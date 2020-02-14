Комментарий: После "праздника" по изменению Конституции РФ у власти будет похмелье

Как всегда бывает на старте федеральных кампаний, администрация президента собрала региональных чиновников от идеологии (в каждом регионе есть специальный вице-губернатор по политическим вопросам, который курирует все выборы и смежные с ними темы) и руководителей избирательных комиссий на семинар в Подмосковье, где до них были доведены контрольные цифры: явка - 60 процентов, "за" - 70 процентов от проголосовавших. Впрочем, Кремль согласен и на явку в 50-55 процентов в среднем по стране, очевидно рассчитывая увеличить итоговые показатели за счет тех регионов, в которых и явка, и итоги всегда зашкаливают.

Ни для кого из знакомых с тем, как функционирует политическая система путинской России, не секрет, что голосования в ней - не моменты непредсказуемости и выбора, а способ легализовать заранее согласованные результаты, а во многих случаях - и заранее утвержденные проценты.

При таком подходе самой большой проблемой становится явка избирателей: с одной стороны, отсутствие интриги подрывает интерес населения к электоральным процедурам, с другой, - Путину крайне важно раз за разом демонстрировать сплочение народа вокруг себя, что предполагает массовое участие в голосованиях.

Атмосфера праздника

По разным данным, сейчас желающих поучаствовать в голосовании по конституции не очень много - называют цифры в 30 - 40 процентов избирателей. Само по себе это не удивительно: популярность Конституции как таковой среди граждан России не слишком высока.

Федор Крашенинников

В качестве мер привлечения избирателей на участки кремлевские технологи рекомендуют создать вокруг голосования "атмосферу праздника", но едва ли кто-то серьезно полагает, что буфетами и концертами самодеятельности в 2020 году можно завлечь на участки достаточно количество избирателей.

В реальности властям на местах придется активно использовать и кнут, и пряник для привлечения нужного процента избирателей: тех, кого можно заставить прийти голосовать будут заставлять, а тех, кого еще можно уговорить - будут уговаривать, обещая невероятное улучшение жизни сразу после принятие путинских поправок к Конституции.

На уговоры, судя по всему, возлагаются самые большие надежды, что неудивительно: как ни мощна система принуждения избирателей в подконтрольных государству организациях и учреждениях, одних бюджетников и приравненных к ним категорий подневольных граждан для достижения заданных результатов недостаточно.

Эхо пенсионной реформы

Никто и не скрывает, что главный козырь власти в игре по мобилизации граждан в поддержку поправок к конституции - щедрые посулы в социальной сфере. Но социальные обещания - не только способ привлечь симпатии граждан к путинским поправкам, но и попытка реабилитироваться после пресловутой пенсионной реформы, которая больно ударила по рейтингу власти и лично Путина.

И тут важно напомнить, что мощный негативный эффект от повышения пенсионного возраста наблюдатели связывали с прошедшими в 2018 году президентскими выборами, в ходе которых Путин тоже не скупился на обещания хорошей жизни. Сначала миллионы избирателей убедили в том, что их голос ценен, и они своими руками выбирают себе лучшее будущее, а спустя небольшой промежуток времени они обнаружили, что власть по сути дела их предала, повысив пенсионный возраст.

Казалось бы, вся эта история должна была заставить окружение Путина задуматься о том, стоит ли любой ценой завлекать на участки избирателей, не думая о последствиях. Но, судя по всему, никаких уроков из прошлого извлечено не было и весь механизм тотальной мобилизации избирателей был запущен вновь, спустя всего два года после президентских выборов и повышения пенсионного возраста.

Будущие издержки

Можно не сомневаться, что организаторам апрельского голосования удастся отчитаться о достижении поставленных целей - и по явке избирателей, и по проценту проголосовавших за поправки. В конце концов, голосование планируется провести по специально для него придуманным правилам, что само по себе делает невозможным проигрыш его организаторов.

