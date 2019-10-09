 Комментарий: Крайними будут не только народы Севера | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 08.11.2019

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Мнения

Комментарий: Крайними будут не только народы Севера

После "болотного дела" власти демонтировали политическую оппозицию в РФ. "Московский процесс" стал началом разгрома институтов гражданского общества, считает Иван Преображенский.

На спине человека табличка Иностранный агент

Мосгорсуд, исполнив требование российского Минюста, постановил ликвидировать Центр содействия коренным малочисленным народам Севера. Этой общественной организации не помогло даже то, что она - одна из немногих - сумела ранее избавиться от ярлыка "иностранного агента". "Мемориалу" это не удалось, так что сейчас его просто банкротят, заваливая штрафами. Похоже, власти в своем крестовом походе против гражданского общества не намерены, как многим казалось, останавливаться на тех организациях, которые стали "инфраструктурой" летних массовых протестов в Москве.

Крестовый поход против гражданского общества

Первой реальной жертвой новой кампании репрессий стал "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального. Это политика, - успокаивали себя представители российского гражданского общества. Затем Кремль разгромил свой собственный, а точнее президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека. В Совете сменили руководителя, а наиболее нелояльных правозащитников просто выгнали. Затем органы пришли за "Движением за права человека" Льва Пономарева, приняв решение о ликвидации этой НКО.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Ничего страшного, ведь самой правозащитой заниматься никто не запрещает, - утешали себя оптимисты. По их мнению, это была только месть за московские летние протесты. Сейчас самых буйных "закроют", а остальным разрешат работать дальше, надеялись они. Но власти не дали им отсидеться в башне из слоновой кости.

Репрессивные органы вначале пришли с обыском в пермский "Мемориал", наказав его, очевидно, за приглашение в область иностранных дипломатов, а затем завалили международный "Мемориал" и его правозащитного российского федерального собрата новыми штрафами на миллионы рублей за недостаточно явное размещение на сайтах и страничках в соцсетях ярлыка "иностранный агент".

Но не остановились и на этом, демонстративно ликвидировав Центр содействия коренным малочисленным народам Севера. Не отвело злых духов юстиции ни камлание, ни символическое кормление нерпы, о котором радостно сообщал накануне Первый канал.

Малочисленные народы на то и малочисленные, что не могли быть серьезно представлены в российской оппозиции. Поскольку коренные они именно на Севере (как следует из названия), организация им содействующая вряд ли могла активно помогать московским протестам.

Значит оптимисты-правозащитники все же заблуждаются? Речь не идет о мести. Речь идет об очередной, тщательно спланированной спецоперации, для начала которой московские протесты стали лишь поводом. Не было бы их, Кремль нашел бы другой повод, потому что последовательное сворачивание вначале политических, а теперь и гражданских свобод, необходимо для удержания власти нынешним правящим в России классом.

Три шага к несвободе

В Кремле не лгут, когда говорят, что не интересуются подробностями разгрома правозащитного движения и шире - гражданского общества в целом. Там задали направление движения, а дальше каток катится сам.

Россия размеренно, без серьезных отклонений движется в строго заданном направлении. Первый этап был пройден еще в 2003-2005 годах, когда оппозиция была уничтожена внутри самой "властной вертикали". Федеративное государство превратилось в вертикально интегрированную структуру, все сомневающиеся, вроде премьера Михаила Касьянова или главы президентской администрации Александра Волошина, были удалены или ушли сами. Кремль "построил" губернаторов, перехватил или перекупил у крупного бизнеса партии и отдельных депутатов и согнал всех, кто хотел участвовать в российском государственном проекте развития, в "Единую Россию".

Контекст

С требованием ликвидации НКО выступил Минюст РФ. Центр содействия коренным малочисленным народам Севера признавали "иностранным агентом", но позднее исключили из реестра. (06.11.2019)

Замоскворецкий суд Москвы не нашел оснований для пересмотра решения Минюста РФ. ФБК включили в список "иноагентов" из-за двух денежных переводов на счета фонда из Испании и США. (01.11.2019)

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Главным формальным поводом для окончательного разгрома прежней политической системы, в которой возможны были дискуссии, был, как все помнят, Беслан. Борьбе с терроризмом отмена прямых выборов губернаторов не помогла, зато позволила превратить региональных руководителей в послушных администраторов, поднадзорных кремлевской администрации.

Последствия распада "крымского консенсуса"

Следующим этапом была ликвидация политической оппозиции. Она шла постепенно с начала нулевых годов. Но решающими стали протесты 2011-2012 годов и так называемое "болотное дело". Ни одной зарегистрированной, действительно оппозиционной партии после этого не осталось. Не стало даже партий, в целом лояльных, какой была "Справедливая Россия", но готовых пару мест в Госдуме отдать независимым депутатам.

Теперь проходит третий этап. Аналитики бодро еще с прошлого года говорили о распаде "крымского консенсуса" и росте недовольства. Власти это учли и - ради выборов 2021 года в Госдуму и удержания контроля над страной после президентской кампании 2024 года - пустили под репрессивный пресс российское гражданское общество. Причем не по частям и из мести, а системно, целиком, без исключений, включая даже малочисленные коренные народы. Их интересы защитит омбудсмен Москалькова, а НКО больше не нужны.

Какие напрашиваются выводы? Один, по крайней мере, очевиден. Российское общество в целом без страха смотрит, как власть демонтирует общество гражданское. И теперь для того, чтобы отстроить гражданское общество заново, вероятно, придется ждать, пока россияне почувствуют снова в нем необходимость. И уйти на это, вопреки надеждам оптимистов, могут не годы, а десятилетия.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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