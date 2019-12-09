Комментарий: "Нормандская встреча" в российском духе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встреча с Владимиром Путиным в Париже в "нормандском формате" завершилась ничьей. Он ошибается, полагает Бернд Ригерт.
Все идет отлично, думал, по всей видимости, президент России Владимир Путин на предрождественском саммите в Париже. Запад и Украина готовы к несущественным уступкам, чтобы угодить несговорчивому правителю России и договориться о подписании бумаг по урегулированию ситуации в Донбассе. В них не будет ничего нового: стремление к 21-му по счету перемирию, обмен пленными. О каких-либо политических шагах в ближайшие четыре месяца речи идти не будет.
В этих переговорах для хозяина Кремля не должно было быть ничего сложного, поскольку его партнерам на них лишь с трудом удавалось демонстрировать единство. Французский президент Эмманюэль Макрон делал Путину авансы и говорил о новом партнерстве, в котором должна быть заинтересована и Россия. Федеральному канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) инициативы амбициозного француза медленно начинают действовать на нервы.
На саммите НАТО неделю назад Макрон заявил, что Североатлантический альянс, у которого наступила "смерть мозга", показал всему миру свою разобщенность. Восточные страны-члены НАТО предостерегают против России, Франция хочет вновь вписать Москву в европейский контекст.
Макрон и Меркель - что показательно, сообща - давят на Владимира Зеленского, проделавшего путь от звезды украинского телевидения до президента, и вынуждают его проявить гибкость и пойти на уступки. В позиции ЕС по российскому газопроводу "Северный поток-2" тоже нет единства. Германия относится к этому проекту положительно, многие восточноевропейские государства критикуют его.
Без России - никак, с Россией - все сложно
Учитывая сложившуюся ситуацию, Путин может расслабиться и спокойно ждать. Конечно, он заинтересован в том, чтобы избавиться от докучливых санкций ЕС. Но не такая уж они и проблема, чтобы заставить его отказаться от своих притязаний на власть над Восточной Украиной и, тем более, на Крым.
Вопрос аннексированного Россией украинского полуострова даже не обсуждался. Вялотекущий конфликт позволяет Путину держать в напряжении Запад, который он считает своим противником. Кроме того, на этом фоне фактически невозможно дальнейшее сближение Украины с Евросоюзом и НАТО, поскольку непрекращающийся конфликт исключает возможность вступления. Аналогичный рецепт Путин применил и к Грузии, где он поспособствовал отделению Южной Осетии.
Западу и Украине настолько нужен Путин, что Макрон, Меркель и Ко. ведут переговоры с президентом России, хотя и предполагают, что именно он стоит за крушением "Боинга" МН17 над Украиной, отравлением бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, а теперь и убийством гражданина Грузии в Берлине.
По мнению ФРГ и Франции, от Путина крайне трудно добиться уступок, да еще и на фоне того, что отношения с США - крупным партнером по НАТО, по меньшей мере, неоднозначны. В силу каких-то необъяснимых причин президент США Дональд Трамп верит, что Владимир Путин - "отличный парень", хотя тот не сделал ни малейшего шага навстречу Трампу.
Если все вышесказанное не является доказательством силы Путина, достаточно одного взгляда на улицы Парижа, который, наверняка, вчера не преминул бросить российский президент. Французская столица парализована бессрочной забастовкой. На улицах - яростные протесты против Эмманюэля Макрона. Проблемы во внутренней политике - не лучший фундамент для сильной внешней политики.
А что же Ангела Меркель? Канцлера Германии, которая сыграла решающую роль в первом туре "нормандской встречи" в 2014 году и при заключении минских соглашений об урегулировании ситуации в Украине, в Париже было едва слышно. Для российского президента, занимающего различные государственные посты еще дольше, чем Меркель, очевидно: дни ее политической карьеры сочтены. Коалиция в Берлине трещит по швам. "Так с какой стати сейчас уступать?" - должен спросить себя хитрый российский лидер.
Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW
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