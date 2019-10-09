Комментарий: Крайними будут не только народы Севера

Мосгорсуд, исполнив требование российского Минюста, постановил ликвидировать Центр содействия коренным малочисленным народам Севера. Этой общественной организации не помогло даже то, что она - одна из немногих - сумела ранее избавиться от ярлыка "иностранного агента". "Мемориалу" это не удалось, так что сейчас его просто банкротят, заваливая штрафами. Похоже, власти в своем крестовом походе против гражданского общества не намерены, как многим казалось, останавливаться на тех организациях, которые стали "инфраструктурой" летних массовых протестов в Москве.

Крестовый поход против гражданского общества

Первой реальной жертвой новой кампании репрессий стал "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального. Это политика, - успокаивали себя представители российского гражданского общества. Затем Кремль разгромил свой собственный, а точнее президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека. В Совете сменили руководителя, а наиболее нелояльных правозащитников просто выгнали. Затем органы пришли за "Движением за права человека" Льва Пономарева, приняв решение о ликвидации этой НКО.

Иван Преображенский

Ничего страшного, ведь самой правозащитой заниматься никто не запрещает, - утешали себя оптимисты. По их мнению, это была только месть за московские летние протесты. Сейчас самых буйных "закроют", а остальным разрешат работать дальше, надеялись они. Но власти не дали им отсидеться в башне из слоновой кости.

Репрессивные органы вначале пришли с обыском в пермский "Мемориал", наказав его, очевидно, за приглашение в область иностранных дипломатов, а затем завалили международный "Мемориал" и его правозащитного российского федерального собрата новыми штрафами на миллионы рублей за недостаточно явное размещение на сайтах и страничках в соцсетях ярлыка "иностранный агент".

Но не остановились и на этом, демонстративно ликвидировав Центр содействия коренным малочисленным народам Севера. Не отвело злых духов юстиции ни камлание, ни символическое кормление нерпы, о котором радостно сообщал накануне Первый канал.

Малочисленные народы на то и малочисленные, что не могли быть серьезно представлены в российской оппозиции. Поскольку коренные они именно на Севере (как следует из названия), организация им содействующая вряд ли могла активно помогать московским протестам.

Значит оптимисты-правозащитники все же заблуждаются? Речь не идет о мести. Речь идет об очередной, тщательно спланированной спецоперации, для начала которой московские протесты стали лишь поводом. Не было бы их, Кремль нашел бы другой повод, потому что последовательное сворачивание вначале политических, а теперь и гражданских свобод, необходимо для удержания власти нынешним правящим в России классом.

Три шага к несвободе

В Кремле не лгут, когда говорят, что не интересуются подробностями разгрома правозащитного движения и шире - гражданского общества в целом. Там задали направление движения, а дальше каток катится сам.

Россия размеренно, без серьезных отклонений движется в строго заданном направлении. Первый этап был пройден еще в 2003-2005 годах, когда оппозиция была уничтожена внутри самой "властной вертикали". Федеративное государство превратилось в вертикально интегрированную структуру, все сомневающиеся, вроде премьера Михаила Касьянова или главы президентской администрации Александра Волошина, были удалены или ушли сами. Кремль "построил" губернаторов, перехватил или перекупил у крупного бизнеса партии и отдельных депутатов и согнал всех, кто хотел участвовать в российском государственном проекте развития, в "Единую Россию".

Главным формальным поводом для окончательного разгрома прежней политической системы, в которой возможны были дискуссии, был, как все помнят, Беслан. Борьбе с терроризмом отмена прямых выборов губернаторов не помогла, зато позволила превратить региональных руководителей в послушных администраторов, поднадзорных кремлевской администрации.

Последствия распада "крымского консенсуса"

Следующим этапом была ликвидация политической оппозиции. Она шла постепенно с начала нулевых годов. Но решающими стали протесты 2011-2012 годов и так называемое "болотное дело". Ни одной зарегистрированной, действительно оппозиционной партии после этого не осталось. Не стало даже партий, в целом лояльных, какой была "Справедливая Россия", но готовых пару мест в Госдуме отдать независимым депутатам.

Теперь проходит третий этап. Аналитики бодро еще с прошлого года говорили о распаде "крымского консенсуса" и росте недовольства. Власти это учли и - ради выборов 2021 года в Госдуму и удержания контроля над страной после президентской кампании 2024 года - пустили под репрессивный пресс российское гражданское общество. Причем не по частям и из мести, а системно, целиком, без исключений, включая даже малочисленные коренные народы. Их интересы защитит омбудсмен Москалькова, а НКО больше не нужны.

Какие напрашиваются выводы? Один, по крайней мере, очевиден. Российское общество в целом без страха смотрит, как власть демонтирует общество гражданское. И теперь для того, чтобы отстроить гражданское общество заново, вероятно, придется ждать, пока россияне почувствуют снова в нем необходимость. И уйти на это, вопреки надеждам оптимистов, могут не годы, а десятилетия.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Богатая мама московского лидера единороссов В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Кто правит в Карачаево-Черкессии 21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Как живут цари госкорпораций Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Глава Пенсионного фонда. Миллиардер Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Квартира мамы чиновника Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Картель "повара Путина" Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования "Он вам не Димон" Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест". Автор: Марина Барановская

