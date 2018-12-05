 Комментарий: Плохие времена для борьбы против изменения климата | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.12.2018

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Мир

Комментарий: Плохие времена для борьбы против изменения климата

После подписания соглашения по климату в Париже в 2015 году, ситуация сильно ухудшилась. Йенс Турау возлагает надежды на защитников климата на COP24 в Катовице и рядовых граждан.

Дымящие трубы угольной электростанции в Германии

Дымящие трубы угольной электростанции в Германии

Перед началом Всемирной конференции ООН по защите климата, которая проходит в польском Катовице, все излучали какой-то упрямый оптимизм. Политики, чиновники, представители организаций по защите окружающей среды, ученые говорили одно и то же: нет, мы не собираемся сдаваться в борьбе против глобального потепления, несмотря на плохие новости. Да и вообще уже сделано очень много: все больше стран инвестируют в возобновляемую энергию, а в Польше мы конкретизируем размытые обещания, данные в Париже. Все вместе. Как бедные, так и богатые страны.

Тень, нависшая над COP24

Если бы только не тень, нависшая над 24-й климатической конференцией: в прошлом году США во главе с президентом Дональдом Трампом вышли из парижского соглашения по климату. Бразилия с ее новым президентом Жаиром Болсонару, должно быть, тоже скоро из него выйдет. Правый экстремист Болсонару, возглавляющий страну, известную своими тропическими лесами, уже хладнокровно отменил конференцию, которая должна была состояться в бразильской столице в следующем году.

Йенс Турау

Йенс Турау

Кроме того, по всему миру снова растет количество выбросов в атмосферу CO2, а достижение цели ограничить глобальное потепление двумя градусами Цельсия - вопрос далекого будущего. Многосторонние договоренности, основанные на доброй воле государств, мягко говоря, не в моде. Не только в США и Бразилии, но и в Австралии, а также во многих восточноевропейских странах. Раньше шансы на спасение климата были куда лучше.

А что Германия? Она хотя и демонстрирует стойкую приверженность защите климата, но не сможет достичь в этом собственных целей до 2020 года и готовится к жарким дебатам по поводу крайне необходимого для улучшения климата отказа от добычи бурого угля. На это, правда, может уйти много времени.

Люди берут инициативу в свои руки

Вся надежда в настоящий момент снова на рядовых членов общества. Города, муниципалитеты и частные компании в США объединяют усилия против игнорирующего проблему изменения климата Дональда Трампа.

В Германии молодые люди вновь выходят на демонстрации в поддержку окружающей среды после многих лет скорее пассивного поведения. И все больше людей понимают, что необходимо делать помимо перестройки экономики: в крупных городах уже начинает укореняться новая мобильность. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания хотя еще и существуют, но это точно продлится недолго. Все это положительные для климата изменения.

Контекст

Быстрая деградация земель становится все более зримой проблемой российского Севера, рассказал DW Матиас Ульрих, изучающий в Якутии последствия глобального потепления. (03.12.2018)

Во французском Ле-Бурже открылась 21-я Конференция ООН по проблемам климата. Как изменение климата отражается на россиянах? DW узнала у участников саммита. (30.11.2015)

Как отмечают ученые, сравнивающие современные данные по концентрации парниковых газов с доиндустриальной эпохой, уровень значений по разным категориям вырос на 122 - 257 процентов. (22.11.2018)

Прошедшие недавно выборы в земельные парламенты ФРГ и успех на них партии "зеленых", показали, что многие считают изменение климата одной из самых серьезных проблем человечества. Им противоречат правые популисты, которые выступают с примитивными теориями заговора против преобладающего научного мнения, что человек является причиной изменения климата.

Все это на самом деле означает, что на проходящей в польском Катовице климатической конференции ООН необходимо утвердить уже намеченные цели: проводить исследования, собирать деньги для бедных стран, вдохнуть жизнь в парижское соглашение - несмотря на любое противостояние. И надеяться на лучшие времена и на давление общества.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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