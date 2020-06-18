Комментарий: Кремль не боится реакции ФРГ на убийство чеченца в Берлине

Обозреватель газеты FAZ Бертольд Колер (Berthold Kohler) посвятил свой комментарий обвинению, которое выдвинула Федеральная прокуратура Германии в адрес России после расследования убийства в Берлине в 2019 году гражданина Грузии, чеченца Зелимхана Хангошвили.

"Обвинение - это еще не приговор. Но нужно учитывать, что Федеральная прокуратура Германии не предъявляет необдуманно обвинение, касающееся российского гражданина и правительства РФ. Считается, что Москва отдала приказ убить в Берлине Хангошвили, которого обвиняла в терроризме. И у правительства Германии очевидно больше нет никаких сомнений в том, что в данном случае речь идет о политически мотивированном заказном убийстве.

Бертольд Колер

Тогда это кровавое преступление со всей очевидностью было бы еще одним из примеров того, что Кремль никогда не стеснялся "ликвидировать" на чужой территории неугодных ему лиц. Такими действиями Москва демонстрирует своим врагам, как далеко может дотянуться ее рука. Но это еще и сигнал государствам, на территории которых происходят такие убийства: мы не боимся вашей реакции. После попытки отравления двойного агента Скрипаля в британском Солсбери почти 30 стран выслали 140 российских дипломатов.

Но это, судя по всему, не удержало Москву от того, чтобы заказать очередное убийство, на этот раз на территории Германии. В ответ на это на сегодняшний день Берлин должны были покинуть только два российских дипломата. Известно, что немецкая политика не славится чрезмерной реакцией по отношению к России. Так, лишь спустя пять лет после атаки российских хакеров на немецкий бундестаг канцлер ФРГ обвинила Россию в том, что у нее есть "стратегия ведения гибридной войны".

"Последующих мер", о которых ясно заявил министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) после убийства чеченца в Берлине, нельзя ждать слишком долго. Потому что делать вид, что ничего не происходит, это стало бы немым одобрением всех видов агрессии. Путин где и как только может использует отсутствие единства и сплоченности Запада.

Но разве нам не нужна Россия, чтобы закончить войны на Украине, в Сирии, Ливии, как об этом часто говорят? Москва не заинтересована в долгосрочном урегулировании этих конфликтов. Ее власть на международной политической арене опирается не на умение конструктивно решать проблемы, а на готовность к деструктивным действиям. От этой генеральной линии Кремль не заставишь отказаться с помощью политики умиротворения".

Автор: Бертольд Колер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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