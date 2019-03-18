Комментарий: Приговор Титиеву - горькое поражение гражданского общества в РФ

Чеченский правозащитник Оюб Титиев приговорен к 4 годам колонии-поселения - якобы за хранение наркотиков. Этого приговора следовало ожидать. По крайней мере, так утверждают близкие к Кремлю люди. Дескать, президент Путин ничего и не мог поделать, ведь в Чечне правит Рамзан Кадыров. А с ним у Кремля договоренность: пока глава Чеченской республики следит за тем, чтобы чеченские исламисты не терроризировали Россию, ему разрешено делать в Грозном все, что он пожелает.

Одни называют это "реальной политикой", другие - цинизмом. Факт, однако, заключается в том, что был осужден невиновный человек. Единственным его преступлением было то, что он годами защищал интересы преследуемых соотечественников. Людей, которых сотрудники чеченских силовых органов подвергали пыткам или бросали в тюрьму. Семей, чьи отцы или сыновья "бесследно исчезали" после того, как их задерживала местная полиция. Все это происходило с ведома или по поручению главы Чечни, и Оюб Титиев обвинил его в этом. Именно поэтому правозащитник так раздражал Кадырова.

Миодраг Шорич

Никто всерьез не верит, что Титиев хранил наркотики. В это не верит даже прокурор - совершенно некомпетентный и, похоже, коррумпированный чиновник, которому не менее коррумпированная судья должна была объяснять, что именно он должен сказать. Предполагаемые свидетели обвинения противоречат друг другу. Суд похож на бездарный провинциальный театр. Показательна сцена, в которой сосед Оюба Титиева описывает его как скромного, верующего, всегда готового оказать помощь мусульманина, а затем спрашивает у судьи: "У вас что, не нашлось другой причины, чем хранение наркотиков, чтобы посадить его в тюрьму?" Пусть наивно, но он с такой точностью сформулировал суть процесса, что даже полицейские горько рассмеялись.

Правовой защиты в Чечне нет

Титиев знал, насколько рискованна его работа. Его коллега Наталья Эстемирова в 2009 году была похищена и убита. Другие правозащитники были изгнаны из Чечни. До сих пор не утихают слухи о том, что Кадыров несет ответственность и за убийство журналистки Анны Политковской. Титиев знал все это, но не позволял себя запугивать. Он был последним независимым активистом в Грозном. Когда его арестовали, Кадыров стал одним из первых, кто обвинил Титиева в хранении наркотиков. После этого силовики знали, что делать.

Работа НКО в Чечне особенно важна. В этом обществе, в немалой степени ожесточенном войной 1990-х годов и ее последствиями, долгое время действовал только закон сильнейшего. Правозащитники - это сейсмографы состояния культуры общества, его правовой защиты, демократии. У Чечни со всем этим большие проблемы. Виной тому, прежде всего, - Кадыров и его приспешники.

Чеченскому лидеру недаром не дают визу ни в шенгенскую зону, ни в США. Приговор Титиеву должен стать достаточным основанием для тех же мер в отношении его пособников. Этого уже давно требуют российские правозащитники. Пусть кадыровские судьи, прокуроры и полицейские вместо Испании или Греции ездят в отпуск в Нагорный Карабах или на Урал - эти места тоже имеют свое очарование.

Для гражданского общества в России приговор Титиеву стал горьким поражением. Похоже, представителям российской правящей верхушки совершенно безразлично, что думают о них за границей. Вынесенный судьей вердикт еще раз свидетельствует об отсутствии в РФ правовой защиты. Об этом узнают и западные инвесторы - и сделают надлежащие выводы. Бедная Россия.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

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