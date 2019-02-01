 Комментарий: Приостановка действия ДРСМД - игра с огнем | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 01.02.2019

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Мнения

Комментарий: Приостановка действия ДРСМД - игра с огнем

Вашингтон объявил о приостановлении участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Будущее мира и Европы теперь выглядит гораздо более мрачным, считает Макс Хофман.

Ракета 9М729

Ракета 9М729

Конечно, учитывая всю имеющуюся на данный момент информацию, Вашингтон прав. Наличием ракет 9M729 Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По данным DW, это, независимо друг от друга, подтверждают и несколько западных спецслужб. Так зачем же оставаться участником соглашения, условия которого все равно не соблюдаются?

Канат, на котором мир балансирует с момента избрания Дональда Трампа президентом США, лишается важной крепежной детали. Ведь США выходят из ДРСМД без реалистичного представления о том, какое соглашение придет ему на смену. От Москвы и Вашингтона только и слышно, что настоящим адресатом этой меры является Пекин. В частности, Китай не привязан ни к одному договору о разоружении или любым другим ограничительным договоренностям и активно вооружается. Эта проблема актуальна, прежде всего, для России. В Москве утверждают, что для наращивания военного потенциала на восточном направлении ей необходимы ракеты наземного базирования средней дальности.

США и Россия играют с огнем

С военной точки зрения, российской стороне вряд ли можно что-либо возразить. США и сами с растущим беспокойством наблюдают за быстрым ростом расходов Китая на вооружение и его военным потенциалом. Но позвольте: каким же образом именно выход Вашингтона из одного из последних крупных соглашений по сокращению ядерного оружия может улучшить ситуацию? Американцы делают то же самое, что и россияне: играют с огнем, то есть, с концом света.

Макс Хофман

Макс Хофман

Сейчас повсюду говорят о том, что человечество может погибнуть из-за изменения климата. Это вполне возможно, однако в свете возобновившейся неконтролируемой гонки вооружений между Россией и США, да еще и в сочетании с появлением новой военной державы, Китая, будущее выглядит еще мрачнее.

Нам всем, а в особенности Европе, ставшей потенциальным полем битвы и мячиком в игре супердержав, в период холодной войны чрезвычайно повезло: ядерная война так и не началась. Во время Карибского кризиса 1962 года она была уже на пороге, однако благодаря действиям главных  персонажей  - не в последнюю очередь Джону Кеннеди и Никите Хрущеву (тогдашние лидеры США и СССР - Ред.) - ужасающего сценария удалось избежать.

Сегодня политиков этой старой, разумной школы весьма непросто найти среди тех, кто держит руку на красных кнопках ядерных чемоданчиков. К счастью, до недавних пор Трамп в значительной степени воздерживался от решения военных вопросов: его основное внимание было сосредоточено на вкладах членов НАТО в бюджет альянса.

Контекст

Правительство ФРГ сожалеет о решении США приостановить участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности, но принимает аргументы США. Споры идут о последствиях этого шага. (01.02.2019)

США грозят выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений, допускаемых Россией. В Кремле все обвинения отвергают. DW собрала ответы на самые важные вопросы о ДРСМД. (01.02.2019)

ДРСМД уже не спасти. Холодная война возвращается, причем для Европы она будет еще "холоднее", чем 30 лет назад, считает обозреватель DW Кристиан Триппе. (21.01.2019)

Обвинив Россию в нарушении договора о РСМД, США все ближе к официальному выходу из него. Поводом Вашингтон называет создание Москвой крылатой ракеты 9М729. Что о ней известно? (05.12.2018)

Но похоже, что это время прошло. Президент РФ Владимир Путин охотно играет с огнем на западе своей гигантской империи. Ведь даже если аргумент РФ об угрозе со стороны Китая и является убедительным, это не объясняет того, почему Путин размахивает своими ракетами средней дальности перед лицом европейцев.

Миру необходимо глобальное ядерное соглашение

Евросоюз, как, впрочем, и весь остальной мир, совсем скоро останется без ДРСМД. Из крупных инструментов в области ядерного сдерживания и разоружения в силе останется только Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Самое позднее в 2021 году, когда закончится срок его действия, мы получим полную противоположность тому, в чем, собственно, и нуждается планета, а именно - всеобъемлющему соглашению по контролю за нераспространением ядерного оружия. Ничто, кроме этого, не сможет эффективно работать в долгосрочной перспективе - особенно если учесть тот факт, что ядерные амбиции имеются и у множества не столь крупных стран.

Таким образом, нынешние игроки в мировой политике оставляют следующим поколениям действительно страшный мир. Впрочем, многие европейцы по-прежнему чувствуют себя в безопасности, а большинству из них уже и невдомек, что такое война. Само по себе, это прекрасно. Однако шансы на то, что так будет и впредь, уменьшаются с выходом США из договора о РСМД. Человек забывчив: это в равной степени относится и к государствам, и к их президентам. Россия и США должны немедленно вспомнить о том, с какой страшной разрушительной силой они сейчас играют.

Автор: Макс Хофман, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Наталия Королева


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