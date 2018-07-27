 Комментарий: Крест на крест - Украина в ожидании единой православной церкви | Авторская колонка Сергея Руденко | DW | 28.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сергей Руденко

Комментарий: Крест на крест - Украина в ожидании единой православной церкви

Начало создания единой православной церкви в Украине не только положит конец расколу в украинском православии, но и ослабит влияние автономного подразделения РПЦ в этой стране, считает Сергей Руденко.

Участники крестного хода в Киеве 27 июля 2018 года

Участники крестного хода в Киеве 27 июля 2018 года

Два шествия в Киеве, посвященные Дню крещения Киевской Руси - Украины, традиционно разделили православных верующих в стране на два лагеря. Первые вышли по призыву Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), вторые стали под знамена Киевского патриархата (УПЦ КП). Но такое разделение, судя по всему, произошло в последний раз. Вселенский собор рассматривает вопрос о предоставлении украинцам права на создание единой автокефальной православной церкви. И не исключено, что уже через год по улицам Киева будет идти единая колонна - Украинской православной Церкви.

В ожидании томоса

28 июля 2018 года украинские православные ждали с особым нетерпением, поскольку президент Петр Порошенко не единожды заявлял: в этот день Вселенский собор может объявить о создании единой православной церкви в Украине. Правда, этого так и не произошло. Константинопольская церковь и подтвердила намерение восстановить автокефальную украинскую церковь, но когда именно это случится, представители вселенского патриарха Варфоломея, прибывшие в Киев, так и не уточнили.

Вопрос о предоставлении Киеву томоса (указа предстоятеля) об автокефалии церкви в Украине, конечно же, политический, а не духовный. Его решение зависит и от позиции Русской православной церкви (РПЦ), которую в украинском государстве представляет УПЦ МП.
А эта православная "армия", насчитывающая более 11 тысяч приходов, 85 епископов, около 10

Сергей Руденко

Сергей Руденко

тысяч священников и более 5000 монахов, по-прежнему подконтрольна Москве. Присутствие на шествии УПЦ МП откровенно пророссийских политиков, издание в Киеве-Печерской лавре накануне 1030-й годовщины крещения Руси альбома с фотографиями Путина и благодарностями в адрес Кремля красноречиво свидетельствуют о тесной связи РПЦ с Московским патриархатом.

Да, в Русской православной церкви говорят о том, что УПЦ МП имеет автономию. Да, православие якобы не имеет границ. Да, прихожанами Московского патриархата в Украине являются сотни тысяч украинцев. Но все это не исключает того, что для Кремля церковь была и остается инструментом влияния на умы граждан соседнего государства. В условиях войны, которую сейчас ведет против Украины Россия, этот инструмент превращается в мощное оружие. Понимание этого обстоятельства вынуждает Киев напоминать вселенскому патриарху и Собору о своем желании иметь единую православную церковь.

Шаг левой

Шествие УПЦ МП по улицам Киева уже давно превратилось в демонстрацию силы. Такой ее пытаются представить бывшие соратники Виктора Януковича, сохраняющие влияние на церковную жизнь и СМИ Украины. Бесчисленные анонсы на телевидении, спецпроекты, телепрограммы, стук посохом по общественному сознанию имеют одну четкую цель - показать украинской власти, что УПЦ МП сильна, как никогда. Особенно если во главе этого шествия идут политики, которых украинцы хотели бы видеть скорее на скамье подсудимых, чем несущими иконы и кресты.

Для бывших представителей Партии регионов борьба за УПЦ МП - это борьба за их политическое будущее. Впереди - президентские и парламентские выборы. Поэтому политики, которые во времена Януковича не особо-то и пеклись о своей душе, теперь готовы бесконечно осенять себя крестом. По иронии судьбы, в Украине тот, кто больше всех ворует, готов о землю разбить собственный лоб, чтобы не только замолить свои грехи, но и продемонстрировать всему миру свой крестик на груди.

Контекст

Президент Порошенко хочет войти в историю Украины. Через 100 лет не вспомнят о конфетах Roshen, а получение автокефалии УПЦ, если это случится, запомнят навсегда, считает Сергей Руденко. (18.04.2018)

Журналист Сергей Руденко о том, кто и как пытается использовать прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата - специально для DW. (29.07.2016)

Верховная рада Украины призвала Вселенского патриарха предоставить самостоятельность Украинской православной церкви. Эксперты считают, что путь к отделению от РПЦ будет долгим. (16.06.2016)

Политические поводыри УПЦ МП ведут очень опасную игру. В стране, которая переживает войну, любое шествие, вызывающее неприятие частью общества, всегда может закончиться трагически. И это прекрасно понимают бывшие соратники Януковича. Их присутствие во главе колонны православных провоцирует украинцев агрессивно относиться к УПЦ МП, что превращает мирное шествие в  провокацию. В нынешних условиях это можно сравнить с факельным походом вокруг АЗС, на которой разлилось топливо. Одно неловкое движение - и вспыхнет огонь.

Что решит единая церковь в Украине?

Вопрос о предоставлении украинцам права на создание единой автокефальной православной церкви, судя по последним событиям, будет решен уже в скором времени. Правда, до конца не совсем понятно, как будет происходить формирование новой церкви - с участием УПЦ МП или без него. Известно, что 10 иерархов Московского патриархата подписали обращение к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви. Но означает ли это, что они готовы пойти в автокефальную церковь, неизвестно.

