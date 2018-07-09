Комментарий: Отставка Джонсона - символ хаоса в Лондоне

Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьер-министра Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС.

После скоординированного ухода двух наиболее суровых идеологов "Брекзита" правительство Мэй погружается в хаос, и гибнут надежды Брюсселя на то, что в ближайшие недели смогут, наконец, начаться переговоры по существу о соглашении по выходу Великобритании из Евросоюза, а также о будущих отношениях сторон.

"Брекзит" рождает хаос

В минувшую пятницу Тереза Мэй попыталась привести к единению свое рассорившееся правительство. Однако все пошло совсем не так, как сейчас выясняется. Между британскими консерваторами пролегла глубокая пропасть по вопросу о том, до какой степени они вообще хотят в дальнейшем иметь дела с Европой.

Корреспондент DW в Брюсселе Барбара Везель

С одной стороны, адепты жесткого варианта "Брекзита" к компромиссам не готовы. С другой - умеренные депутаты в нижней палате британского парламента считают жесткий вариант, о котором мечтает противоположная сторона, безумием. Над этой бездной нет моста. Премьер-министр Мэй цепляется за власть, однако неизвестно, получила бы она вотум доверия. Все, что ее оберегает, - это понимание того, что на настоящий момент никто не сможет сделать ее неблагодарную работу лучше нее самой. Сторонники же жесткого "Брекзита" не имеют поддержки парламента. Ситуация кажется безвыходной и безнадежной - кругом царит хаос, а суматошные сцены в нижней палате не способствуют созданию атмосферы доверия.

"Брекзит" разрывает как Великобританию, так и Консервативную партию, и отравляет политические дискуссии. Уже не первый месяц Евросоюз просит британское правительство вести переговоры не с самим собой, а с Брюсселем - и сейчас ситуация становится только хуже, а не лучше.

Предложения Мэй - только начало?

Однако вопреки всему Тереза Мэй утверждает, что ее предложения по мягкому "Брекзиту" - это прорыв. При этом выдвинутые ею предложения служат исключительно британским интересам. Поэтому в лучшем случае они могут стать отправной точкой для дальнейших переговоров.

Пестрая мешанина из Таможенного союза и внутреннего рынка по британским меркам в этой форме не встретит одобрения в Евросоюзе. Требуются дальнейшие уступки и переговоры, чтобы сформировать приемлемое решение. И даже если Тереза Мэй выстоит в борьбе со сторонниками жесткого "Брекзита", в дальнейшем она может споткнуться на том, что Брюссель больше не сможет дать ей то, что она хочет.

В пропасть как лунатики

Для ЕС длящийся беспорядок в британском правительстве является лишним нежелательным поворотом. Можно было бы найти и более важные дела. Взрывоопасный саммит НАТО с участием президента США Дональда Трампа, его же не менее опасная встреча с Путиным, спор о миграционной политике, подъем популистов в Австрии, Польше и Италии - именно эти темы должны привлечь к себе все внимание и политическую силу крупных стран Евросоюза.

Вместо этого время и силы уходят на топчущиеся на месте переговоры про "Брекзиту". Кажется, будто суровые противники Европы в Великобритании не принимают к сведению положение в мире, или, беспощадно переоценивая свои возможности, полагают, что с вызовами могут справиться и в одиночку. Однако пока правительство в Лондоне не разъяснит, кто отвечает за "Брекзит" и кто представляет в Брюсселе большинство, продолжать переговоры не имеет смысла. Дипломаты из ЕС обречены ждать, пока в Великобритании закончится борьба за власть. А если им не повезет, возможно, уже согласованные части соглашения о "разводе" можно будет отдать на макулатуру.

Однако если бы сейчас к власти пришел один из настоящих идеологов "Брекзита", Европа бы могла более не надеяться на приемлемое решение вопроса. Они жаждут без предупреждения лишить Европу соглашения. Положение в Великобритании таково, что кажется, как будто часть правящей партии - лунатики, стремящиеся в бездну, и никто в Европе не может оградить их от падения.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

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