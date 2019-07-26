Комментарий: При пересылке "Почтой России" в РФ потерялись выборы

Госдума в третьем чтении приняла закон о дистанционном голосовании. Теперь избиратели (а равно и участники референдумов) смогут выразить свою волю как через интернет, посредством сервиса "Госуслуги", так и с помощью "Почты России". Власти подают эту меру как "коронакризисную". Но она явно будет действовать и во время парламентских выборов 2021 года, и во время президентских в 2024 году.

Эхо выборов в Мосгордуму

Пока все заняты коронавирусом, Кремль активно внедряет электоральные новшества, придуманные для того, чтобы не допустить повторения ситуации 2019 года. Тогда, как все помнят, в Москве случился настоящий избирательный бунт. Даже после того, как избиркомы не зарегистрировали ни одного известного оппозиционного кандидата в Мосгордуму, туда пробилась целая группа критиков власти.

Эхо уголовных дел против активистов тянется за выборами 2019 года до сих пор. И Кремль в будущем явно хотел бы избежать подобного рода "эксцессов". Не потому, конечно, что ему жалко оппозиционеров. Президент Путин считает нормальным сажать за брошенный в сторону росгвардейцев пластиковый стаканчик. Но скандалы на выборах мешают укреплению и легитимизации позиций власти.

Новые идеи по переписыванию выборного законодательства можно разделить на две группы. Первая - упрощение процесса выборов для избирателей. И вторая - усложнение его для кандидатов, то есть для оппозиции, потому что кандидатам от власти избиркомы и суды традиционно открывают "зеленый коридор".

"Почта России" - делатель президентов

Самая громкая инициатива властей - разрешить Центризбиркому объявлять дистанционное голосование: через интернет или по почте. Принять закон именно сейчас очень предусмотрительно. Достаточно посмотреть на недавний опыт других стран, на который так любят ссылаться российские законодатели.

Иван Преображенский

Например, в Польше такую возможность заранее не предусмотрели. И когда правящая в стране партия "Закон и справедливость" под покровом коронакризиса пропихнула через парламент выборы по почте, это вызвало дикий скандал. В итоге от прекрасной антикризисной идеи пришлось в последний момент отказаться - выборы президента 10 мая не состоялись. Теперь действующему главе государства Анджею Дуде придется бороться за власть в менее комфортных условиях. Хотя шанс на потерю "лишних" писем власти Польши сохранили, оставив для желающих почтовое голосование как опцию.

Другая история была в Австрии. Там нынешний глава государства Александер Ван дер Беллен победил во втором туре президентских выборов, но их итоги отменил Конституционный суд. Дело в том, что победа была за счет голосовавших по почте и с минимальным отрывом. Он же выиграл и на повторных выборах - причем даже более убедительно.

Правда, в этих странах хоть почта работает нормально. Обсуждать надежность голосования "Почтой России" - и смешно, и грустно. Мои письма из Москвы за границу доходят вернее и быстрее, чем корреспонденция внутри столицы. Там они зачастую просто теряются.

Российские же власти, тем не менее, надеются, что они сумеют победить на думских и на президентских выборах уверенно и убедительно. И для этого принимают пакет других поправок, которые обеспечат им эту победу.

Голосование в мусорную урну

Самая скандальная инициатива - запретить баллотироваться на выборах лицам, осужденным за неоднократное нарушение правил проведения митингов, по так называемой "дадинской статье", а равно и осужденным в рамках "московского дела". Но этим дело не ограничивается.

Например, появилось право для избиркомов создавать участки для голосования на территории других субъектов федерации, как во время последних скандальных выборов в Мосгордуму. Тогда такие участки открывались для дачников на территории Московской области.

Кроме того, снимаются любые ограничения для "надомного" голосования. Закрытого списка причин для этого больше не будет. Зато правила заполнения списков избирателей, необходимых для самовыдвижения оппозиционерам, заметно ужесточат.

И все же самая, на мой вкус, нажористая идея, это разрешить организовывать избирательные участки "на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах" ради якобы "здоровья избирателей". Причем на таких "участках" можно будет голосовать и досрочно.

Скорее всего, это выльется в советское голосование на предприятиях или, скажем, в торговых центрах. Выбирать россиянам себе власти никто не запретит. Напротив, они смогут бросить бюллетень в любую, отнюдь не избирательную, а мусорную урну где-нибудь около дома - и он все равно будет засчитан как действительный на предстоящих выборах и поданный за Владимира Путина и "Единую Россию".

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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