Однако негативные последствия всей этой процедуры для системы очевидны уже сейчас. Ради достижения тактических целей, Путин запустил внеочередную общероссийскую мобилизационную кампанию, превращая ее из чрезвычайного мероприятия, проходящего раз в несколько лет, в дежурный политический прием.

Выдержит ли политический аппарат власти жизнь в таком ритме? Готовы ли избиратели и дальше так часто и так массово ходить на избирательные участки? Готова ли власть к тому, что к следующему всероссийскому голосованию (например, к досрочным выборам Государственной думы, о которых все чаще говорят) придется не только придумывать новые социальные обещания, превосходящие все предыдущие, но и столкнуться с падением рейтингов из-за того, что к тому времени наверняка не будет выполнено многое из того, что обещается сейчас?

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Партийный бум: что стоит за образованием новых партий в России? Оргкомитеты сразу 39 новых партий зарегистрировал Минюст России за последний год. Кому нужен бум партийного строительства перед выборами в Госдуму - 2021, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России? Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.

Российская политика в карикатурах Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Что Мишустин получит в наследство от Медведева Михаил Мишустин должен стать главой правительства России. Карикатурист Сергей Елкин знает, какой подарок приготовил новому премьеру ушедший в отставку с этого поста Дмитрий Медведев.

Российская политика в карикатурах Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

Российская политика в карикатурах Дизлайки под новогодним обращением Путина, или Битва за респект - 2020 Крупнейшие телеканалы России скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина в YouTube. Карикатурист Сергей Елкин о битве за рейтинг президента РФ.

Российская политика в карикатурах Новогоднее обращение Путина 2020: старые сказки о главном Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением к россиянам 20 лет назад. О том, что несколько лет его подменял Медведев, не все вспомнят. Сергей Елкин - о стабильности в понимании Кремля.

Российская политика в карикатурах Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.

Российская политика в карикатурах Все меньше россиян симпатизируют Путину - как реагирует президент РФ? Число россиян, симпатизирующих президенту РФ Владимиру Путину, снизилось за последние два года до 24%. С годами чувства остывают, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Почему Россия простила странам Африки долги на миллиарды долларов На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Чем опасны бумажные стаканчики: версия Путина Президент РФ считает возможным наказание за брошенный в полицейских бумажный стаканчик. По мнению Путина, вслед за стаканчиком могут полететь и камни. Сергей Елкин продолжил логическую цепочку.

Российская политика в карикатурах Приговор Егору Жукову: на свободу с оговорками Суд приговорил студента Егора Жукова за экстремизм к трем годам условно и на два года лишил его права администрировать сайты в интернете. Карикатурист Сергей Елкин о неоднозначном решении суда.

Российская политика в карикатурах Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) - кардинальная смена состава: от руководителя до увольнения "неудобных" власти членов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Кто станет преемником Путина, или Старая песня о главном Тема транзита власти в России и преемника Владимира Путина на посту президента страны вновь всплыла в различных СМИ в начале октября. Сергей Елкин о реакции главного героя дискуссии.

Российская политика в карикатурах Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.

Российская политика в карикатурах "Северный поток - 2": Трамп против! Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

Российская политика в карикатурах Когда трон качается, Или страшный сон Владимира Путина Вертикаль власти, выстроенная Владимиром Путиным, позволяет ему править Россией вот уже 20 лет. Но упоение властью может раскачать его трон, предупреждает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Протесты в Москве: ЦИК как часть механизма репрессий? ЦИК отклонил жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на фоне продолжающихся протестов. Карикатурист Сергей Елкин о том, отличается ли ЦИК от полицейских, разгоняющих митинги.

Российская политика в карикатурах Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири Президент РФ после долгого молчания о сибирских пожарах приказал подключить военных к их тушению. Сергей Елкин о приоритетах Путина, спускавшегося на дно в батискафе, пока в России обсуждали катаклизм. Автор: Сергей Елкин

