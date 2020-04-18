Комментарий: Навальный начал играть на поле Путина

20 апреля известный российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о начале общенациональной интернет-кампании "5 шагов". В ней он предлагает потратить часть средств из резервных фондов Центрального банка России на прямые выплаты населению (всего по 50 000 рублей в течении трех месяцев на каждого взрослого гражданина, плюс отдельные деньги на каждого ребенка) и бизнесу, а также на компенсацию оплаты услуг ЖКЖ и части налогов.

Призывы срочно принять программу финансовой помощи населению России звучат со всех сторон, в том числе и от вполне респектабельных либеральных экономистов. В частности, к этому призвала целая группа ведущих экономистов России, подготовивших доклад "Коронакризис-2020". Навальный прямо ссылается на их выводы и предлагаемые им суммы выплат совпадают с теми, которые рекомендовали Сергей Гуриев и Константин Сонин.

Со своей стороны, руководство страны упорно избегает этой темы, пытаясь действовать более консервативно, постепенно и в небольших объемах увеличивая социальную поддержку населения и помощь бизнесу. Так, в своем недавнем выступлении Владимир Путин предложил значительно повысить выплаты безработным. Однако проблемы поддержки всех тех граждан страны, кто не трудоустроен официально, еще не уволен, но уже остался без дохода, и других категорий бедствующего населения все предлагаемые меры никак не решают.

Цейтнот, цугцванг и другие проблемы российской власти

Ситуация в экономике России ухудшается с каждым днем, деньги у сидящих по домам людей заканчиваются, а конца и края эпидемии коронавируса все еще не видно.

Федор Крашенинников

Очевидно, что программу финансовой помощи гражданам рано или поздно придется запускать, и очень хочется верить, что ее уже обсуждают в правительстве. Но время для ее анонса власть уже упустила и теперь ей придется действовать под давлением со стороны несистемной оппозиции.

У руководства страны теперь сразу несколько новых проблем, которые надо решать в ситуации, описываемой двумя немецкими словами - цейтнот и цугцванг, то есть и времени на долгие раздумья у власти нет, и каждое ее ошибочное или просто несвоевременное решение может ухудшить и без того невеселое положение дел.

Какие же это проблемы?

Во-первых, как уже было сказано, деньги гражданам все равно придется выдавать, при чем в ближайшие недели. Но теперь это будет выглядеть как уступка требованиям Навального.

Во-вторых, чтобы затмить заявленную Навальным повестку дня, Путину придется быть или более щедрым, чем его критик, или выплаты будут восприняты населением как недостаточные - денег, как известно, много не бывает. Проблема еще и в том, что Навальный требует выплатить достаточно большие суммы, и если обещать больше, то затраты на программу могут стать вовсе неподъемными.

В-третьих, не очень понятно, как нейтрализовать эту инициативу, которая со всех сторон выглядит притягательно для самых широких слоев населения, да еще и опирается на любимый нашими властями мировой опыт: в своем обращении Навальный прямо ссылается на опыт Германии, США, Канады и других стран. Одно ясно: игнорировать ее точно не получится - и с учетом влияния интернета на настроение общества, и с учетом медийного ресурса самого Навального, чьи последние выступления собирают более миллиона просмотров каждое.

Игра на поле Путина

Можно ли объяснить гражданам России, что денег для них у государства нет, при том, что сами они, несмотря на эпидемию, фактический карантин и экономический кризис, должны исправно оплачивать все приходящие счета и обслуживать кредиты? И ладно бы российское государство все последние годы прибеднялось и демонстрировало гражданам пустые карманы.

Наоборот, пропаганда все время убеждала россиян в том, что дела у их страны идут очень хорошо, денег в государственных фондах много как никогда, и если кому и грозит разорение и нищета, то разве что США с их государственным долгом и странам ЕС, приютившим толпы беженцев.

Все последние недели российские власти бодро информировали граждан о том, как щедро их страна помогает близким и дальним соседям. И как после этого сказать, что для самих граждан денег-то и нет? При всей баснословной мощности путинской машины пропаганды, убедить людей в нецелесообразности выплат им из казны она едва ли сможет.

Олигархам деньги есть, а простым людям - нет?

Проблемы правительства усугубляются еще и тем, что уже обсуждаются размеры помощи крупным компаниям и отраслям экономики. На фоне всех этих цифр со множеством нулей объяснить людям, что для банкиров и олигархов деньги есть, а для них нет, будет крайне сложно, особенно в нынешней ситуации. Нет сомнений, что надо помогать и отраслям экономики, и системообразующим кампаниям, но понять и принять эти меры население сможет только в случае, если государство сначала поможет пережить трудное время тем простым людям, о которых так любит говорить Владимир Путин.

Возможно, впервые за всю свою карьеру Навальный говорит то, что действительно понятно и близко большинству россиян. Оппозиционер начинает игру на поле Владимира Путина, за симпатии его коренного электората, методично вбивая клин между президентом России и теми, кто все еще надеется на него. Чем ответит Владимир Путин, мы узнаем очень скоро.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Коронавирус пришел в Россию Стремительный рост числа заболевших Первые случаи заражения коронавирусом в России были зафиксированы в конце января 2020 года. С тех пор их число, по официальным данным, какое-то время росло сравнительно низкими темпами. Однако начиная с 6 апреля количество новых заболевших в РФ начало ежедневно увеличиваться как минимум на 1000 человек. Прирост за сутки с 15 по 16 апреля составил 3448 случаев.

