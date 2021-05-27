 Комментарий: Лукашенко заставил Киев дистанцироваться от Минска | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 31.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Лукашенко заставил Киев дистанцироваться от Минска

Украина, введя санкции против Беларуси после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, сделала свой цивилизационный выбор, считает Сергей Руденко.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский пожимают друг другу руки

Еще пару лет назад Александр Лукашенко и Владимир Зеленский пожимали друг другу руки

Украина присоединилась к европейским странам, которые в ответ на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича закрыли свое небо для Беларуси. Киев прекратил авиасообщение с Минском, запретив при этом транзит для авиалайнеров, зарегистрированных в Беларуси. Кроме этого, украинцы временно отказалась от импорта белорусской электроэнергии.

До сих пор, несмотря на жесткое подавление протестов в соседней стране, официальный Киев воздерживался от резких действий в отношении Минска. Но инцидент с самолетом заставил команду Зеленского сделать цивилизационный выбор, который можно сформулировать очень просто: "Прочь от Минска".

Лукашенко пошел на конфронтацию с украинским руководством

Уверен, что если бы еще год назад кто-то сказал Лукашенко, что в сентябре 2020 года некогда дружественная для Беларуси Украина не признает его президентские полномочия, то он никогда бы в это не поверил. Александр Григорьевич, публично бравируя своими украинскими корнями, был убежден: ничто и никогда не испортит его отношений с Киевом. Особенно в условиях, когда Минск стал местом проведения переговоров по будущему Донбасса, а белорусские власти официально не признали принадлежность Крыма России. К слову, в свое время Лукашенко предлагал европейцам себя в роли посредника в конфликте на востоке Украины. О чем публично рассказывал экс-премьер Польши Дональд Туск.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Надо сказать, что Беларусь была и остается и очень важным торговым партнером для Украины. В 2019 году двусторонний товарооборот составлял 5,8 млрд долларов, в 2020-м он сократился до 4,2 млрд. Без хороших личных контактов между лидерами стран этого результата, конечно же, не было бы. Лукашенко дружил со всеми без исключения президентами Украины начиная с Леонида Кучмы, устраивая с ними экономические форумы в Гомеле, Чернигове и Житомире. Год назад президент Беларуси также тепло отзывался и о Владимире Зеленском, пообещав тому передать задержанных в Минске россиян, которых тогдашний глава КГБ Беларуси уверенно называл бойцами ЧВК Вагнера.

Но вместо выполнения обещанного Лукашенко пошел на конфронтацию с украинским руководством. После массовых акций протеста, прокатившихся по Беларуси после президентских выборов, Лукашенко заявил о вмешательстве Украины во внутренние дела страны. Вслед за Сергеем Лавровым он озвучил информацию о 200 украинских "экстремистах", которые якобы готовили беспорядки в Беларуси.

Украина же, как и многие страны мира, не признала президентские полномочия Лукашенко. Теперь же белорусская пропаганда раскручивает историю о якобы участии Романа Протасевича в конфликте в Донбассе в составе украинского полка "Азов". Такими темпами экс-главреда Telegram-канала NEXTA скоро вынудят сознаться и в том, что акции протеста в Беларуси он организовывал по заданию Киева.

Прочь от Беларуси

Принудительная посадка самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича не оставили Украине иного выбора - вслед за европейскими странами она ввела санкции против Беларуси. В ответ на воздушную блокаду и отказ Киева от импорта белорусской электроэнергии Минск ограничил импорт ряда украинских товаров. И это, похоже, только начало большой торговой войны между странами-соседями. Эксперты уже не исключают, что Беларусь может отказаться от экспорта в Украину бензина марки А-95 (а это - половина украинского рынка для этой марки). Белорусы, конечно же, эту информацию не подтверждают, хотя украинцам надо быть готовым ко всему.

Мог ли в нынешней ситуации Киев поступить иначе с Беларусью? Конечно, нет. Потому что дерзкие действия Лукашенко в случае с самолетом - это вызов всему миру, в том числе и Украине, граждане которой в любой момент могут стать жертвами похожих ситуаций. Учитывая отношения Минска и Москвы, транзит через воздушное пространство Беларуси становится опасным прежде всего для тех, кто воевал в Донбассе. Ведь то, что в соседнем государстве ФСБ России хозяйничает как у себя дома, украинцы прекрасно знают.

