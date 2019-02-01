Комментарий: Приостановка действия ДРСМД - игра с огнем

Конечно, учитывая всю имеющуюся на данный момент информацию, Вашингтон прав. Наличием ракет 9M729 Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По данным DW, это, независимо друг от друга, подтверждают и несколько западных спецслужб. Так зачем же оставаться участником соглашения, условия которого все равно не соблюдаются?

Канат, на котором мир балансирует с момента избрания Дональда Трампа президентом США, лишается важной крепежной детали. Ведь США выходят из ДРСМД без реалистичного представления о том, какое соглашение придет ему на смену. От Москвы и Вашингтона только и слышно, что настоящим адресатом этой меры является Пекин. В частности, Китай не привязан ни к одному договору о разоружении или любым другим ограничительным договоренностям и активно вооружается. Эта проблема актуальна, прежде всего, для России. В Москве утверждают, что для наращивания военного потенциала на восточном направлении ей необходимы ракеты наземного базирования средней дальности.

США и Россия играют с огнем

С военной точки зрения, российской стороне вряд ли можно что-либо возразить. США и сами с растущим беспокойством наблюдают за быстрым ростом расходов Китая на вооружение и его военным потенциалом. Но позвольте: каким же образом именно выход Вашингтона из одного из последних крупных соглашений по сокращению ядерного оружия может улучшить ситуацию? Американцы делают то же самое, что и россияне: играют с огнем, то есть, с концом света.

Макс Хофман

Сейчас повсюду говорят о том, что человечество может погибнуть из-за изменения климата. Это вполне возможно, однако в свете возобновившейся неконтролируемой гонки вооружений между Россией и США, да еще и в сочетании с появлением новой военной державы, Китая, будущее выглядит еще мрачнее.

Нам всем, а в особенности Европе, ставшей потенциальным полем битвы и мячиком в игре супердержав, в период холодной войны чрезвычайно повезло: ядерная война так и не началась. Во время Карибского кризиса 1962 года она была уже на пороге, однако благодаря действиям главных персонажей - не в последнюю очередь Джону Кеннеди и Никите Хрущеву (тогдашние лидеры США и СССР - Ред.) - ужасающего сценария удалось избежать.

Сегодня политиков этой старой, разумной школы весьма непросто найти среди тех, кто держит руку на красных кнопках ядерных чемоданчиков. К счастью, до недавних пор Трамп в значительной степени воздерживался от решения военных вопросов: его основное внимание было сосредоточено на вкладах членов НАТО в бюджет альянса.

Но похоже, что это время прошло. Президент РФ Владимир Путин охотно играет с огнем на западе своей гигантской империи. Ведь даже если аргумент РФ об угрозе со стороны Китая и является убедительным, это не объясняет того, почему Путин размахивает своими ракетами средней дальности перед лицом европейцев.

Миру необходимо глобальное ядерное соглашение

Евросоюз, как, впрочем, и весь остальной мир, совсем скоро останется без ДРСМД. Из крупных инструментов в области ядерного сдерживания и разоружения в силе останется только Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Самое позднее в 2021 году, когда закончится срок его действия, мы получим полную противоположность тому, в чем, собственно, и нуждается планета, а именно - всеобъемлющему соглашению по контролю за нераспространением ядерного оружия. Ничто, кроме этого, не сможет эффективно работать в долгосрочной перспективе - особенно если учесть тот факт, что ядерные амбиции имеются и у множества не столь крупных стран.

Таким образом, нынешние игроки в мировой политике оставляют следующим поколениям действительно страшный мир. Впрочем, многие европейцы по-прежнему чувствуют себя в безопасности, а большинству из них уже и невдомек, что такое война. Само по себе, это прекрасно. Однако шансы на то, что так будет и впредь, уменьшаются с выходом США из договора о РСМД. Человек забывчив: это в равной степени относится и к государствам, и к их президентам. Россия и США должны немедленно вспомнить о том, с какой страшной разрушительной силой они сейчас играют.

Автор: Макс Хофман, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Реликты холодной войны Советский истребитель МиГ Гонка вооружений, геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация Востока и Запада продолжались несколько десятилетий. И оставили следы, о которых повествует фотовыставка "Реликты холодной войны" , открывшаяся в Музее современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне. На снимке: советский МиГ на бывшей базе советских и потом российских войск в бывшей ГДР.

Реликты холодной войны Руины советской военно-морской базы в Латвии Автор представленных в боннской экспозиции работ - фотограф из Нидерландов, лауреат премий World Press Photo и Street Photography Мартин Рёмерс. Более 10 лет он работал над проектом. Он побывал в постсоветских республиках, в бывших "братских" соцстранах, а также в Западной Европе, и снимал заброшенные военные базы, полигоны, бункеры, другие реликты холодной войны.

Реликты холодной войны Брошенный танк Поразительное сочетание лаконичности с выразительностью и эмоциональной насыщенностью отличает работы Рёмерса. Сюрреалистичные фотографии красноречиво говорят о том, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. Кому он сегодня нужен - этот ржавеющий советский танк на бывшем полигоне в восточногерманском Альтенграбове?..

Реликты холодной войны Советские ракеты в Польше Бункеры, военные заводы, полигоны, - все это создавалось по обе стороны "железного занавеса". В свое время факт существования этих объектов как на Востоке, так и на Западе держался в строжйшем секрете, но в 1990-е годы многие из них были выведены из эксплуатации и сегодня представляют интерес разве что для туристов, - как это укрытие для советских ракет в Польше.

Реликты холодной войны Центр радиошпионажа на "Чертовой горе" Этот искусственный холм под названием Тойфельсберг в западной части немецкой столицы - самое высокое место Берлина. Его точная высота - около 122 метров. На вершине - башни с круглыми куполами. Во вемена холодной войны на "Чертовой горе" (так ее название переводится с немецкого) располагалась американская радиолокационная станция, центр радиошпионажа.

Реликты холодной войны Бывший ангар для британских истребителей в Лаарбрухе О бессмысленности холодной войны и ее последствиях просто необходимо напоминать - особенно сейчас, когда ситуация в мире вновь обострилась, считает Мартин Рёмерс.

Реликты холодной войны База советских подводных лодок в Крыму В Балаклавской бухте в Крыму до сих пор находится секретный военный объект времен холодной войны - подземная база подводных лодок. "Объект 825ГТС" должен был помочь защитить советские ядерные подлодки, если будет использовано оружие массового поражения. Предполагалось, что подлодки затем смогут выйти в море и нанести ответный удар. В 1993 году объект был выведен из эксплуатации. Что с ним сейчас?

Реликты холодной войны Подземная база снабжения бундесвера Строя подземные бункеры, Восток и Запад надеялись защититься с их помощью от возможного нападения противника. Сюда должны были эвакуироваться правительственные учеждения, здесь хранились оружие и провиант. Бункеры постоянно находились в состоянии боевой готовности. На фото: бывшая база снабжения бундесвера в западногерманском Лорхе.

Реликты холодной войны Ядерный центр в Великобритании Центр исследований в области ядерных вооружений Орфорд-Несс в Великобритании внешне выглядел не очень внушительно. Его небольшие наземные бетонные сооружения напоминали доты времен Второй мировой войны. Но основные, по последнему слову техники оборудованные объекты находились под землей.

Реликты холодной войны Убежище для номенклатуры А вот так выглядит подземный зал для совещаний в бывшем секретном советском бункере в Латвии. Оборудованный на 9-метровой глубине, он предназначался для республиканской номенклатуры. Во времена холодной войны в бункере было все необходимое, чтобы прожить там несколько месяцев после ядерного удара противника. Автор: Наталия Королева

