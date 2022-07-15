Комментарий: Проблема в самом Зеленском, а не в его друзьях

Увольнение главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой стало настоящей политической сенсацией в Украине. В условиях войны, когда от власти закономерно ждать максимальной консолидации, такой шаг выглядит как показательная расправа над людьми, которые входят в ближайшее окружение Владимира Зеленского. Основанием, как пояснил в своем видеообращении вечером в воскресенье, 17 июля, сам президент, стали многочисленные факты государственной измены со стороны высокопоставленных чиновников СБУ и прокуратуры в региональных отделениях на территориях, оккупированных Россией после 24 февраля.

Решимость только на первый взгляд

Так что же, значит, для президента нет неприкосновенных среди ближайших соратников, когда речь идет о безопасности государства? Неужели война заставила Владимира Зеленского, который, став президентом, окружил себя друзьями и бывшими партнерами по бизнесу, переосмыслить свои принципы? Вряд ли. Ведь решительными дисциплинарные мероприятия Зеленского против его окружения выглядят только на первый взгляд.

Евгений Тейзе

На следующее утро после заявления Зеленского в Офисе президента уточнили, что об увольнении этих чиновников речь не идет, а их только отстранили от исполнения обязанностей, пока будут расследоваться факты государственной измены в их ведомствах. Что происходило в президентской администрации в течение дня 18 июля, прислушался ли он к критике - скорее всего, мы никогда не узнаем. Но события вдруг начали развиваться молниеносно. Уже вечером - спустя сутки после появления указа об отстранении - президент внес представления об увольнении Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой, утром 19 июля их рассмотрел профильный комитет Верховной рады, еще пару часов спустя депутаты на пленарном заседании уволили обоих.

Говорить о том, что за полдня было проведено анонсированное Офисом президента расследование, несерьезно. Зато после метаний главы государства остается много вопросов. Складывается впечатление, что бывший комик, который после нападения России вырос в глазах всего мира, став мужественным лидером нации, вдруг "сдулся", когда речь зашла о необходимости брать на себя политическую ответственность за провальную работу своего окружения.

Генеральская измена

О возможных фактах государственной измены в силовых органах украинцы узнали еще в первые недели войны. Но президенту понадобилось несколько месяцев, чтобы продемонстрировать обществу свою реакцию на эту проблему. Особенно вопиющими были факты госизмены в Службе безопасности Украины. Одним из подозреваемых в госизмене является начальник главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадный генерал Андрей Наумов, который бежал из страны 23 февраля - за день до начала российского вторжения. Тот самый Наумов, который сделал молниеносную карьеру в Службе безопасности именно после того, как этот орган возглавил уволенный теперь Иван Баканов.

Какое еще расследование нужно было Зеленскому, чтобы сделать выводы? Уже даже этого позорного для Службы безопасности Украины в условиях войны случая достаточно, чтобы уволить Баканова.

Имитация решительных выводов

Однако проблема не в Баканове, а в самом Зеленском, который его назначил. Вместо того, чтобы незамедлительно признать, что назначение друга и бывшего партнера по бизнесу на ключевую для безопасности государства должность было ошибкой, Владимир Зеленский сперва, похоже, пытался просто имитировать решительные выводы. Президент и глава СБУ вместе несут ответственность за проваленное очищение спецслужбы от коррупционеров и предателей. Увольняя Баканова, Зеленский, хоть и с опозданием, все же делает выводы о результатах его работы.

Однако его метания заставляют усомниться в том, понял ли президент свою собственную ошибку: что не стоило назначать руководить спецслужбой человека, с которым вырос в одном дворе и дружишь семьями с пятилетнего возраста. В таких назначениях тяжело найти другой мотив, нежели желание контролировать силовиков через своего в доску человека. Это, хоть и в меньшей степени, касается и генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая является верной соратницей Зеленского с первых дней его политической карьеры.

Затягивать реформы больше не получится

Многое указывает на то, что увольнение людей из близкого окружения является вынужденным шагом Зеленского под давлением не только общественных ожиданий, но и западных партнеров. Показательно, что в своем видеообращении от 17 июля президент не только объявил об отстранении Баканова и Венедиктовой, но и одновременно заявил, что ожидает скорейшего завершения конкурса по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Главу этого ключевого для борьбы с коррупцией ведомства не могут избрать уже почти два года. Сделать это как можно скорее неоднократно в своих общих заявлениях требовали послы стран G7 в Украине. Владимир Зеленский долгое время игнорировал требования партнеров, также как и критику в нехватке политической воли завершить реформу СБУ, которая должна лишить спецслужбу нетипичных полномочий и уменьшить коррупционные риски в этом раздутом органе, который в Украине уже традиционно имеет проблемы с репутацией.

Игнорировать призывы западных партнеров, как это было до войны, Владимир Зеленский уже не может. Без оружия и денег США и Евросоюза Украина уже давно была бы банкротом и вряд ли устояла бы перед натиском российских захватчиков. Так что реформы, которые нужны для укрепления страны, наконец придется доводить до конца прямо во время войны. Для этого возглавлять ключевые ведомства должны лучшие профессионалы, а не президентские друзья детства.

Автор: Евгений Тейзе, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

*Данная версия комментария была актуализирована автором при переводе с украинского языка с учетом увольнения Верховной радой главы СБУ Ивана Баканова. Комментарий изначально был опубликован на украинском языке днем 18 июля.

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