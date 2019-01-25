Комментарий: Навальный в поисках "Солидарности"

Навальный пытается оседлать новый социальный протест и стать российским Валенсой. Однако российскому обществу не хватает солидарности для защиты своих прав, считает Иван Преображенский.
Алексей Навальный объявил о создании "стихийного сетевого профсоюза", который будет защищать права бюджетников. Для этого он открывает специальный сайт. Там врачи, учителя и представители других профессий, которым платит государство, смогут жаловаться на несоответствие своих зарплат "майским указам" Владимира Путина. Чего пытается достичь российский оппозиционер?
Алексей Навальный начал новый большой и - как он сам подчеркивает - неполитический проект. Он хочет заставить власть исполнять свои собственные популистские законы, точнее так называемые "майские указы" Владимира Путина, которые тот подписал в 2012 году. В соответствии с ними сотрудники системы образования, здравоохранения и другие бюджетники должны получать не менее средней зарплаты по региону, где они проживают.
В поисках шести миллионов избирателей
Раньше на этой теме пиарились федеральные чиновники, депутаты, Общероссийский народный фронт, наконец, сам Путин. Российская несистемная либеральная оппозиция давно избегала обсуждения социальной повестки дня, концентрируясь на вопросах прав человека, политических или экономических реформах, слишком сложных для понимания рядового избирателя.
Теперь Навальный пытается повернуть оппозиционную избушку лицом к избирателям Владимира Путина, к его неприкосновенному запасу - бюджетникам. По подсчетам самого оппозиционера, речь может идти приблизительно о шести миллионах человек, чьи зарплаты, в соответствии с законодательством, должны быть заметно выше, чем сегодня.
Оппозиционер называет это борьбой за трудовые права граждан и "стихийным профсоюзом". Очевидно, что это обычная популистская борьба за симпатии потенциальных избирателей и за их голоса. Популистская уже потому, что не только у нынешнего правительства, но и у оппозиции нет идей о том, где взять деньги на выполнение нереалистичных "майских указов" Путина.
Инфраструктура протеста
Какие цели еще может преследовать Алексей Навальный помимо привлечения симпатий избирателей? Самый простой ответ - реальное повышение зарплат, которое бы перевело значительную часть населения из разряда малоимущих в низший средний класс. То есть и тут речь - про избирателей: превращение их в людей с другим уровнем достатка, что могло бы изменить их политические предпочтения, превратить из избирателей Путина в сторонников Навального.
Еще одна возможная цель - усиление инфраструктуры протеста. По словам оппозиционера, на его "профсоюз", куда люди смогут жаловаться на свои низкие зарплаты, будет работать целая "армия юристов", явно не только из его ФБК, но и новых для оппозиции людей. Поддержку также будут оказывать немногочисленные, но все же существующие в России настоящие профсоюзы, действительно независимые от власти в отличие от официозной Федерации независимых профсоюзов. Это будут сразу две новые структуры в инфраструктуре поддержки Навального, вдобавок к ранее созданным под президентские выборы, но не распущенным региональным штабам.
Причем, эта инфраструктура будет работать над увеличением влияния Навального не столько на федеральные власти, сколько на региональных начальников. Парадоксальным образом губернаторам, на которых за те же "майские указы" давит федеральный центр, со временем придется взаимодействовать с Навальным, чтобы из-за него у них не возникли проблемы с Кремлем. Разумеется, если Кремль не откажется вообще от исполнения "майских указов". Но и тогда это успех. Ведь Навальному удастся выбить из рук Путина популизм, один из его любимых политических инструментов.
Русский Валенса?
В целом получается, что Навальный делает заявку на создание российского аналога "Солидарности" - знаменитого польского профсоюза, который в итоге отобрал власть у местных коммунистов. Если идея удачно реализуется, сам российский оппозиционер явно рассчитывает стать условным "Лехом Валенсой" - электриком, занявшим в итоге пост главы государства.
На фоне прогнозируемого в 2019 году резкого роста протестных настроений это явно неплохая идея. Навальный пытается оседлать социальное недовольство, канализировав его себе в поддержку еще до того, как оно вылилось на улицы.
Недостаток солидарности
У этого яркого в целом плана есть только один недостаток - это недостаток солидарности. В число приоритетных ценностей россиян она не входит. Ведь идея всей программы в том, чтобы люди сами, сетевым образом начали бороться за справедливые зарплаты. Причем справедливые зарплаты не только для себя. Учителя из Ухты должны солидарно поддерживать врачей из Владивостока, которым, в свою очередь, необходимо проникнуться проблемами профессоров из московских вузов и поддержать их "справедливые требования".
Возможен ли такой уровень солидарности в современном российском обществе? Думается, что нет - и это главное препятствие для нового проекта Навального. "Стихийный профсоюз" наверняка будет жить и работать. Но Навальному вряд ли стоит рассчитывать на поддержку его идей шестью миллионами бюджетников. По крайней мере, сразу. На разъяснительную работу и создание настоящей "Солидарности", нужны, как это было в Польше, десятилетия.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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