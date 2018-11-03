Комментарий: Почему Ангела Меркель уходит, а Владимир Путин остается

Один из самых успешных тезисов российской пропаганды, умело внедряемый в сознание россиян, заключается в том, что везде и всюду политическая жизнь примерно такая же, как в России - никакой демократии нигде нет, а есть лишь обман легковерной публики хитрыми обитателями закулисья. Поэтому каждый раз, когда в последние годы кто-то публично поднимал тему несменяемости Путина и его постоянного пребывания у власти в течение 18 лет, защитники нынешнего хозяина Кремля тут же вспоминали про Ангелу Меркель: мол, по поводу ее несменяемости вы же ничего не говорите, чем же вам Путин не угодил?

То, что долгий срок нахождения Ангелы Меркель на посту федерального канцлера все равно был короче правления Владимира Путина, а в Конституции ФРГ никаких ограничений по поводу занятия одним и тем же человеком поста главы правительства не содержится, предлагалось считать второстепенным или вовсе не замечать.

Между тем, разница между Путиным и Меркель и их властью как раз в очень важных деталях. Во-первых, Ангела Меркель - не глава государства, а глава правительства, во-вторых она получала свой мандат в ходе парламентского голосования, а не на прямых выборах, в-третьих, она никогда никаким образом не пыталась выйти за рамки вполне однозначно трактуемого законодательства, чтоб продлить свое существование в политике - не мешала деятельности оппонентов, не была замечена в фальсификации выборов и так далее.

Федор Крашенинников

Меркель и Путин: сравнение несравнимого

Перспектива ухода Меркель со своего поста должна была обрадовать кремлевских обителей: в конце концов, они все перемены на Западе трактуют в свою пользу, во всяком случае, сначала. Но с учетом всего вышесказанного, заявление Ангелы Меркель об уходе сначала с поста председателя ХДС, а потом и главы правительства Германии во внутрироссийском контексте выглядит не очень хорошо. В итоге-то она все равно уходит, причем не в рамках какой-то игры в тандем, а вообще уходит - во всяком случае, из немецкой политики. В очередной раз оказывается, что всякому долгому правлению есть конец, причем необязательно революционный или физиологический, а самый обычный, предусмотренный законами, традициями и простым человеческим желанием уйти достойно.

Казалось бы, теперь вся логика с совершенно неуместным сравнением несравнимого вроде бы должна начать работать против Путина: Ангела Меркель уходит, а Владимир Путин - нет. Во всяком случае, никаких четких заявлений о том, что после окончания своего четвертого президентского срока он уйдет со всех постов и из политики, он не делал - и едва ли их стоит ждать. Вообще, на фоне анонсированного завершения политической карьеры Меркель то, что при упомянутых в российской Конституции двух сроках, Путин президентствует четвертый раз, причем с удлинением срока каденции, само по себе выглядит довольно безнадежно в смысле надежд на перемены.

Едва ли стоит ждать и просветления в сознании тех, кто разницу между двумя политиками не видел и видеть не хотел: скажут, что Ангела Меркель просто потеряла силу и влияния, а потому и уходит, а вот Владимир Путин становится все популярнее и влиятельнее, а потому никуда и не уходит.

Уходя - уходи

На самом деле это правда: Меркель переживает не лучшие времена своего канцлерства, и это, скорее всего, важнее понятной человеческой усталости. Разница лишь в том, что демократическое устройство ФРГ создает множество условий для того, чтобы недовольство общества деятельностью правительства и усталость от его бессменного главы нельзя было бесконечно игнорировать.

В России, к сожалению, работающих механизмов демократии нет, и сколько бы граждане не возмущались по поводу непопулярных решений власти (как недавно было с пенсионным возрастом), глава государства может совершенно спокойно продолжать свой курс, не встречая никаких возражений ни в правительстве, ни в парламенте. Хуже того, в условиях почти всеобщего неприятия курса правительства все по тому же пенсионному вопросу, "партия власти" продолжает триумфально побеждать в большинстве случаев.

Ангела Меркель уходит потому, что в демократической модели организации власти заложен принцип ее обновления. Любой западный политик всегда помнит, что однажды он должен будет уйти, уступив место кому-то другому. С этим знанием он приходит в политику и, осознавая это, он ее однажды покидает. Каждые новые выборы обновляют элиту, выдвигаются новые амбициозные политики, и они не видят ничего предосудительного в том, чтоб претендовать на власть и критиковать более старших и опытных коллег - и это нормально.

Владимир Путин остается у власти не потому, что он так бесконечно популярен среди населения, а лишь потому, что демократия в России уже давно превратилась в фикцию, и вся политическая система работает лишь на сохранение самой себя и всех тех, кто так или иначе с ней связан - и прежде всего, конечно же, Владимира Путина. И если он сам не захочет уйти из власти по каким-то своим, чисто человеческим причинам, никакие политические кризисы не заставят его добровольно от нее отказаться.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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