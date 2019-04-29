Комментарий: Надо выяснить роль саудовского кронпринца в убийстве Хашогги

Представьте, что вы решили связать себя узами брака, а ваш избранник - гражданин другой страны. Чтобы получить все необходимые документы, он должен обратиться в генконсульство. Но оттуда он не вернется. Чуть позже вы узнаете, что он стал жертвой неописуемо жестокого преступления: его убили, тело разрезали пилой и по частям в пластиковых пакетах вывезли с территории консульства и, возможно, и из страны.

Этот чудовищный сценарий пришлось пережить Хатидже Дженгиз - невесте саудовского диссидента и журналиста Джамаля Хашогги. 2 октября 2018 года он был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции таким кошмарным способом, что иначе, чем работой монстров, это и не назовешь. Даже глазом не моргнув, с ужасающей жестокостью человека лишили жизни лишь потому, что он писал во влиятельной американской газете критические колонки о Саудовской Аравии, наносящие, по мнению представителей саудовской королевской семьи, ущерб имиджу страны. Это настолько раздражало власти в Эр-Рияде, что Хашогги хладнокровно заставили замолчать навеки.

Последует ли когда-либо искупление за убийство Хашшоги?

Имена тех, кто совершил преступление, известны: все они - представители саудовского государства и его спецслужб. Благодаря тщательным расследованиям ООН, международных СМИ и ЦРУ, удалось выяснить также личность того, кто расчленил тело Хашогги. Известны и имена других лиц, непосредственно причастных к этому политическому убийству. Остается неясным лишь одно: кто был заказчиком?

Райнер Золлих

Все улики ЦРУ, ООН и международных экспертов четко указывают на Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда (или как его часто для сокращения называют - МБС) - наследного принца Саудовской Аравии, который недавно в очередной раз заявил, что не он был заказчиком этого преступления. МБС даже якобы ничего не знал об убийстве, совершенном его собственной секретной службой.

Разумеется, принцип презумпции невиновности действует и в отношении саудовских наследников престола, но эти заверения МБС выглядят крайне сомнительно. Наследный принц до сих пор не выразил ни малейшего желания согласиться на независимое расследование, да и в целом саудовцы не демонстрируют особой открытости. В течение многих месяцев в стране идет закрытый судебный процесс по делу нескольких предполагаемых виновников убийства Хашогги. Международных наблюдателей в зал суда не допускают, так что вплоть до сегодняшнего дня неясно даже, кто является обвиняемым.

Двуликий наследный принц

После убийства Хашогги МБС заслуженно превратился в своего рода изгоя, парию: вряд ли кто-то из международных лидеров отныне захочет публично с ним встретиться - даже Дональд Трамп, несмотря на общие с Саудовской Аравией интересы, довольно сдержанно отнесся к саудовско-иранскому кризису. Однако в самой Саудовской Аравии многие - в особенности представители более молодого поколения - смотрят на МБС совершенно другими глазами.

К нему относятся как к кумиру, связывая с ним большие надежды на будущее, ведь именно наследный принц начал проводить реформы, с благосклонностью принятые и на Западе: женщины получили право водить автомобиль и выезжать за границу без разрешения мужчин, влияние полиции нравов (Комитета содействия добродетели и сопротивления пороку. - Ред.) было ограничено, саудовская молодежь открывает для себя невиданные доселе свободы, в стране проходят гигантские музыкальные фестивали, на которых выступают поп-звезды мирового уровня.

Возможно, поклонникам и сторонникам МБС неизвестно, что их кумир несет ответственность за пытки, репрессии и (по крайней мере в политическом смысле), как минимум, за одно убийство. Или же они считают эту информацию иностранной пропагандой.

Убийство Хашогги: за чертой дозволенного

Однако грош цена любой социальной открытости и свободе, если в то же время в тюрьмах применяются пытки, в Йемене в результате саудовских бомбардировок гибнут женщины и дети, а политические оппоненты не чувствуют себя в безопасности ни дома, ни за рубежом.

Убийство Хашогги - позор для Саудовской Аравии. Ущерб репутации страны от него больше, чем от любой колонки Джамаля Хашогги. Была пересечена черта, которую нельзя пересекать. Потому это преступление не должно оставаться безнаказанным.

Необходимо также выяснить, какую роль в нем играл наследный принц. Право на это есть не только у невесты Хашогги - в этом должен быть заинтересован весь мир. Иначе будет создан опасный прецедент. Потенциальных подражателей достаточно не только в арабских странах.

Автор: Райнер Золлих, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Убийство Джамаля Хашогги Пропавший журналист Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

Убийство Джамаля Хашогги Главная улика С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

Убийство Джамаля Хашогги Запись с часов? Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

Убийство Джамаля Хашогги Подтверждение убийства Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

Убийство Джамаля Хашогги Реакция Германии Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

Убийство Джамаля Хашогги Бойкот конференции Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

Убийство Джамаля Хашогги Запланированное убийство Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается. Автор: Максим Филимонов

