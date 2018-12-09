Комментарий: Оппозиции в России пора переходить на язык ценностей

Форум свободной России, который соберется в литовском Тракае под Вильнюсом в эти выходные в седьмой раз, со стороны может показаться своего рода "вечеринкой для своих", встречей, на которой все друг друга знают и все со всеми согласны. Как человек, участвовавший в большинстве этих форумов, начиная с первого, могу сказать: это обманчивое впечатление.

Гарри Каспаров, инициатор и организатор мероприятия, помогает приехать в Литву не только и не столько людям известным в оппозиционных кругах, но и десяткам гражданских активистов из российских регионов. Они получают возможность свободно пообщаться, обменяться мнениями, а иногда просто понять, что они не одни. Это особенно важно тогда, когда речь идет о людях из российской глубинки. В этом, наверное, и есть главное значение форума.

Это не единственная площадка для общения оппонентов Кремля, но я намеренно не хочу вдаваться в популярные среди части оппозиционеров споры на темы "Кто главный?" и "Кто кого подрывает?". Это бесполезная трата времени.

Уроки практической политики от Навального

А вот на что нужно, на мой взгляд, тратить время, так это на обсуждение нескольких главных вопросов. Первый - должны ли все, кому не нравится нынешнее положение дел в России, объединиться, невзирая на взгляды, как попытались сделать в 2011-2012 годах, или же надо отказаться от сотрудничества с националистами, коммунистами и анархистами? Нужен ли оппозиции единый лидер или нет? Если да, то кто им может стать - и как тогда избежать возникновения культа вождя?

Константин Эггерт

Создавать ли свою базу поддержки или пытаться расколоть путинское большинство и перетянуть большую его часть на свою сторону? Участвовать ли в выборах, или же не тратить на них силы, потому что власти все равно заблокируют независимых кандидатов? Наконец, идти на борьбу с продуманной программой или же, что называется, ввязаться в бой и действовать по обстоятельствам?

Свой внятный ответ на часть вопросов дают сегодня Алексей Навальный и его союзники. Лидер нужен. В выборах участвовать в зависимости от конкретных обстоятельств. Перетягивать на свою сторону большинство, потому что активное оппозиционное меньшинство и так никуда не денется. Программу не формулировать - за исключением борьбы с коррупцией и отдельных популярных социально-экономических мер. О внешней политике, Украине, Крыме говорить только в самом крайнем случае, так как аудиторию это либо не интересует, либо путинское "вставание с колен" ей нравится. Главным лозунгом, как я не раз слышал от сторонников Алексея Анатольевича, должно стать требование справедливости.

Годится ли оппозиции лозунг справедливости?

У этого практического подхода к политике, несомненно, много плюсов. Но есть и минусы. Во-первых, автоматически считать союзником любого, кому не нравится Путин, опрометчиво. С моей точки зрения, те, кто пока равнодушен к политике или вообще до последнего времени поддерживал Кремль, пойдут только за теми, у кого есть пусть небольшая, но монолитная и заметная собственная база поддержки. Малый и средний бизнес, студенчество, преподаватели - причем не только в Москве и Петербурге, но и в регионах - вот кого нужно сделать твердыми и публичными союзниками. Политическая активность по всей стране наверняка продолжит расти. И появление хотя бы в городах-миллионниках такой базы вполне реально. Те, кто пока равнодушен к политике или поддерживает Кремль, что называется, "на автопилоте", скорее обратят внимание на растущую у них на глазах силу, чем сами по себе "обратятся в новую веру".

Во-вторых, я совсем не уверен, что лозунг справедливости однозначно хорош. Парадоксально, но справедливость может быть сродни терроризму. Для кого-то террорист - и не террорист вовсе, а борец за свободу. Так и со справедливостью. Для кого-то в России это равенство перед законом, уплата всеми налогов и равные стартовые возможности. Но для многих она означает совсем другое: "Отнять и поделить". Неважно что. Лучше, конечно, миллиарды условного Игоря Сечина, но если до них не добраться, а зато есть соседская "Шкода", то можно взять и ее. Есть такая опасность? По-моему, есть.

Образ России Путина

В-третьих, Кремль все время говорит о внешней политике и безопасности и серьезно преуспел на этой почве. Да, публика несколько устала от бесконечных "бандеровцев" и "шпионов ЦРУ" в шоу Владимира Соловьева, но одобрение путинской политики все равно остается очень широким. На публике президент России всегда говорит о ценностях - будь то Крым, отношения народа и властей или история двадцатого века. У него есть свой образ России - покорной правителям и видящей врагов вокруг, нетребовательной в повседневной жизни и живущей исключитльно прошлым. Неважно, является этот образ побочным продуктом желания сохранить власть или нет. Важно, что он есть. А каким видят будущее страны оппозиционные силы, мне пока неясно. И не стоит думать, что пенсии или мусорные свалки волнуют россиян, а вопросы большой политики - нет. Не волновали бы - не сидел бы Путин почти двадцать лет в Кремле. На языке ценностей с ним на равных пока говорит лишь один политик - украинский президент Владимир Зеленский. И это немного странно, не так ли?

Михаил Ходорковский предлагает вспомнить о милосердии, свободе и праве - именно в таком порядке. Может быть, слишком сложно. А, может, в самый раз. Ведь в стране жестоких нравов свобода может вылиться в самоволие в стиле "А ты кто такой?", право - в бездушное законничество, а справедливость - в пугачевщину.

Действовать на местах каждый день важно. Но, мне кажется, без разговора о больших идеях Россию не изменить.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также: