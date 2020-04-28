 Комментарий: Меры борьбы с COVID-19 все больше тревожат немцев | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 02.05.2020

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Германия

Комментарий: Меры борьбы с COVID-19 все больше тревожат немцев

Жители Германии несколько недель соблюдали социальную дистанцию ради борьбы с коронавирусом. Но все больше людей недовольны ограничениями, и это грозит опасными последствиями, считает Мартин Муно.

Прохожие на одной из улиц в пешеходной зоне в Дортмунде

Не успели в ФРГ вновь открыться первые магазины, как торговые улицы многих немецких городов оказались заполнены пешеходами

Пока во многих странах действует строжайший запрет на выход из дома, а в Нью-Йорке предусмотрительно роют могилы для массовых захоронений, Германия, как казалось, на удивление хорошо проходит через пандемию.

Конечно, здесь тоже продолжает распространяться вирус, здесь тоже есть погибшие, а сотни тысяч человек теряют работу и доходы. Но по сравнению с другими странами в Германии до сих пор все неплохо: ограничительные меры сравнительно мягкие, уровень смертности низкий. А в обществе до сих пор царил поразительный консенсус относительно того, что для борьбы с вирусом всем нужно придерживаться стратегии социального дистанцирования - пусть она и требовала от многих людей определенных жертв.

Ностальгия по "нормальности" до коронавируса

Критика действующих карантинных мер в стране порой звучит очень забавно. Например, когда театральный режиссер Франк Касторф (Frank Castorf) публично заявляет, что не хочет, чтобы "госпожа Меркель со скорбным лицом говорила мне, что я должен мыть руки". Зачастую эта критика вполне понятна - скажем, когда родители маленьких детей жаждут срочного открытия детских садов и игровых площадок. Но порой становится омерзительно, к примеру, когда становится известно, что самый известный вирусолог Германии Кристиан Дростен (Christian Drosten) получает угрозы.

Мартин Муно, обозреватель Deutsche Welle

Мартин Муно

Конечно, все мы хотим, чтобы все вернулось к тому состоянию, как было до пандемии. Сейчас это повсеместно называют "нормальным" положением вещей. Но и тогда была проблема изменения климата, беженцы тонули в Средиземном море, а туроператоры банкротились. И Дональд Трамп сейчас не впервые произносит какую-то чепуху. Нет, мир был вовсе не в порядке. Но можно было навещать родственников, выбирать напиток на свой вкус в баре, обнимать друзей. Католики могли посещать воскресную службу, а мусульмане вместе соблюдать пост в Рамадан.

Но чувство ностальгии сейчас не помогает. "Нормальность", о которой так много говорится, наступит еще нескоро. Если поначалу локдаун был лишь подобием смены декораций, то теперь мы осознали, что находимся в самом начале туннеля, свет в конце которого еще не виден. И неудивительно, что в такой ситуации люди высказывают недовольство.

Необходимая дискуссия о карантинных мерах

Объяснимо и растущее смятение населения: так маски помогают или нет? Высказаться на эту тему успели, похоже, все немецкие политики, а компетентный в этих вопросах Институт имени Роберта Коха странным образом успел поменять свою точку зрения. К тому же в каждом регионе Германии - свои предписания для жителей, что тоже не повышает авторитет властей и экспертов в глазах населения.

Разумеется, введены невиданные доселе ограничения. Они затрагивают наши конституционные права. Нужно тщательно взвешивать, что приемлемо, а что нет. Ярким примером этого являются дебаты вокруг мобильного приложения для отслеживания, с кем контактировали инфицированные коронавирусом - о том, какие данные нужно собирать, где и как долго они должны храниться. И да, должна быть общественная дискуссия о том, какие ограничения и с какого момента могут быть отменены - даже если Ангела Меркель (Angela Merkel) так не считает.

Спасение жизней и личная свобода

С другой стороны, часто в этих дискуссиях на второй план отходит самое важное: а именно, что вирус невероятно опасен для здоровья и жизни - несмотря на то, что есть и случаи мягкого протекания болезни. Если мы сейчас откажемся от политики "сглаживания кривой роста" числа инфицированных, то рискуем получить неограниченное распространение вируса и миллионы смертей. Это обстоятельство должно быть бесспорным, но все чаще подвергается сомнению или недооценивается.

Временное ограничение наших личных свобод в пользу здоровья и жизни людей - это выбор, который все мы вынуждены делать, будь вы канцлер или кассир в магазине. При этом несущественно, разрешат первыми открыться автомобильным салонам или мебельным магазинам. И речь не о том, чтобы демонстрировать, какой ты крутой, осознанно нарушая требование соблюдать дистанцию между людьми.

Речь о двух вещах: во-первых, чтобы все без исключения правила вырабатывались в рамках демократических процессов - как результат открытых и прозрачных дискуссий и поисков решений. А во-вторых, речь о нашем понимании свободы. Свобода лишь отчасти означает делать то, что хочется. Ближе к истине тут был философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель (Georg Friedrich Wilhelm Hegel): свобода значит в имеющихся условиях делать рациональный выбор. В таких чрезвычайных обстоятельствах, как сейчас, это может означать - просто принять ограничения.

Автор: Мартин Муно, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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