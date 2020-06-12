Комментарий: Круговая порука помогает принуждению к голосованию в России

В последние годы перед каждыми российскими выборами то и дело поступают "сигналы с мест" о принуждении к участию в голосовании. По ощущениям, голосование по поправкам в конституцию в этом смысле бьет все рекорды, потому что таких сообщений - просто вал. К процессу самым активным образом подключилась Москва, которая на предыдущих выборах в этом смысле считалась относительно благополучным регионом.

Задействован весь арсенал принуждения

И мои коллеги из других СМИ, и я сам получаем много жалоб на то, что ссылающееся на власти начальство навязывает участие в голосовании, используя при этом весь арсенал средств: от нижайших просьб до прямых угроз. Происходит такое не только в бюджетных организациях, но и в частных.

Александр Плющев

Более того, вовлеченными оказываются люди, которые с понуждающими к голосованию по работе вообще никак не соприкасаются: в деле, как это часто бывает, учителя, которым поручается обработать родителей, социальные работники, словно коршуны кружащие над пенсионерами, и даже какие-то фитнес-тренеры, рассылающие заискивающие просьбы своим клиентам.

В Центризбиркоме разводят руками и говорят, что большинство сообщений о принуждении к голосованию не находят подтверждения, что это кем-то выдуманные фейки. Но не будем забывать, что это ровно те же чиновники, которые буквально полгода назад без всякого смущения признавали мертвыми душами стопроцентно живых людей, поставивших подпись за оппозиционного кандидата. Впрочем, "фейки" эти столь многочисленны и разнообразны, что трудно представить себе масштабы фабрики, которая бы в надежде дискредитировать рсосийские власти столь изобретательно генерировала бы их в таких количествах и вариантах.

Подключение Москвы

С другой стороны, полноценными жалобами большинство из них признать трудно: люди боятся называть свое имя, предприятие, структуру, номер школы или поликлиники, фамилии начальников. Можете сами в этом убедиться с помощью проекта "Карта нарушений", который централизованно принимает такие обращения. Это уже стандартная картина для российского волеизъявления, но есть и особенности.

Если посмотреть на Единый день голосования 9 сентября 2018 года, то на портале вы с большим трудом найдете жалобы, связанные с принуждением к участию в выборах, поданные из Москвы. До голосования по поправкам в конституцию еще без малого три недели, однако там уже десятки московских жалоб.

Виной тому электронное голосование, эксперимент с которым будет проводиться 1 июля в Москве. Именно с ним связано большинство обращений: московские чиновники делают все возможное, чтобы на дистанционное голосование по поправкам зарегистрировалось как можно больше людей, и их на момент написания этой колонки зарегистрировалось уже около полумиллиона.

Надежда на молодежь

Нетрудно представить, как будут выглядеть оправдания тех случаев, отрицать которые будет невозможно вследствие их очевидности, хотя у нас и такое практикуется. Дескать, московские чиновники в условиях продолжающейся эпидемии заботилось о горожанах и просили подведомственным организациям напомнить о дистанционном способе волеизъявления, а те, как обычно, перестарались.

Однако те, кто жалуются, часто упоминают прямые указания департаментов и префектур и даже называют фамилии чиновников, от которых приходили "настоятельные просьбы" зарегистрироваться и передать списки. Но дать им ход сложно, поскольку, повторюсь, в подавляющем большинстве жалобы эти анонимны. Примеры, когда жалующиеся на принуждение к голосованию открыто рассказывают об этом, по-прежнему единичны.

Среди них - учитель средней московской школы Арман Туганбаев, написавший в Facebook о том, как тем, кто не зарегистрируется, обещают некие проблемы. В широкой публичности преподаватель видит как раз защиту таких как он. Туганбаев - представитель совсем нового поколения, того, чья сознательная жизнь почти целиком прошла при Путине. Старшие, как правило, более осторожны: в своих обращениях, в том числе и мне, они практически поголовно просят не публиковать даже их интернет-ники и названия учреждений - "чтобы не вычислили".

Круговая порука

У москвичей, которые с таким явлением сталкиваются, по сути, впервые, страх не единственный мотив "не выступать": кто-то не хочет испортить отношения с сослуживцами, которые не любят выскочек, кто-то не хочет обидеть социального работника, который относится со всей душой, кто-то боится подставить под скандал в общем-то хорошее начальство, которое само попало в неудобную ситуацию. Тем более, что голосование-то какое-то условное - не референдум, да и не выборы, все уже давно принято, ритуал, да и только, стоит ли из-за него копья ломать?

Но ведь это и есть самая настоящая круговая порука. Пока избиратели готовы обменять одну из своих свобод на отсутствие проблем на работе или сохранение отношений с какими-либо людьми, вряд ли что-либо изменится. В подобном положении вещей есть вина не только тех, кто принуждает, но и тех, кто с этим принуждением легко соглашается: решая вполне сиюминутную задачу, они усложняют жизнь, в том числе и собственным детям.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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