Комментарий: Плохие времена для борьбы против изменения климата

Перед началом Всемирной конференции ООН по защите климата, которая проходит в польском Катовице, все излучали какой-то упрямый оптимизм. Политики, чиновники, представители организаций по защите окружающей среды, ученые говорили одно и то же: нет, мы не собираемся сдаваться в борьбе против глобального потепления, несмотря на плохие новости. Да и вообще уже сделано очень много: все больше стран инвестируют в возобновляемую энергию, а в Польше мы конкретизируем размытые обещания, данные в Париже. Все вместе. Как бедные, так и богатые страны.

Тень, нависшая над COP24

Если бы только не тень, нависшая над 24-й климатической конференцией: в прошлом году США во главе с президентом Дональдом Трампом вышли из парижского соглашения по климату. Бразилия с ее новым президентом Жаиром Болсонару, должно быть, тоже скоро из него выйдет. Правый экстремист Болсонару, возглавляющий страну, известную своими тропическими лесами, уже хладнокровно отменил конференцию, которая должна была состояться в бразильской столице в следующем году.

Йенс Турау

Кроме того, по всему миру снова растет количество выбросов в атмосферу CO2, а достижение цели ограничить глобальное потепление двумя градусами Цельсия - вопрос далекого будущего. Многосторонние договоренности, основанные на доброй воле государств, мягко говоря, не в моде. Не только в США и Бразилии, но и в Австралии, а также во многих восточноевропейских странах. Раньше шансы на спасение климата были куда лучше.

А что Германия? Она хотя и демонстрирует стойкую приверженность защите климата, но не сможет достичь в этом собственных целей до 2020 года и готовится к жарким дебатам по поводу крайне необходимого для улучшения климата отказа от добычи бурого угля. На это, правда, может уйти много времени.

Люди берут инициативу в свои руки

Вся надежда в настоящий момент снова на рядовых членов общества. Города, муниципалитеты и частные компании в США объединяют усилия против игнорирующего проблему изменения климата Дональда Трампа.

В Германии молодые люди вновь выходят на демонстрации в поддержку окружающей среды после многих лет скорее пассивного поведения. И все больше людей понимают, что необходимо делать помимо перестройки экономики: в крупных городах уже начинает укореняться новая мобильность. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания хотя еще и существуют, но это точно продлится недолго. Все это положительные для климата изменения.

Прошедшие недавно выборы в земельные парламенты ФРГ и успех на них партии "зеленых", показали, что многие считают изменение климата одной из самых серьезных проблем человечества. Им противоречат правые популисты, которые выступают с примитивными теориями заговора против преобладающего научного мнения, что человек является причиной изменения климата.

Все это на самом деле означает, что на проходящей в польском Катовице климатической конференции ООН необходимо утвердить уже намеченные цели: проводить исследования, собирать деньги для бедных стран, вдохнуть жизнь в парижское соглашение - несмотря на любое противостояние. И надеяться на лучшие времена и на давление общества.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

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