 Комментарий: Почему Эрдогана принимают в ФРГ с таким размахом? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 28.09.2018

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Германия

Комментарий: Почему Эрдогана принимают в ФРГ с таким размахом?

Из-за авторитарной политики президента Турции Эрдогана принимать его в Германии в соответствии с самым высоким уровнем протокола неуместно, считает обозреватель DW Йенс Турау.

28 сентября президента Турции принял Федеральный президент Германии

28 сентября президента Турции принял Федеральный президент Германии

Нет, прибытие президента Турции в Германию - это далеко не рядовой государственный визит. Президент и правительство ФРГ явно надеялись, что помпезный и блистательный прием Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлине поможет им закрепить легкую оттепель, наступившую в германо-турецких отношениях. Но хотя турецкий лидер и не имеет ничего против банкета и воинских почестей, своим сторонникам в Турции он посылает тот же самый сигнал, что и в последние месяцы и годы: мы не любим немцев, потому что Берлин защищает врагов Анкары.

Турция потребовала от ФРГ выдать Джана Дюндара

Перед визитом Эрдогана в Берлин турецкая сторона передала немецким властям перечень лиц с требованием выдать их Анкаре - в том числе и известного журналиста и критика турецкого правительства Джана Дюндара, получившего убежище в ФРГ. Конечно же, Эрдоган обвиняет его в шпионаже и пропаганде - неслыханная дерзость.

Йенс Турау

Йенс Турау

Более того, турецкая сторона открыто пригрозила отменить совместную пресс-конференцию с Ангелой Меркель (Angela Merkel), если Дюндар будет там присутствовать: в центре Берлина, в ведомстве канцлера.

Дюндар не захотел обострять ситуацию и в итоге уступил. Авторитарный турецкий лидер в значительной степени определяет, кто в Берлине будет задавать ему какой вопрос. Уму непостижимо!

Жители ФРГ - против госвизита Эрдогана

Правительство ФРГ и канцелярия президента запланировали госвизит Эрдогана, несмотря на явное неудовольствие населения страны. В последнее время в Германии много говорят о смене внешнеполитического курса страны: ожидается, что отныне Берлин будет действовать, исходя из своих прагматических интересов, и откажется от излишней романтики и политических иллюзий.

Впрочем, вопрос о том, куда ведет этот путь и насколько он будет ясен и понятен, пока остается открытым. Согласно результатам опросов, у населения ФРГ сложилось четкое мнение о Турции и Эрдогане: рядовые немцы выступают за то, чтобы вести диалог и сохранять контакт с Анкарой, но в то же время соблюдать в отношениях с Турцией четкую дистанцию.

На этом фоне Ангела Меркель весьма мягко отреагировала на оскорбление в виде перечня лиц, которых, по мнению турецкой стороны, Берлин должен выдать Анкаре. Канцлер повела себя уклончиво, преуменьшая значение списка: она часто так себя ведет во взрывоопасных ситуациях. Мы это проверим, заявила Меркель. А в тот самый вечер, когда появилась новость о существовании такого списка и ни один представитель турецкой делегации не стал этого отрицать, Эрдоган сидел рядом с президентом ФРГ за столом с хрустальными бокалами. С этим фактом трудно смириться.

Беспрецедентные меры безопасности в Берлине

Между тем жителей Берлина ошеломили предпринятые из-за визита турецкого лидера меры безопасности: на крышах домов в районе ведомства канцлера и отеля Adlon расположились снайперы, на многих улицах перекрыли движение.

Контекст

Демонстрация проходит под лозунгом "Erdogan not welcome". Люди протестуют против военный действий Турции в Сирии, а также против нарушений прав человека. (28.09.2018)

Реджеп Тайип Эрдоган начал двухдневный госвизит в Германию. Запланированы переговоры президента Турции с канцлером ФРГ. (28.09.2018)

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27-29 сентября президент Турции находится в Германии с официальным визитом. В последнее время отношения двух стран переживают не самые лучшие времена. Удастся ли Эрдогану их наладить? (27.09.2018)

Такое можно сравнить только с визитами президентов США, королевы Великобритании или папы римского. И все это - пресс-конференция, официальный прием, меры безопасности - соединяется в картину, при виде которой напрашивается вопрос: неужели Эрдогана нельзя было принять с меньшим размахом?

У Эрдогана и Меркель есть много серьезных тем для разговора. В данный момент из-за спада турецкой экономики Эрдоган нуждается в Германии - быть может, даже больше, чем Германия в Турции. Если исходить из взаимных интересов сторон, то наилучшим форматом встречи стал бы интенсивный рабочий визит.

Большие усилия, приложенные немецкой стороной для соблюдения протокола государственного визита, все же не могут заслонить собой серьезную дистанцию в отношениях Берлина и Анкары: если посмотреть на фотографии президента ФРГ с турецким коллегой, это становится очевидным. Лидеры обоих стран упустили свой шанс.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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