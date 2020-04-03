Комментарий: Отрицание геноцида в Сребренице должно беспокоить всех нас!

То, что 25 лет назад в боснийском городе Сребреница и вокруг него был совершен геноцид, неоспоримо. Несколько решений международных судов подтвердили это предельно ясно. Однако многие политики продолжают отрицать эту истину, тем самым усугубляя страдания оставшихся в живых и угрожая миру.

Геноцид в Сребренице унес жизни более 8 000 человек, в основном боснийских мусульман - мужчин и мальчиков, и сделал изгнанниками 30 000 человек. Он был совершен армией Республики Сербской под командованием ныне осужденного военного преступника и при соучастии пассивного международного сообщества. Вместо того, чтобы признать его одной из самых ужасных глав современной истории Европы и попытаться достичь примирения, многие известные политики и общественные деятели в Боснии и Герцеговине и Сербии разжигают пламя национализма и умышленно сеют семена ненависти. Это опасная ситуация.

Некоторые военные преступники играют видную роль в обществе

Отрицание геноцида ослабляет способность общества выявлять и противостоять возрождению дискурса и действий, которые могут привести к новым злодеяниям. Оно также дегуманизирует оставшихся в живых и жертв, лишая их признания и справедливости. Оно препятствует борьбе с безнаказанностью за военные преступления и, в конечном счете, возможности примирения.

Как следует из недавнего доклада Мемориального центра Сребреницы, политическая риторика, отрицающая геноцид, делегитимизирующая суды и прославляющая военных преступников, сохраняется. В некоторых случаях военные преступники занимают видные государственные посты в Республике Сербской - административно-территориальном образовании в Боснии и Герцеговине, выдвигают свои кандидатуры на государственные должности в Сербии или ведут активную общественную жизнь, пропагандируя те же отвратительные взгляды и ложь, которые привели к огромным человеческим страданиям.

Дунья Миятович

Но было бы неверно считать, что эта проблема ограничивается только Боснией и Герцеговиной и Сербией. Безусловно, обе страны должны делать гораздо больше для борьбы с безнаказанностью и отрицанием геноцида. В то же время европейские страны, действующие как в индивидуальном порядке, так и в рамках международных организаций, должны выйти из состояния безразличия и использовать весь свой авторитет для обеспечения справедливости и примирения на Балканах.

Уголовная ответственность за отрицание геноцида

Несмотря на создание Международного трибунала по бывшей Югославии, мировое сообщество долгое время не проявляло желания оказывать давление на страны региона, требуя привлечь виновных в геноциде к ответственности. Потребовались годы, прежде чем все те, кому были предъявлены обвинения, были переданы трибуналу в Гааге, а многие виновные и до сих пор не предстали перед судом. Сегодня международное сообщество молчит о необходимости остановить и наказать виновных.

Отрицание геноцида касается всех нас, потому что оно подрывает правосудие по отношению к жертвам, которого с таким трудом удалось достичь. Оно сеет рознь и недоверие между людьми и тем самым повышает вероятность конфликтов в обществе и между странами. К этому следует относиться серьезно, особенно сейчас, когда неонацистские и националистические партии вновь появились в Европе, почти не встречая сопротивления.

Первым шагом в этом направлении должно стать принятие законов на национальном уровне, предусматривающих уголовную ответственность за отрицание геноцида. Это в значительной степени способствовало бы установлению истины и уменьшило шансы на то, что политические лидеры и лица, формирующие общественное мнение, будут вести позорные дискуссии о геноциде. Такие законы уже были приняты в некоторых европейских странах.

Другим шагом стало бы учреждение международного Дня памяти жертв геноцида в Сребренице. К этому много лет призывает организация "Матери Сребреницы" - и это самое малое, что могло бы сделать международное сообщество. К сожалению, только у Европарламента нашлось в 2009 году мужество отреагировать на эту просьбу, когда он призвал Совет ЕС и Еврокомиссию "надлежащим образом отдать должное акту геноцида в Сребренице-Поточарах" и предложил объявить 11 июля Днем памяти. С этим же призывом к Совету Европы в прошлом году повторно обратились Мунира Субашич и Када Хотич - две матери из Сребреницы.

Относиться ко всем жертвам, как к своим собственным

Чтобы учредить День памяти, необходима политическая воля. Это ничего не будет стоить международному сообществу, но будет иметь большое значение для оставшихся в живых. В частности, в этом году, когда мероприятия по случаю очередной годовщины будут сокращены в связи с пандемией, установление этого дня продемонстрировало бы приверженность справедливости и правде, а также признало бы человеческое достоинство жертв и оставшихся в живых после геноцида в Сребренице.

Но какой бы острой ни была необходимость принятия законов, запрещающих отрицание геноцида, и установления Дня памяти, этого недостаточно для того, чтобы эффективно противодействовать отрицанию этого преступления. Чтобы появилась надежда на продолжительное воздействие в борьбе с отрицанием геноцида, необходимо просвещение.

Школьные учебники всех государств - членов Совета Европы должны включать объективный отчет о геноциде в Сребренице с объяснением того, что произошло, почему и к каким последствиям это привело. Они должны рассказывать о прошлом, учить развенчивать мифы, воспитывать в духе справедливости и равенства для всех. А еще они должны учить относиться ко всем жертвам, как к своим собственным, - независимо от их происхождения и личности.

Защищать истину от отрицающих ее и добиваться справедливости для жертв геноцида в Сребренице - вот лучший способ предотвратить повторение подобных преступлений против человечества.

Автор: Дунья Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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