В феврале 2017 года в Минске задержали (правда, ненадолго) известного украинского поэта Сергея Жадана, который, оказывается, был в розыске РФ за причастность к террористической организации. Через полгода после этого в Беларуси похитили 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба, который приехал на встречу со знакомой из России, с которой познакомился в соцсети. Его осудили в РФ на шесть лет колонии якобы за подстрекательство к совершению теракта. Позже парня обменяли на задержанных в Украине российских агентов.

Поэтому украинские санкции против Беларуси - это не только демонстрация Киевом солидарности с европейскими партнерами. Это еще и попытка дистанцироваться от страны, которая все больше попадает в зависимость от России. В том числе - и в военную. И дальнейшая дружба с Беларусью, в конечном счете, может очень дорого обойтись самой Украине. В этой связи очень опасным представляется сценарий появления российских войск на белорусско-украинской границе. Особенно в условиях, когда Москва контролирует часть Донбасса и аннексированный Крым.

Минск больше не подходит для переговоров по Донбассу

Сегодня для Украины один главных вопросов  - что дальше делать с Минском как с политической площадкой для переговоров по Донбассу. Да, в условиях пандемии коронавируса они почти полностью переместились в ZOOM. Но бесспорным является тот факт, что минский процесс умер.

Точнее - для переговоров больше не подходит сам город, который теперь находится в стране, попавшей в международную изоляцию. Белорусская столица как место проведения переговоров по-прежнему выгодна только России, привозящей на заседания ТКГ представителей псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР", которых, уверен, не хотели бы видеть ни в одной европейской столице.

Нынешняя ситуация - хороший повод для Украины настаивать на смене места проведения переговоров по Донбассу, которое все больше переходит под контроль России. Хотя сегодня Киев вполне может бы и сам выступить в роли посредника в конфликте между Беларусью и Европой.Если, конечно, сам Лукашенко согласиться на это.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Самолеты облетают Беларусь - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Облетая Беларусь. Чего добился Лукашенко, посадив Протасевича

    После перехвата белорусскими ВВС рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту европейские авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Сергей Елкин о последствиях действий Лукашенко.

  • Путин держит на поводке пса Лукашенко - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко - лучший друг, или Почему Путин виноват в задержании Протасевича

    Вынужденная посадка рейса Ryanair в Минске была совершена с ведома президента России, считают политики в Германии. А может, Путин просто недоглядел за Лукашенко? Версия Сергея Елкина.

  • Лукашенко и Путин - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко и Путин: смотрюсь в тебя, как в зеркало

    В Беларуси принудительно посадили самолет, чтобы задержать экс-главреда Nexta Романа Протасевича. Александр Лукашенко и Владимир Путин соревнуются в подавлении несогласных, считает Сергей Елкин.

  • Worüber sprachen Putin und Lukaschenko bei ihrem Treffen in Sotschi.

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Путин и Лукашенко в Clubhouse? Ну почти!

    Совместное катание на лыжах в Сочи, похоже, главный публичный итог встречи президента России Путина и белорусского правителя Лукашенко. Что не увидели телезрители, узнал Сергей Елкин.

  • Лукашенко о протестах в Беларуси. Диагноз в одной картинке. Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко о протестах в Беларуси. Диагноз в одной картинке

    Правитель Беларуси в речи с трибуны Всебелорусского народного собрания назвал протесты в стране "мятежом по принципу блицкрига". У Лукашенко в глазах пестрит, считает Сергей Елкин.

  • Трам стоит с плакатом в руках На самом деле победил я, а сзади Лукашенко говорит, что он

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему

    Президент США Трамп и белорусский правитель Лукашенко утверждают, что победили на выборах главы государства в своих странах. Сергей Елкин - о существенном различии между ними.

  • Лукашенко в форме спецназовца, в маске и с булавой

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Протесты в Беларуси: реакция Лукашенко на требования уйти в отставку

    Белорусский правитель в ответ на требования об отставке закручивает спираль насилия против участников акций протеста. Сергей Елкин о новом образе Александра Лукашенко.