Коронавирус пришел в Россию Тестирование на коронавирус По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к 16 апреля в стране было проведено 1,61 млн тестов на COVID-19 и выявлено почти 28 тысяч заболевших. Сейчас в РФ зарегистрировано больше 10 видов тестов разной чувствительности от разных производителей. Ждать результата теста на коронавирус приходится от одного до пяти дней, а точность применяемых в РФ тестов составляет 80-90 процентов.

Коронавирус пришел в Россию Эвакуация россиян из Уханя 5 февраля 2020 года Россия эвакуировала 128 своих граждан из китайского города Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавирусной инфекции. Вместе с ними в Тюмень, вблизи которой располагается санаторий "Градостроитель", где вернувшиеся из Китая провели 14 дней на карантине, прибыли 16 граждан СНГ. На фото врачи в защитных костюмах встречают пассажиров этого рейса в аэропорту Тюмени.

Коронавирус пришел в Россию Возвращение в Россию во время пандемии 6 апреля 2020 года после временной приостановки авиасообщения с другими странами "Росавиация" возобновила рейсы по доставке домой россиян, оказавшихся во время пандемии COVID-19 за границей. Граждан РФ вывозили из США, Японии, Италии, Киргизии, Бангладеша, Черногории, Индии и некоторых других стран. Для россиян с неиспользованными билетами иностранных авиакомпаний перелет был платным.

Коронавирус пришел в Россию Визит Путина в больницу в Коммунарке 24 марта 2020 года президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. Как заявил позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин отправился туда неожиданно, "без подготовки вообще". Яркий желтый цвет его защитного костюма врачи позже объяснили тем, что он подошел по размеру.

Коронавирус пришел в Россию Президент на удаленке Во время визита в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке Владимир Путин общался с ее главврачом Денисом Проценко, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. После этого президент России перешел на удаленный режим работы и стал соблюдать "социальную дистанцию". 15 апреля Проценко написал в Facebook, что победил коронавирус и возвращается к полноценной работе.

Коронавирус пришел в Россию Режим самоизоляции Чтобы замедлить скорость распространения коронавируса, 30 марта 2020 года в России для всех граждан был введен режим самоизоляции. Выходить из квартиры можно только в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома). Ездить на работу разрешается, если есть справка от работодателя. Нарушения караются штрафами и административным арестом.

Коронавирус пришел в Россию Въезд в Москву по пропускам Одной из мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Москве, стало введение с 15 апреля 2020 года электронных пропусков для въезда в столицу. В первый день работы пропускной системы на подъездах к городу образовались пробки, а на станциях метро - огромные очереди. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал причиной этих неудобств "недисциплинированность" людей.

Коронавирус пришел в Россию Общественный транспорт Из-за пандемии коронавируса количество пассажиров общественного транспорта в Москве и Санкт-Петербурге заметно уменьшилось. Чтобы сократить риск заражения коронавирусом, поручни вагонов метро регулярно протирают дезинфицирующим раствором.

Коронавирус пришел в Россию Верующие в храмах Несмотря на пандемию коронавируса, многие верующие в России не отказались от посещения храмов. 10 апреля РПЦ призвала православных христиан в праздник Воскресения Господня и весь пасхальный период, продолжающийся 40 дней, молиться дома. Решение о применении этих рекомендаций, однако, должны принимать епархиальные архиереи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

Коронавирус пришел в Россию Рекордный спрос на гречку В условиях пандемии коронавируса многие россияне начали спешно закупать продукты долгого хранения, в первую очередь - макароны, консервы и гречку, являющуюся в стране излюбленным национальным блюдом. Кроме того, из-за коронавируса взлетел спрос на чеснок и имбирь, которые считаются в России народными средствами для укрепления иммунитета.

Коронавирус пришел в Россию Малый бизнес на грани выживания Из-за коронавируса малый и средний бизнес в РФ, как и по всему миру, несет огромные убытки. В условиях пандемии 25 марта Владимир Путин объявил, что компаниям дадут отсрочку на полгода по кредитам и по всем налогам, кроме НДС. Во второй пакет помощи, представленный Путиным 15 апреля, входят финпомощь на зарплаты сотрудникам, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Коронавирус пришел в Россию Дефицит аппаратов ИВЛ Аппараты ИВЛ играют решающую роль в спасении пациентов с тяжелой формой COVID-19. 7 апреля министр промышленности РФ Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным заявил, что они являются в стране "очень дефицитной позицией", но объем их производства наращивается. Неделей ранее Госдеп сообщил, что Россия продала США партию ИВЛ и другого медоборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Коронавирус пришел в Россию Больница в деревне Голохвастово После вспышки коронавируса в Китае в провинции Хубэй за 10 дней была построена новая больница для пациентов с этим диагнозом. В России в середине марта тоже начали строить больницу для пациентов с COVID-19 - в деревне Голохвастово, расположенной в Троицком административном округе Москвы. Планируется, что объект будет сдан уже в мае.

Коронавирус пришел в Россию Работа над вакциной Ученые в России, как и по всему миру, ведут активную работу по исследованию коронавируса и разработке вакцины против него. По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, соответствующие исследования проводятся в стране в семи научных центрах. По словам министра, в ближайшее время должны начаться клинические испытания первых российских вакцин-кандидатов. Автор: Елена Гункель

