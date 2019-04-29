 Комментарий: Надо выяснить роль саудовского кронпринца в убийстве Хашогги | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 02.10.2019

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Мнения

Комментарий: Надо выяснить роль саудовского кронпринца в убийстве Хашогги

Год назад в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле жестоко убили журналиста Джамаля Хашогги. Пора выяснить имя заказчика и роль в этом преступлении саудовского кронпринца, считает Райнер Золлих.

Мужчина держит портрет Джамаля Хашогги на демонстрации у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле

Демонстрация у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле

Представьте, что вы решили связать себя узами брака, а ваш избранник - гражданин другой страны. Чтобы получить все необходимые документы, он должен обратиться в генконсульство. Но оттуда он не вернется. Чуть позже вы узнаете, что он стал жертвой неописуемо жестокого преступления: его убили, тело разрезали пилой и по частям в пластиковых пакетах вывезли с территории консульства и, возможно, и из страны.

Этот чудовищный сценарий пришлось пережить Хатидже Дженгиз - невесте саудовского диссидента и журналиста Джамаля Хашогги. 2 октября 2018 года он был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции таким кошмарным способом, что иначе, чем работой монстров, это и не назовешь. Даже глазом не моргнув, с ужасающей жестокостью человека лишили жизни лишь потому, что он писал во влиятельной американской газете критические колонки о Саудовской Аравии, наносящие, по мнению представителей саудовской королевской семьи, ущерб имиджу страны. Это настолько раздражало власти в Эр-Рияде, что Хашогги хладнокровно заставили замолчать навеки. 

Последует ли когда-либо искупление за убийство Хашшоги?

Имена тех, кто совершил преступление, известны: все они - представители саудовского государства и его спецслужб. Благодаря тщательным расследованиям ООН, международных СМИ и ЦРУ, удалось выяснить также личность того, кто расчленил тело Хашогги. Известны и имена других лиц, непосредственно причастных к этому политическому убийству. Остается неясным лишь одно: кто был заказчиком?

Райнер Золлих

Райнер Золлих

Все улики ЦРУ, ООН и международных экспертов четко указывают на Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда (или как его часто для сокращения называют - МБС) - наследного принца Саудовской Аравии, который недавно в очередной раз заявил, что не он был заказчиком этого преступления. МБС даже якобы ничего не знал об убийстве, совершенном его собственной секретной службой.

Разумеется, принцип презумпции невиновности действует и в отношении саудовских наследников престола, но эти заверения МБС выглядят крайне сомнительно. Наследный принц до сих пор не выразил ни малейшего желания согласиться на независимое расследование, да и в целом саудовцы не демонстрируют особой открытости. В течение многих месяцев в стране идет закрытый судебный процесс по делу нескольких предполагаемых виновников убийства Хашогги. Международных наблюдателей в зал суда не допускают, так что вплоть до сегодняшнего дня неясно даже, кто является обвиняемым.

Двуликий наследный принц

После убийства Хашогги МБС заслуженно превратился в своего рода изгоя, парию: вряд ли кто-то из международных лидеров отныне захочет публично с ним встретиться - даже Дональд Трамп, несмотря на общие с Саудовской Аравией интересы, довольно сдержанно отнесся к саудовско-иранскому кризису. Однако в самой Саудовской Аравии многие - в особенности представители более молодого поколения - смотрят на МБС совершенно другими глазами.

К нему относятся как к кумиру, связывая с ним большие надежды на будущее, ведь именно наследный принц начал проводить реформы, с благосклонностью принятые и на Западе: женщины получили право водить автомобиль и выезжать за границу без разрешения мужчин, влияние полиции нравов (Комитета содействия добродетели и сопротивления пороку. - Ред.) было ограничено, саудовская молодежь открывает для себя невиданные доселе свободы, в стране проходят гигантские музыкальные фестивали, на которых выступают поп-звезды мирового уровня.

Контекст

По данным турецкой газеты Hürriyet, Мухаммед бен Сальман в беседе с братом отдал указание заставить журналиста The Washington Post "замолчать как можно скорее". (22.11.2018)

Американские сенаторы усилили давление на Белый дом и представили проект закона, запрещающий поставки ряда вооружений Эр-Рияду. (09.02.2019)

Турецкая прокуратура подозревает бывшего старшего советника наследного принца Саудовской Аравии и экс-замглавы спецслужбы страны в организации убийства журналиста Джамаля Хашогги. (05.12.2018)

Возможно, поклонникам и сторонникам МБС неизвестно, что их кумир несет ответственность за пытки, репрессии и (по крайней мере в политическом смысле), как минимум, за одно убийство. Или же они считают эту информацию иностранной пропагандой.

Убийство Хашогги: за чертой дозволенного

Однако грош цена любой социальной открытости и свободе, если в то же время в тюрьмах применяются пытки, в Йемене в результате саудовских бомбардировок гибнут женщины и дети, а политические оппоненты не чувствуют себя в безопасности ни дома, ни за рубежом.

Убийство Хашогги - позор для Саудовской Аравии. Ущерб репутации страны от него больше, чем от любой колонки Джамаля Хашогги. Была пересечена черта, которую нельзя пересекать. Потому это преступление не должно оставаться безнаказанным.

Необходимо также выяснить, какую роль в нем играл наследный принц. Право на это есть не только у невесты Хашогги - в этом должен быть заинтересован весь мир. Иначе будет создан опасный прецедент. Потенциальных подражателей достаточно не только в арабских странах. 

Автор: Райнер Золлих, обозреватель DW 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Максим Филимонов


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Убийство Джамаля Хашогги

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