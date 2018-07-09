 Комментарий: Отставка Джонсона - символ хаоса в Лондоне | Анализ политических событий в Европе, России, мире | DW | 10.07.2018

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Политика и общество

Комментарий: Отставка Джонсона - символ хаоса в Лондоне

Отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона демонстрирует раскол в правящей партии из-за "Брекзита". Британское правительство ведет свою страну в пропасть, считает Барбара Везель.

Großbritannien, London: Kommunalwahlen Boris Johnson (picture alliance/S. Rousseau)

Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза. Затем - министр иностранных дел, сторонник  "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьер-министра Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС.

После скоординированного ухода двух наиболее суровых идеологов "Брекзита"  правительство Мэй погружается в хаос, и гибнут надежды Брюсселя на то, что в ближайшие недели смогут, наконец, начаться переговоры по существу о соглашении по выходу Великобритании из Евросоюза, а также о будущих отношениях сторон.

"Брекзит" рождает хаос

В минувшую пятницу Тереза Мэй попыталась привести к единению свое рассорившееся правительство. Однако все пошло совсем не так, как сейчас выясняется. Между британскими консерваторами пролегла глубокая пропасть по вопросу о том, до какой степени они вообще хотят в дальнейшем иметь дела с Европой.

Корреспондент DW в Брюсселе Барбара Везель

Корреспондент DW в Брюсселе Барбара Везель

С одной стороны, адепты жесткого варианта "Брекзита" к компромиссам не готовы. С другой - умеренные депутаты в нижней палате британского парламента считают жесткий вариант, о котором мечтает противоположная сторона, безумием. Над этой бездной нет моста. Премьер-министр Мэй цепляется за власть, однако неизвестно, получила бы она вотум доверия. Все, что ее оберегает, - это понимание того, что на настоящий момент никто не сможет сделать ее неблагодарную работу лучше нее самой. Сторонники же жесткого "Брекзита" не имеют поддержки парламента. Ситуация кажется безвыходной и безнадежной - кругом царит хаос, а суматошные сцены в нижней палате не способствуют созданию атмосферы доверия.

"Брекзит" разрывает как Великобританию, так и Консервативную партию, и отравляет политические дискуссии. Уже не первый месяц Евросоюз просит британское правительство вести переговоры не с самим собой, а с Брюсселем - и сейчас ситуация становится только хуже, а не лучше.

Предложения Мэй - только начало?

Однако вопреки всему Тереза Мэй утверждает, что ее предложения по мягкому "Брекзиту" - это прорыв. При этом выдвинутые ею предложения служат исключительно британским интересам. Поэтому в лучшем случае они могут стать отправной точкой для дальнейших переговоров.

Пестрая мешанина из Таможенного союза и внутреннего рынка по британским меркам в этой форме не встретит одобрения в Евросоюзе. Требуются дальнейшие уступки и переговоры, чтобы сформировать приемлемое решение. И даже если Тереза Мэй выстоит в борьбе со сторонниками жесткого "Брекзита", в дальнейшем она может споткнуться на том, что Брюссель больше не сможет дать ей то, что она хочет.

Контекст

Депутаты парламента настаивали на получении права вето, чтобы при необходимости заблокировать будущее соглашение с ЕС об условиях "Брекзита". (20.06.2018)

Чересчур мягкая позиция британского правительства по сотрудничеству с ЕС после "Брекзит" лишает сути сам выход Великобритании из Евросоюза, считает бывший глава МИД. (09.07.2018)

В пропасть как лунатики

Для ЕС длящийся беспорядок в британском правительстве является лишним нежелательным поворотом. Можно было бы найти и более важные дела. Взрывоопасный саммит НАТО с участием президента США Дональда Трампа, его же не менее опасная встреча с Путиным, спор о миграционной политике, подъем популистов в Австрии, Польше и Италии - именно эти темы должны привлечь к себе все внимание и политическую силу крупных стран Евросоюза.

Вместо этого время и силы уходят на топчущиеся на месте переговоры про "Брекзиту". Кажется, будто суровые противники Европы в Великобритании не принимают к сведению положение в мире, или, беспощадно переоценивая свои возможности, полагают, что с вызовами могут справиться и в одиночку. Однако пока правительство в Лондоне не разъяснит, кто отвечает за "Брекзит" и кто представляет в Брюсселе большинство, продолжать переговоры не имеет смысла. Дипломаты из ЕС обречены ждать, пока в Великобритании закончится борьба за власть. А если им не повезет, возможно, уже согласованные части соглашения о "разводе" можно будет отдать на макулатуру.

Однако если бы сейчас к власти пришел один из настоящих идеологов "Брекзита", Европа бы могла более не надеяться на приемлемое решение вопроса. Они жаждут без предупреждения лишить Европу соглашения. Положение в Великобритании таково, что кажется, как будто часть правящей партии - лунатики, стремящиеся в бездну, и никто в Европе не может оградить их от падения.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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