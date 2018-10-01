Комментарий: Меркель уже не сможет уйти тогда, когда сама захочет

Вымученная улыбка для протокольного фото рукопожатия - это все, чего удостоился от Ангелы Меркель (Angela Merkel) турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по завершении совместной пресс-конференции в минувшую пятницу, 28 сентября. Предшествовавший этому 30-минутный подход к прессе канцлер провела блестяще. Она четко обозначила темы, по которым между Берлином и Анкарой существуют глубокие разногласия. И она не разыгрывала дружеские отношения там, где в действительности никакой дружбы нет.

Можно сказать, что перед нами предстала "старая" Ангела Меркель - та, что решает сложные вопросы внешней политики, руководствуясь интересами, а не эмоциями. Глава правительства, которая может верно оценить ситуацию и не даст обвести себя вокруг пальца - не важно, насколько силен и воинственно настроен ее оппонент.

Как бы тяжело ни дался Меркель прием Эрдогана, успех наверняка согрел ей душу. Особенно на фоне того, что всего тремя днями ранее в Германии вовсю обсуждали грядущий "закат" карьеры канцлера. Многие наблюдатели предсказывали окончание эры Меркель, причиной чего стала череда неприятных событий в политической жизни канцлера, которые глава немецкого правительства, будь ее воля, с удовольствием вычеркнула бы из памяти.

Меркель теряет контроль над ситуацией

Последние дни сентября 2018 года - и в этом нет никаких сомнений - стали поворотными в жизни Ангелы Меркель. Их канцлер Германии наверняка запомнит надолго. Началось все с того, что 24 сентября ей пришлось признать ошибки в деле главы Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen). А признание ошибок ну никак не соответствует сложившемуся образу Меркель, от которой все неприятности отскакивают как от стены.

Фридель Таубе

Сначала Меркель и ее партнеры по "большой коалиции" - ХДС, ХСС и СДПГ - отправили проштрафившегося главу немецкой спецслужбы Масена в отставку, "наказав" его назначением на более высокооплачиваемый пост. А после резкой критики и протестов населения пересмотрели свое решение, переведя его на специально созданную должность в министерстве внутренних дел - при полном сохранении зарплаты.

И как Меркель объяснила эти метания? Она слишком руководствовалась потребностями министерства внутренних дел - вместо того, чтобы задуматься об истинных интересах граждан, заявила канцлер и произнесла ключевую фразу, удивившую многих: "Я очень об этом сожалею".

Такое явное признание ошибки совсем не характерно для Ангелы Меркель и свидетельствует об одном: история с главой немецкой спецслужбы полностью вышла из-под ее контроля. Интуиция, позволявшая канцлеру на протяжении предшествующих 13 лет безошибочно оценивать критичные ситуации, на этот раз ее подвела. Да, порой признание ошибки в жестком мире политики может быть расценено как признак силы. Но не в этом случае. Для этого Меркель, что называется, поздно спохватилась. В ее случае признание ошибки стало признаком не силы, а слабости.

Вопрос о доверии внутри парламентскойфракции

Пока журналисты и комментаторы обсуждали, как расценивать внезапное раскаяние канцлера, на Меркель надвигалось следующее испытание. Причем, с абсолютно неожиданной стороны: впервые за 40 лет в борьбу за пост главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге вступили сразу несколько кандидатов. Соперником многолетнего главы фракции и близкого соратника Ангелы Меркель Фолькера Каудера (Volker Kauder) выступил малоизвестный общественности Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus). И, ко всеобщему удивлению, выиграл голосование - несмотря на то, что в преддверии выборов за кандидатуру Каудера усиленно агитировала сама Меркель. Так, второй раз в течение 24 часов канцлеру Германии пришлось публично признать поражение.

И это поражение очень болезненно для Меркель. Не только потому, что с уходом Каудера ушел председатель фракции, обеспечивавший парламентскую поддержку линии канцлера. Гораздо хуже то, что она лишилась поддержки в собственных рядах. Как может управлять страной глава правительства, которая не способна склонить к единству своих - казалось бы - единомышленников? Тем не менее требование оппозиционных либералов поставить на голосование в парламенте вопрос о доверии самой себе, Меркель отвергла.

Конец самостоятельной политике канцлера?

А что будет, если в безусловной поддержке ей откажет не только фракция, но и большинство членов партии? В начале декабря в Гамбурге должен пройти партийный съезд ХДС на котором Меркель, как ожидается, выставит свою кандидатуру на должность главы партии.

Это голосование может стать судьбоносным для канцлера. В конце концов, именно Меркель неоднократно подчеркивала, что партийное председательство и должность главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках.

Если члены партии преподадут ей очередной урок (в виде низкого процента голосов. - Ред.) или - что пока кажется немыслимым, но все же - если Меркель проиграет эти выборы, то она попросту не сможет остаться на посту канцлера.

Какой вывод можно сделать по итогам этих турбулентных для Ангелы Меркель дней? То, что закат ее карьеры в роли канцлера не за горами, думается, ей стало понятно уже после истории с Масеном. Но если в тот момент она еще рассчитывала, что сможет самостоятельно определить время и формат своего ухода, то сейчас, похоже, наступило прозрение. Обычно столько независимая в своих действиях и решениях канцлер, судя по всему, уже не властна над временем, отведенным ей на посту главы немецкого правительства.

Во внешней политике, как показал визит Эрдогана, Меркель, может быть, еще и держит ситуацию под контролем. Но она больше не может закрывать глаза на призывы к обновлению, доносящиеся из рядов ее собственной партии.

Автор: Фридель Таубе, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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