  • Тихановская, Лукашенко и Путин как Кролик, Виннипух и Пятачок

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко между Путиным и Тихановской

    Александр Лукашенко, похоже, не видит выхода из политического кризиса в Беларуси. Карикатурист Сергей Елкин о двух огнях, между которыми оказался белорусский правитель.

  • Лукашенко сидит за столом, с другой стороны которого на коленях и с руками за спиной стоит оппозиционер, положив голову на стол

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко в СИЗО: новый формат переговоров с оппозицией

    Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют Сергею Елкину иллюзий на счет того, какой язык предпочитает правитель.

  • Лукашенко, из ноздрей которого свисают резиновые дубинки

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Подавление протестов в Беларуси: метаморфозы Александра Лукашенко

    Жесткое подавление мирных протестов в Беларуси против фальсификации итогов выборов президента - единственный ответ, который знает Александр Лукашенко. Сергей Елкин предупреждает его о метаморфозах.

  • Омоновцы с дубинками вокруг Лукашенко, который положил руку на конституцию и принимает присягу

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Как прошла тайная инаугурация Лукашенко

    В Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко: о ней не было объявлено заранее, ее не показывали в прямом эфире по ТВ. Сергей Елкин о немногих приглашенных на нее гостях.

  • Лукашенко на фоне шлагбаума и надписи Граница закрыта

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Закрытие границ как образ мышления Александра Лукашенко

    Александр Лукашенко объявил о намерении закрыть границы Беларуси с Литвой и Польшей. Что конкретно он имел в виду, осталось неясно. Но запреты - это образ его мышления, указывает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Итоги переговоров Путина и Лукашенко: танго и cash

    Желание денег, любви и поддержки, судя по всему, заставило Александра Лукашенко принимать перед Владимиром Путиным в Сочи самые причудливые позы. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Задержание Колесниковой на границе - проблема для Лукашенко?

    Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, по сообщениям СМИ, порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из страны. Для кого это проблема, знает Сергей Елкин.

  • Лукашенко идет с автоматом без магазина, а магазин - в другую сторону с бело-красно-белым флагом

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему автомат Лукашенко был без рожка с патронами

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар протестов прилетел в резиденцию в Минске с автоматом - но без магазина. Карикатурист Сергей Елкин о причине "диверсии".

  • Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему Лукашенко не нравятся исторические символы Беларуси

    Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Забастовки в Беларуси: как Лукашенко встретили на заводе

    Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков?

    Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Обращение Тихановской: что осталось за кадром

    Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. А в интернете появилось видео. На нем она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко

    После объявления официальных итогов выборов президента тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста. Их жестко разогнал ОМОН. Сергей Елкин о методах борьбы Лукашенко с несогласными.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Чем выдали себя "вагнеровцы" в Беларуси

    По сообщениям из Минска, задержанные в Беларуси "боевики" вели себя нетипично для российских туристов. Сергей Елкин знает, что для президента Лукашенко послужило главным аргументом в пользу их ареста.

  • Kariktur Sergey Elkin | Thema: Lukaschenkos Rede über Vorzüge von Weißrussland

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Кто и почему завидует белорусам? Спроси Лукашенко!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в речи ко Дню независимости страны заявил: россияне и украинцы завидуют спокойной жизни белорусов. Позавидовал ей, похоже, и Сергей Елкин.

  • Лукашенко прячется в кустах, а Путин с горки кричит, чтобы тот шел сдаваться

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Поставки нефти из России в Беларусь: как Путин заманивает Лукашенко

    Россия прекратила подачу нефти в Беларусь с начала 2020 года. Контракты на дальнейшие поставки еще не заключены. Сергей Елкин о новом раунде торгов Путина и Лукашенко.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:06

Какими должны быть новые санкции ЕС против режима Лукашенко

Аудио- и видеофайлы по теме

Лукашенко объявляет террор. Поправки из сказки. Песня китобоев – "Заповедник", выпуск 172  

Российские политологи: Для Путина Лукашенко и токсичен, и необходим  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Новый фильм Nexta о схемах режима Лукашенко посмотрели более 1 млн человек  

Родители Протасевича просят ЕС и США оказать поддержку в его освобождении  

"Толстая липа" - немецкий памятник природы (фото)  