Комментарий: Меркель останется канцлером

Обычно мировую общественность мало интересует или вообще не интересует, кто является председателем одной из немецких партий. Во время этих выборов все было иначе. Крупнейшие издания, такие как New York Times, активнее писали в прошедшие дни о партийном съезде Христианско-демократического союза (ХДС), чем о похоронах бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Международные телеканалы переключились в режим экстренных выпусков, когда стало ясно, кто возглавит ХДС. У причины такого внимания есть имя: Ангела Меркель (Angela Merkel).

Канцлер Германии является для многих людей важнейшим мировым политиком. В мире, где бесчинствуют такие мачо как Путин, Трамп или Эрдоган, многие считают ее голосом разума, последним бастионом сбалансированности во времена разобщенности и опасно крепнущего национализма.

Инес Поль

В то же время, в собственной стране блеск Меркель поблек. На земельных выборах поражения следовали одно за другим, и голоса критиков внутри собственной партии стали столь громкими, что Ангеле Меркель не оставалось ничего другого, как освободить пост председателя.

После этого события в конце октября началась борьба за право стать ее преемником. Даже учитывая, что срок полномочий канцлера истекает только через два с половиной года, было ясно, что она не сможет править далее, если партия выберет своей главой одного из ее явных противников.

Поздняя месть обиженного мужчины

И это почти произошло. Лишь во втором туре выборов, и там, недобрав всего 35 голосов из 999 поданных, потерпел поражение Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Мужчина, которого Меркель 8 лет назад вытеснила из политики. Тот почуял возможность для запоздалой мести. Поддержанный всеми теми мужчинами, которых Меркель за время своей долгой карьеры обидела, затормозила и которых политически уничтожила.

Итог - крайне незначительный отрыв победителя в результате этого длинного, напряженного дня, который начался с очень эмоциональной речи Ангелы Меркель. В конце концов одержала победу Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Вместе с этим выбором в пользу фаворитки Меркель съезд в конечном итоге проголосовал также за то, что канцлер сможет доработать до конца своего последнего срока, в случае, если Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партнер ХДС/ХСС по коалиции, не решится на досрочный выход из нее.

Германия останется надежным внешнеполитическим партнером

С точки зрения внешней политики Германия останется надежным партнером, крупнейшая экономика Европы останется стабильной, главные векторы правительства едва ли изменятся. С точки зрения внутренней политики будет увлекательно наблюдать, получится ли Крамп-Карренбауэр излечить душу партии, объединить разные лагеря и дать ее собственной партии почувствовать подъем, в котором в срочном порядке нуждается не только ХДС, но и, в конце концов, вся Германия. Чтобы во время следующих выборов, после, вероятно, 16 лет правления Меркель, не сломаться от перенапряжения.

По сути, речь пойдет о том, удастся ли Крамп-Карренбауэр освободиться от опеки ее покровительницы и предшественницы, пойти собственным курсом, набраться международного опыта, который в дальнейшем сделает ее наиболее убедительным кандидатом в канцлеры.

Все это - вопросы будущего. Но пока же факт в том, что у ХДС во главе не одна женщина, а две.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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