Начало создания единой церкви в Украине не только положит конец расколу в украинском православии, но и ослабит влияние УПЦ МП в стране. А в перспективе - сведет к минимуму влияние этого автономного подразделения Российской православной церкви в Украине. Что в свою очередь усилит украинское государство, которое пытаются атаковать извне. Единая церковь - вопрос не только настоящего, но и будущего Украины.

В Киеве к единой православной церкви готовы. Готова ли к этому Москва - не так уже и важно. Ведь иного пути у украинского православия нет. По крайней мере, это понимают в Стамбуле и в Киеве.
 

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Океанографический музей в бывшей церкви в Штральзунде

    Новая жизнь немецких церквей

    Океанографический музей

    Монастырь Святой Екатерины в Штральзунде, являющийся образцом северо-германской готики, - один из старейших на побережье Балтийского моря. Он был основан в XIII веке. Сегодня в его стенах на трех уровнях размещается экспозиция Океанографического музея. Это один из примеров того, как в Германии используют помещения бывших церквей, закрывшихся из-за сокращения числа прихожан.

  • Скалолазный центр в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Скалолазный центр

    Высокие потолки и наличие обширного свободного пространства, - что еще нужно для оборудования скалолазного центра! Бывшая церковь Святого Петра в западногерманском Мёнхенгладбахе подошла для этого идеально. Так что теперь преобразованный в скалодром храм божий никогда не пустует.

  • Ресторан и коктейль-бар

    Новая жизнь немецких церквей

    Ресторан и коктейль-бар

    Старинную церковь Мартиникирхе в Билефельде сегодня не узнать. После ремонта ее преобразовали в ресторан и коктейль-бар класса "люкс". От посетителей тут просто нет отбоя. Столик необходимо бронировать за несколько дней до посещения.

  • Концертный зал в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Концертный зал

    Около 17 лет прошло с тех пор, как церковь Мариенкирхе в Нойбранденбурге (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) превратилась в роскошный концертный зал. Он рассчитан на 850 человек. Без малого 16 миллионов евро инвестировано в переоборудование бывшего храма божьего.

  • Жилой дом в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Жилой дом

    А вот новоапостольская церковь в Офтердингине неподалеку от Тюбингена превратилась в жилой дом. Принадлежит он одной супружеской паре. В Германии такой случай - не редкость. Здания многих бывших храмов сегодня используют для жилья, тем более что цены на такую недвижимость не кусаются. Бывает, что опустевшие сакральные строения даже выставляются на аукционы.

  • Библиотека и музей музыкальных инструментов в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Библиотека и музей музыкальных инструментов

    Хорошо сохранившийся монастырь Святого Магнуса, возведенный в баварском Фюссене в период с IX по XVIII века, является примером различных архитектурных стилей, в том числе и итальянского барокко. Это одна из главных местных достопримечательностей. Сегодня в нем располагаются библиотека и музей, где выставлена коллекция лютен и скрипок, изготовленных мастерами Фюссена.

  • Музей монастырской культуры под Падерборном

    Новая жизнь немецких церквей

    Музей монастырской культуры

    Пять с половиной веков насчитывает история Дальхаймского монастыря под Падерборном (Северный Рейн - Вестфалия). За это время он претерпел немало бед и преобразований, но всегда влиял на жизнь города. В 2007 году здесь открылся уникальный Музей монастырской культуры. В числе прочего, посетители могут ознакомиться со старинными рецептами пива и осмотреть хорошо сохранившуюся монастырскую пивоварню.

  • Арт-галерея

    Новая жизнь немецких церквей

    Арт-галерея

    Рафаэль Яблонка - один из самых влиятельных галеристов Германии, Австрии и Швейцарии. В его арт-галереях можно увидеть шедевры мирового изобразительного искусства. Несколько лет назад Яблонка открыл новый филиал, купив для этого "Часовню Бёма". Так называют бывшую церковь Святой Урсулы, возведенную в 1950-е годы по проекту выдающегося немецкого архитектора Готфрида Бёма в городке Хюрт под Кельном.

  • Городской музей в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Музейная экспозиция

    У бывшей монастырской церкви в саксонском Циттау появилась новая перспектива. После реконструкции в здании расположилась экспозиция городского музея, где представлены произведения живописи и старинные надгробные памятники.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 04:24
Now live
04:24 мин

Торфянка: противостояние местных жителей с РПЦ

Контекст

Новая жизнь немецких церквей

В Европе все больше церквей теряют прихожан и поэтому закрываются. Во что превращают в Германии бездействующие храмы? Несколько примеров. (27.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Торфянка: противостояние местных жителей с РПЦ  

"Исаакиевский вопрос" разделил Петербург  

В Париже открылся православный центр РПЦ  

Патриарх и пингвины: история одной встречи в Антарктиде  

Также по теме

Kreuzgang der Ukrainischen orthodoxen Kirche

Комментарий: Крестный ход Петра Порошенко 18.04.2018

Президент Порошенко хочет войти в историю Украины. Через 100 лет не вспомнят о конфетах Roshen, а получение автокефалии УПЦ, если это случится, запомнят навсегда, считает Сергей Руденко.

Самые читаемые сегодня

ЦИК не поддержала референдум о пенсионной реформе в России  

Зюганов о пенсионной реформе: Смута в России - это очень плохо  

Арестован экс-президент Армении Роберт Кочарян  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW