились отнять детей за появление с ними на акциях протеста. Резонанс по этим делам только увеличивался, а абсурдные обвинения вызывали недоумение не только у традиционных критиков и оппонентов режима, но и у людей вполне лояльных. Правда, и победителями Хомских с Проказовыми назвать трудно - суд вынес им предупреждение, которое конечно же предназначалось не столько им, сколько остальным участникам протеста, у которых есть дети. Вы уж, дескать, выберите что-то одно, а то могут быть проблемы по "родительской" линии.

Вряд ли "детский" фактор закладывался в задержание муниципального депутата и журналиста Ильи Азара, который в последнее время успел стать одним из лидеров протеста. Задержавшие его оперативники проигнорировали тот факт, что в квартире остается один маленький ребенок. Возмущение этим фактом не успело распространиться широко: к ребенку быстро приехала мама, а самого Азара, оставленного было в ОВД до утра, отпустили.

Александр Плющев

Без задержаний нельзя

Происходило это при активном участии одного из прособянинских кандидатов в депутаты Мосгордумы, так что ситуация вдруг превратилась в ее предвыборный рекламный ролик, предназначенный для электората ее соперника. Того самого, который был не только снят с выборов, но и отбывает вот уже пятый (!) подряд десятидневный арест.

Задержан Азар был как раз за то самое несогласованное шествие, которое в момент проведения обошлось без задержаний. Что может ему ощутимо аукнуться, но уже после выборов - суд по административной статье, по которой возможен и арест, назначен на вторую половину сентября. Но именно сейчас никакого дополнительного напряжения вокруг Азара нет, как нет его и вокруг задержанных одновременно с ним и вскоре отпущенных сотрудников ФБК Любови Соболь и Николая Ляскина, к гигантским штрафам которых все давно привыкли. Одновременно протестующим был послан месседж, что все-таки несогласованных протестов не бывает без задержаний, не сейчас так чуть позже, особенно, если речь идет о заводилах.

"Судный" день перед выборами в Мосгордуму

С теми, кого власти назначили заводилами предыдущих протестных выступлений, разбирались во вторник. Журналисты тут же окрестили его "судным". Но и здесь произошло немало сюрпризов. С одной стороны, были прекращены уголовные дела сразу по пяти фигурантам, и те из них, кто находился под арестом, были освобождены, включая Валерия Костенка, успевшего признать вину. Прекращено и дело Дмитрия Васильева - телережиссера с диабетом, бесчеловечное обращение с которым при задержании также наделало немало шума. Вроде как разобрались, но и тут есть сигнал: чтобы не сидеть хотя бы и "по ошибке" и не заработать неприятностей, лучше не участвовать ни в каких протестных акциях. Не то, чтобы новое откровение - скорее, напоминание.

Еще двоих фигурантов "московского дела" перевели из СИЗО под домашний арест, что тоже не самый частый сценарий для российского судопроизводства по политическим процессам. Впрочем, послабление это было уравновешено новым обвинением для, пожалуй, самого известного обвиняемого - студента ВШЭ Егора Жукова, которому теперь вменяют призывы к экстремизму.

Случай Жукова - особый. Он прочно ассоциируется с "кейсом Голунова", когда несправедливо обвиненный человек был отпущен и по сути оправдан под давлением общественности. Второго такого прецедента система допустить никак не может, поэтому доказательства невиновности по одним обвинениям приводят к выдвижению других.

Привычный фон для предвыборной кампании

Несмотря на то, что процесс о массовых беспорядках перед выборами в Мосгордуму фактически развалился - это обвинение снято практически со всех фигурантов, не обошлось и без приговоров с реальными сроками. Все они - за действия в отношение силовиков, из которых, как известно, никто в ходе протестов в июле-августе сколько-нибудь серьезно не пострадал. Более того, самый суровый приговор - пять лет колонии - был вынесен за твит, в котором блогер Владислав Синица рассуждал, чем может обернуться деанонимизация сотрудников силовых органов. Эти дела расследовались и слушались в суде в ураганном темпе, и приговоры, нарочито вынесенные на предвыборной неделе, читаются как однозначный сигнал беречься всякого соприкосновения с сотрудниками Росгвардии и полиции и уж ни в коем случае не задумываться о каких-либо угрозах в их адрес.

На подходе - еще несколько уголовных дел, возбужденных после протестов в Москве, задержаны еще несколько человек за участие в марше 31 августа. Фон, ставший привычным для предвыборной кампании в России. Сигналы людям, готовым выйти на улицу по итогам выборов 8 сентября, скорее всего, продолжатся вплоть до самого дня голосования - но так, чтобы, не дай Бог, не спровоцировать их выйти до этого.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

"Московское дело": причины и следствия протестов "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.

"Московское дело": причины и следствия протестов 27 июля - более 1000 задержанных в Москве Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на двух акциях протеста - 27 июля и 3 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

"Московское дело": причины и следствия протестов 3 августа - еще около 700 задержанных в столице Акция, прошедшая в Москве третьего августа, также не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла и в Санкт-Петербурге.

"Московское дело": причины и следствия протестов Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела Главное медийное лицо "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. Он был задержан после акции 27 июля. За Жукова заступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, артистка Чулпан Хаматова и некоторые другие. Однако на суд поручительства знаменитостей впечатления не произвели: Егор Жуков остался под арестом.

"Московское дело": причины и следствия протестов Только один человек освобожден из-под стражи Единственному фигуранту дела, которому по состоянию на 15 августа удалось выйти из-под ареста, - режиссер Дмитрий Васильев. После задержания Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию, так как у него отобрали инсулин. В результате Васильев остается в статусе подозреваемого, но без меры пресечения.

"Московское дело": причины и следствия протестов Неготовность согласовывать протестные акции Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

"Московское дело": причины и следствия протестов Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем в число требований протестующих стали входить и призывы к прекращению полицейского произвола.

"Московское дело": причины и следствия протестов Пока зарегистрирован только Митрохин Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями Избиркома обратиться в суд, однако пока что свою правоту в суде удалось доказать только Сергею Митрохину - окружной Избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата. Автор: Григорий Аросев

